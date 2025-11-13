5 cầu thủ cầm đầu 'cơn sóng ngầm' tại Real

Tây Ban NhaVinicius và Jude Bellingham được cho là nằm trong danh sách những cầu thủ bất mãn với HLV Xabi Alonso, theo truyền thông Tây Ban Nha.

Dù Real Madrid đang dẫn đầu La Liga, HLV Xabi Alonso có vẻ như chưa tạo được cảm tình với các cầu thủ như hai người tiền nhiệm Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane.

Theo tờ Mundo Deportivo số ra ngày 12/11, thủ môn Thibaut Courtois, tiền vệ Jude Bellingham và tiền đạo Vinicius đều gặp vấn đề về chiến thuật với cựu chiến thuật gia của Bayer Leverkusen, đặc biệt là khâu phát triển bóng từ tuyến dưới.

Eduardo Camavinga và Federico Valverde cũng được cho là không hài lòng về việc không được đá chính ở vị trí sở trường. Valverde nhiều lần phải đá hậu vệ cánh, trong bối cảnh Dani Carvajal và Trent Alexander-Arnold chưa ổn định thể trạng.

Vinicius (trái) phản ứng với HLV Alonso trong trận Real thắng Barca 2-1 ở La Liga hôm 26/10. Ảnh: EFE

Bên cạnh các vấn đề chuyên môn, Alonso còn đưa ra yêu cầu khắt khe trong quá trình tập luyện, sử dụng video, máy bay không người lái và kế hoạch chiến thuật chi tiết để buộc các cầu thủ phải tập trung.

Một nguồn tin của Mundo Deportivo cho biết, một số cầu thủ thích cách tiếp thoải mái của Ancelotti và Zidane. Hai vị tiền nhiệm của Alonso từng chứng minh sự thành công trong chiến thuật "đắc nhân tâm" bằng tổng cộng năm chức vô địch Champions League với Real.

Alonso dẫn dắt đội bóng Hoàng gia từ Club World Cup hồi tháng 6. Ở giải đấu trên đất Mỹ, ông và các học trò vào bán kết, trước khi thất bại 0-4 gặp PSG. Trong 12 trận đầu La Liga mùa này, Real thắng 10, hòa một và thua một, trong đó có chiến thắng đầy cảm xúc trước kình địch Barca. Thầy trò Alonso hiện dẫn đầu với 31 điểm, hơn Barca ba điểm. Ở vòng bảng Champions League, Real xếp thứ bảy với chín điểm sau bốn trận - vị trí đủ để vào thẳng vòng 1/8.

Ngay cả như vậy, Alonso cũng chưa thuyết phục được các chuyên gia và giới truyền thông Madrid. Sau trận thua Liverpool 0-1 tuần trước, một bài viết trên kênh truyền thông thân Real cho rằng đội nhà chưa đủ đẳng cấp để trở lại thống trị Champions League.

"Sau một năm, với cùng một địa điểm và một đối thủ, Real để lại ấn tượng rằng chưa đủ tiến bộ", bài viết đề cập tới hai trận thua liên tiếp trước Liverpool. "Phong cách đã thay đổi, nhưng hiệu quả thì không. Các cầu thủ không phù hợp với việc chỉ chuyền bóng. Nếu không tiến lên, việc kiểm soát bóng sẽ chẳng có tác dụng gì".

Trước khi trở lại Real, Alonso giành Bundesliga, Cup Đức và vào chung kết Europa League 2023-2024 với Leverkusen. Khi còn là cầu thủ, ông giành Champions League, La Liga và hai Cup Nhà vua với Real.

Trước những chỉ trích mà Alonso đang phải chịu, người tiền nhiệm Ancelotti tỏ ra bất bình. "Lúc này, kết quả mà Real giành được đều tốt. Vậy bạn còn muốn gì?", ông nói.

Mùa trước, Real của Ancelotti về thứ hai La Liga sau Barca. Họ cũng thua đại kình địch trong cả bốn trận El Clasico ở La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha.

Thanh Quý (theo MD)