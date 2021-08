5 cặp động từ thường bị nhầm lẫn trong tiếng Anh

Cô Đinh Thị Thái Hà, thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, chỉ ra các cặp động từ thường bị nhầm và hướng dẫn cách sử dụng.

1. To borrow và to lend

a. To borrow: Vay, mượn

Ví dụ: I had to borrow a computer from the other to do the exam. (Tôi đã phải mượn máy tính của người khác để làm bài thi).

b. To lend: Cho vay, cho mượn

Ví dụ: Ok! I will lend you the money you need. (Được! Tôi sẽ cho anh vay số tiền anh cần).

2. To remember và to remind

a. To remember: Nhớ

Ví dụ: I've met her many times but I don’t remember her name. (Tôi gặp cô ấy nhiều lần nhưng không nhớ tên).

b. To remind: Nhắc nhở

Ví dụ: We are reminded to fasten the seatbelt. (Chúng tôi được nhắc nhở thắt chặt dây an toàn).

3. To look like và to seem like

a. To look like: Trông giống, giống như, nhìn giống (nói đến vẻ ngoài)

Ví dụ: What does your father look like? (Bố cậu trông như thế nào?).

b. To seem like: Hình như, dường như, có vẻ là

Ví dụ: It seems like he wants to marry me. (Có vẻ là anh ấy muốn cưới tôi).

4. To miss (dạng Ving: missing) và to lose

a. To miss: Mất, thất lạc

Ví dụ: The missing child has been found near the border. (Đứa trẻ bị thất lạc được tìm thấy gần biên giới).

b. To lose: Mất, mất hút

Ví dụ: He lost in the thick wood. (Anh ta mất hút trong khu rừng rậm).

5. To wait và to await

a. To wait: Chờ

Ví dụ: We should wait in line for our turn. (Chúng ta nên xếp hàng chờ đến lượt).

b. To await: Chờ (luôn đi với một tân ngữ: await something/somebody)

Ví dụ: The criminal is in awaiting trial. (Tên tội phạm đang chờ ngày xét xử.)

Đinh Thị Thái Hà