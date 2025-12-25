5 cách Walmart nâng cấp năng lực giao hàng

Tập đoàn bán lẻ Walmart liên tục tung ra các sáng kiến mới, cho thấy giao hàng nhanh đã trở thành ưu tiên chiến lược.

Từ máy bay không người lái đến mô hình "dark store", Walmart đang đẩy nhanh cuộc đua giao hàng nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng về tốc độ và sự tiện lợi.

Hồi tháng hai, CEO Walmart Doug McMillon từng nhận định rằng công chúng chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tốc độ giao hàng ngày càng được cải thiện của tập đoàn. Sau phát biểu này, tập đoàn đã triển khai hàng loạt động thái trong suốt năm 2025, từ mở rộng giao hàng bằng drone, tận dụng mạng lưới cửa hàng cho dịch vụ giao trong ngày, đến nâng cấp công nghệ và thử nghiệm các mô hình kho mới.

Walmart có hàng nghìn nhà thầu độc lập trên nền tảng Spark Driver thực hiện công việc giao hàng. Ảnh: Walmart

Tăng mạnh doanh số giao hàng từ cửa hàng

Một trong những dấu mốc nổi bật là việc Walmart ghi nhận doanh số giao hàng tại Mỹ được thực hiện trực tiếp từ cửa hàng tăng 50% so với cùng kỳ. Theo Giám đốc Tài chính John David Rainey, khả năng giao hàng nhanh đã thúc đẩy hành vi mua sắm lặp lại của khách hàng, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của mảng bán lẻ.

Chiến lược này dựa trên lợi thế sẵn có của tập đoàn với hàng nghìn cửa hàng phủ khắp nước Mỹ, cho phép doanh nghiệp rút ngắn quãng đường giao hàng và đáp ứng nhu cầu trong ngày, kể cả tại các khu vực nông thôn.

Thử nghiệm mô hình "dark store"

Bên cạnh việc tận dụng cửa hàng truyền thống, đơn vị cũng thử nghiệm mô hình "dark store" - các địa điểm chỉ phục vụ xử lý đơn hàng online và không mở cửa cho khách trực tiếp. Mô hình này giúp tối ưu hóa quy trình lấy hàng, đóng gói và giao nhận, qua đó rút ngắn thời gian hoàn tất đơn hàng.

Theo đại diện tập đoàn, dark store là một phần trong nỗ lực đa dạng hóa hạ tầng hậu cần, bổ sung cho mạng lưới cửa hàng vật lý hiện có, thay vì thay thế hoàn toàn.

Đẩy mạnh giao hàng bằng drone

Trong năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái. Cuối năm, tập đoàn đã triển khai giao hàng bằng drone tại khu vực đô thị Atlanta, đồng thời lên kế hoạch mở rộng sang các thành phố khác như Houston, Charlotte (North Carolina), Orlando và Tampa (Florida).

Việc ứng dụng drone được kỳ vọng giúp Walmart rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng cho các đơn nhỏ, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh các đối thủ lớn như Amazon cũng đang đầu tư mạnh vào công nghệ này.

Tăng tốc độ giao hàng trong ngày

Không chỉ riêng Walmart, cuộc cạnh tranh về tốc độ giao hàng giữa các "ông lớn" bán lẻ tại Mỹ ngày càng gay gắt. Amazon và Walmart đều dựa nhiều hơn vào năng lực hoàn tất đơn hàng nội bộ, mở rộng phạm vi giao trong ngày và ứng dụng công nghệ mới để thu hút khách hàng.

Theo giới phân tích, việc tăng tốc giao hàng không chỉ là bài toán hậu cần, mà còn là yếu tố then chốt trong chiến lược giữ chân người tiêu dùng trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng bão hòa.

Mở rộng dịch vụ giao hàng cho đối tác

Ở mảng dịch vụ, Walmart GoLocal - nền tảng giao hàng nhãn trắng của tập đoàn đã được tích hợp vào hệ thống quản lý đơn hàng của IBM. Sự hợp tác này giúp các nhà bán lẻ khác dễ dàng tiếp cận và triển khai dịch vụ giao hàng do Walmart vận hành, qua đó mở rộng hệ sinh thái logistics của tập đoàn.

Với hàng nghìn tài xế độc lập hoạt động trên nền tảng Spark Driver, cùng sự đầu tư đồng thời vào cửa hàng, kho và công nghệ, Walmart đang cho thấy tham vọng trở thành một trong những mạng lưới giao hàng nhanh và linh hoạt nhất thị trường bán lẻ Mỹ.

Thế Đan