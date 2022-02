5 cách ngủ ngon khi bay đường dài

Thắt dây an toàn vòng qua chăn sẽ giúp bạn có giấc ngủ thẳng trong mọi trường hợp mà không bị tiếp viên làm phiền.

Với nhiều hành khách, có một giấc ngủ ngon trên máy bay là "nhiệm vụ bất khả thi". Nhưng có thể những lời khuyên dưới đây từ các chuyên gia sức khỏe, du lịch lại có thể giúp ích trong những chuyến bay đường dài.

Thắt dây an toàn vòng qua chăn

Không có gì tệ hơn khi bạn vừa đi vào giấc ngủ lại bị đánh giấc bởi tổ bay, trong trường hợp máy bay chuẩn bị qua vùng nhiễu động và tiếp viên cần kiểm tra mọi hành khách đều thắt dây an toàn. Vì vậy, khi chuẩn bị ngủ, bạn nên thắt dây an toàn vòng qua chăn, thay vì chỉ thắt qua người và phủ chăn lên. Điều này giúp các tiếp viên nhìn thấy bạn đã tuân thủ quy định an toàn bay và họ không cần đánh thức bạn.

Việc thắt như thế cũng giúp chăn được cố định trên người, không sợ rơi xuống đất và bạn đang ngủ lại phải tỉnh dậy để nhặt chúng lên.

Thắt dây vòng qua chăn là cách để báo cho tiếp viên biết, bạn đã tuân thủ quy định về an toàn bay ngay cả khi ngủ. Ảnh: Boarding Pass

Tránh các món ăn khó tiêu

Cố gắng không ăn quá no trước chuyến bay, thay bằng những món đồ ăn nhẹ nhàng. Điều này khiến bạn không bị khó tiêu, đầy hơi dẫn đến khó chịu và khó có thể đi vào giấc ngủ. Cơ thể thoải mái, nhẹ nhàng nhất sẽ giúp hành khách ngủ ngon.

Không mặc quần jeans

Bạn có thể mang theo cho chuyến du lịch, nhưng không nên mặc khi đi máy bay. Những món đồ bó sát, chật chội cũng tương tự. Mặc những món đồ thoải mái, mềm mại và ấm áp sẽ giúp ích bạn trong trường hợp này.

Chọn ghế cạnh cửa sổ

Ở vị trí này, bạn không chỉ dựa được vào vách tường để ngủ, mà còn có thể điều chỉnh được ánh sáng theo ý mình bằng cách kéo tấm che cửa sổ lên, xuống. Việc chỉnh ánh sáng không chói vào mắt cũng giúp bạn ngủ ngon hơn.

Ghế cạnh cửa sổ giúp bạn có thể điều chỉnh ánh sáng tùy ý. Ảnh: Popsci

Ngả ghế vừa phải

Nhiều người có suy nghĩ rằng ghế càng ngả rộng ra sau, chúng ta càng có tư thế thoải mái hơn. Andrew Lawrence, bác sĩ chuyên về trị liệu thần kinh cột sống người Australia, cho biết nên ngả ghế vừa phải. Sau đó, bạn nên dùng một tấm đệm kê ở phía cuối cột sống, giúp giảm áp lực tại điểm nối của phần lưng dưới và xương chậu.

"Nơi cột sống và xương chậu gặp nhau chịu áp lực lớn nhất khi chúng ta ngồi thẳng và khi thức. Nhưng khi chúng ta ngủ, cổ là nơi chịu nhiều áp lực nhất. Vị trí tốt nhất là ngủ lưng khoảng nửa chừng, tư thế này giúp chúng ta giữ đầu không bị suy chuyển, nhưng không gây áp lực về phía sau quá nhiều", Andrew nói.

Andrew chỉ cách ngồi đúng và sai khi trên máy bay. Ảnh: Sun

Anh Minh tổng hợp