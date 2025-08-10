5 cán bộ hải quan Bình Phước 'bảo kê' đường dây buôn lậu như thế nào

Đội trưởng hải quan Lâm Văn Tới bị cáo buộc nhận "bảo kê" cho đường dây buôn lậu sợi polyester từ Trung Quốc, chỉ đạo cấp dưới bỏ qua việc kiểm tra theo quy định.

Lâm Văn Tới (38 tuổi, cựu Đội trưởng Đội nghiệp vụ) cùng 4 cựu cán bộ Chi cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước cũ) là Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, bị TAND TP HCM xét xử về tội Nhận hối lộ, từ ngày 11 đến 13/8.

Bạch Tấn Cường (45 tuổi, Phó giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Tân Phong Vận) cùng Võ Thanh Tuấn (38 tuổi, Giám đốc Công ty Long Tân Vina - trụ sở ở Bình Phước) bị xác định là người có vai trò chủ mưu trong vụ án, bị truy tố về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

6 bị cáo khác bị cáo buộc là đồng phạm của Cường về tội Buôn lậu.

Các cán bộ hải quan lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Cáo trạng xác định, khoảng giữa năm 2022, Cường và Tuấn được hai người Trung Quốc tên A Thủy và A Bình (chưa rõ lai lịch) thuê nhập khẩu sợi polyester với tiền công là 53 triệu đồng mỗi container.

Cường và Tuấn sau đó thuê người thành lập, sử dụng nhiều pháp nhân công ty nhập khẩu lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Chi cục Hải quan Chơn Thành. Nhóm này chỉ đạo nhân viên làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc. Trong đó, họ tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester sang mặt hàng sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn (có mức thuế chống bán phá giá là 0%), và giảm trọng lượng thực tế.

Để thực hiện việc buôn lậu hàng hóa vào Việt Nam, Cường và Tuấn đã liên hệ với Lâm Văn Tới để thỏa thuận về việc giúp đỡ giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa cho tất cả các lô hàng.

Tới đồng ý nhận "bảo kê" cho nhóm này với giá 3,5 triệu đồng/container, không phân biệt luồng vàng (chỉ kiểm tra hồ sơ giấy), luồng đỏ (kiểm tra cả hồ sơ giấy và kiểm tra thực tế hàng hóa). Đến cuối tháng, hai bên thực hiện việc đối chiếu số lượng container nhập khẩu, thực hiện việc chung chi bằng tiền mặt cho Tới.

Các bị can buôn lậu lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Đối với lô hàng sợi bị phân luồng đỏ, Cường và Tuấn liên hệ với Tới để xin không kéo container lên Chi cục Hải quan Chơn Thành thực hiện kiểm hóa. Sau khi các container sợi Polyester (do Công ty Sunview và Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu) làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa từ Cảng Cát Lái (TP HCM) sẽ được đưa thẳng về kho mà không cần đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan.

Tới sau đó đã chỉ đạo các công chức dưới quyền lập khống phiếu kiểm tra nhưng thực tế không thực hiện việc kiểm hóa đúng quy định đối với các lô hàng luồng đỏ do Cường, Tuấn nhập khẩu.

Tiền "bảo kê" thu được, Tới chia lại cho các cán bộ cấp dưới 2 triệu đồng cho mỗi container hàng.

Cơ quan công tố xác định, trong thời gian từ tháng 10/2022 đến 8/2023, Tới đã nhận tổng số tiền 266 triệu đồng từ Cường và Tuấn, trong đó hưởng lợi cá nhân 102 triệu đồng.

Hải Duyên