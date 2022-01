5 cài đặt nên thay đổi ngay trên iPhone

Chế độ yên lặng khi có cuộc gọi từ số lạ, tìm kiếm vị trí iPhone, chế độ tối... là những tính năng nên bật trên điện thoại Apple.

Chế độ yên lặng khi có cuộc gọi từ số lạ

Những cuộc gọi lừa đảo, quảng cáo chứng khoán, bất động sản mỗi ngày là nỗi ám ảnh với nhiều người. Để giảm bớt phiền toái, hệ điều hành iOS cho phép điện thoại iPhone tắt tiếng chuông cuộc gọi từ các số điện thoại không có trong danh bạ. Người dùng có thể truy cập vào Settings -> Phone -> Call Blocking & Identification và bật Silence Unknow Callers.

Bật chế độ tối

Chế độ tối Dark Mode trên iOS có sau Android nhưng được làm hoàn thiện hơn ở nhiều tình huống sử dụng khác nhau. Theo BGR, chế độ tối giúp tiết kiệm pin hơn, ít gây ảnh hưởng đến mắt khi nhìn lâu và cho cảm giác mới lạ khi sử dụng. Để bật, người dùng chỉ cần vào Cài đặt, chọn Màn hình & Độ sáng, chọn Tùy chọn tối.

Đưa thanh địa chỉ của Safari về vị trí cũ

Trên iOS 15, Apple đưa ra thay đổi gây tranh cãi khi chuyển thanh địa chỉ của Safari xuống phía dưới. Tuy nhiên, trong bản cập nhật nhỏ sau đó, hãng cho phép chuyển thanh địa chỉ về vị trí cũ. Để bật, người dùng vào Settings, chọn Safari, kéo xuống dưới và chọn Single Tab.

Tính năng tìm iPhone

Find My iPhone đã có từ lâu trên iOS nhưng vẫn là tính năng quan trọng bậc nhất khi sử dụng điện thoại của Apple. Trên các phiên bản mới, người dùng còn có thể tìm máy ngay cả khi máy đang không được kết nối Internet. Khi đó, điện thoại sẽ sử dụng vị trí của các thiết bị Apple ở gần để "gửi nhờ" thông tin đến chủ nhân. Để bật tính năng này, người dùng vào Settings, chọn thông tin iCloud ngay trên cùng, chọn Find My, Find My iPhone và bật cả ba tính năng bên trong.

Tắt tính năng đồng bộ ngầm của một số ứng dụng

Background App Refresh cho phép các ứng dụng cập nhật thông tin mới cả khi không được bật. Dù tiện dụng cho người dùng, tính năng này cũng gây hao pin, tốn băng thông dữ liệu. Người dùng có thể kiểm soát và thay đổi bằng cách vào Setting -> General -> Background app refresh.

Thiết lập tính năng Focus

Focus là tính năng hoàn toàn mới trên iOS 15, cho phép thiết lập thói quen sử dụng tập trung, hiệu quả hơn. Ví dụ, điện thoại có thể lọc thông báo từ các ứng dụng không quá cần thiết hoặc "đóng băng" các ứng dụng tốn thời gian như Facebook, Twitter trong một khoảng thời gian nhất định. iOS 15 cũng cho phép tạo nhiều kiểu cài đặt khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Tính năng này có thể điều chỉnh ngay trong Settings -> Focus.

Hoài Anh