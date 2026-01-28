5 cây hoa đỏ dáng nhỏ tạo điểm nhấn không gian sống dịp Tết

Hồng môn, mai đỏ hay kim ngân lượng dáng nhỏ, dễ chăm sóc được nhiều gia đình ở chung cư ưa chuộng để tạo điểm nhấn ấm cúng dịp Tết.

Thay vì cây lớn đặt ngoài hiên, xu hướng chơi cây cảnh Tết năm nay nghiêng về các chậu hoa nhỏ đặt bàn, kệ tủ, phù hợp với căn hộ chung cư hoặc nhà phố diện tích nhỏ.

Dưới đây là 5 loại cây hoa đỏ phổ biến, bền màu và dễ bài trí trong nhà dịp Tết:

Hồng môn

Hồng môn là loại cây nội thất quen thuộc, có hoa màu đỏ bóng, hình tim, nổi bật trên nền lá xanh đậm. Trong dịp Tết, hồng môn được xem là loài cây mang ý nghĩa may mắn, thuận lợi và gắn kết.

Nhờ dáng gọn và sắc hoa bền, hồng môn thích hợp đặt tại phòng khách hoặc bàn trang trí (console) gần cửa ra vào.

Cây ưa sáng vừa phải, kỵ nắng gắt chiếu trực tiếp. Gia chủ cần giữ đất ẩm nhưng tránh úng, kết hợp phun sương nhẹ để duy trì độ ẩm, dùng chậu thoát nước tốt để tránh thối rễ.

Mai đỏ

Khác với mai vàng, mai đỏ dáng nhỏ, hoa 5 cánh đỏ thẫm hoặc đỏ cam. Loại mai này tượng trưng cho sự sung túc, phát triển và khởi đầu mới.

Cây mai đỏ thường được trồng trong chậu nhỏ đến trung bình, phù hợp đặt trên tủ giày, kệ trang trí hoặc bàn phụ gần cửa ra vào để tạo điểm nhấn ngay từ lối vào nhà. Dáng cây gọn, cành mảnh giúp không gian Tết thêm sinh động mà không chiếm nhiều diện tích. Mai đỏ là cây ưa thời tiết mát mẻ, nên đặt ở nơi thoáng khí, gần cửa sổ đón nắng sớm, để cây ra hoa đều và giữ được màu sắc tươi trong những ngày Tết.

Gia chủ cần tưới nước đều, tránh để đất khô nứt. Trong thời gian cây ra nụ và nở hoa, việc hạn chế di chuyển chậu giúp cây phát triển đều và hạn chế rụng hoa.

Cây mai đỏ được đặt trên tủ giày, tạo điểm nhấn sắc màu trong không gian nhà ở dịp Tết. Ảnh: Bích Phương

Kim ngân lượng

Loại cây này được ưa chuộng nhờ chùm quả đỏ mọng, mang ý nghĩa tài lộc. Các chùm quả đỏ mọc dày dưới tán lá xanh tạo điểm nhấn thị giác cho không gian dịp Tết.

Cây kim ngân lượng ưa sáng nhẹ, thích hợp đặt ở phòng khách, kệ thấp hoặc lối vào nhà. Để quả giữ màu lâu, gia chủ cần tưới nước đều, duy trì không gian thoáng mát, độ ẩm ổn định cho đất, tránh để cây quá khô khiến quả rụng sớm.

Kim ngân lượng với bố cục nhiều tầng với thân, tán lá và chùm quả đỏ, tạo điểm nhấn cho không gian. Ảnh: Xiaohongshu

Cây sống đời

Cây sống đời có hoa đỏ nhỏ, mọc thành chùm, lá dày, khả năng chịu hạn tốt. Trong dịp Tết, loại cây này thường được chọn với ý nghĩa sức khỏe, sự dẻo dai và bền bỉ trong năm mới.

Cây phù hợp với không gian căn hộ, nhà phố diện tích nhỏ nhờ kích thước gọn. Gia chủ có thể đặt cây trên cửa sổ, bàn trà hoặc kệ trang trí. Sống đời là cây ưa sáng, không cần tưới nước thường xuyên. Việc đặt cây ở vị trí thoáng giúp hoa nở đều và giữ màu tươi lâu.

Thu hải đường

Hoa thu hải đường nhiều lớp, màu đỏ đậm, tạo cảm giác ấm cúng, đoàn viên. Cây có dáng mềm mại, giúp làm mềm các góc cạnh trong không gian nội thất dịp Tết.

Gia chủ có thể đặt cây thu hải đường tại phòng khách, bàn ăn hoặc khu vực sinh hoạt chung để tăng cảm giác gần gũi. Cây ưa ánh sáng nhẹ, không thích hợp với nắng trực tiếp. Đất trồng cây cần tơi xốp, thoát nước tốt. Khi tưới, gia chủ nên tưới vào gốc, tránh làm ướt hoa để ngăn tình trạng thối rữa, giúp hoa tươi lâu.

Bích Phương