5 cách ngăn rụng tóc ở phụ nữ

Mặc dù phụ nữ ít có nguy cơ bị hói hơn nam giới nhưng da đầu bị lộ và tóc mỏng thưa vẫn là nỗi ám ảnh.

Bác sĩ Sarah Jarvis của Good Housekeeping cho biết có bốn lý do chính gây rụng tóc ở phụ nữ. Đầu tiên là rụng tóc tạm thời do căng thẳng, sốt cao, sụt cân đột ngột hoặc phẫu thuật lớn. Tóc sẽ mọc lại sau một thời gian.

Thứ hai do hóa trị, xạ trị hoặc tiếp xúc với kim loại nặng sẽ gây ra rụng tóc từng mảng. Đây là một bệnh tự miễn, khi hệ miễn dịch tấn công nang tóc. Thứ ba rụng tóc do các thói quen xấu như buộc tóc quá chặt.

Và nguyên nhân phổ biến nhất là do tuổi tác và nội tiết tố. Sau tuổi 65, khoảng một nửa phụ nữ gặp phải tình trạng này. Tóc rụng ở đỉnh đầu, khiến đường rẽ ngôi rộng ra, thường do sự kết hợp của lão hóa, gen di truyền và thay đổi nội tiết tố.

"Nếu đột nhiên rụng tóc nhiều hoặc thành từng mảng, hãy gặp bác sĩ để kiểm tra các nguyên nhân như thiếu sắt, vitamin D, bệnh tuyến giáp hoặc hội chứng buồng trứng đa nang", bác sĩ Sarah Jarvis nói. Đồng thời tham khảo ý kiến dược sĩ về các loại thuốc bạn đang dùng, vì một số loại có thể gây tình trạng này.

Tóc rụng và mỏng thưa là nỗi lo của nhiều phụ nữ. Ảnh: Good Housekeeping

Dưới đây là 5 cách đã được khoa học chứng minh giúp ngăn rụng tóc.

Dùng thuốc Minoxidil

Đây là loại thuốc điều trị duy nhất được khuyến nghị cho phụ nữ. Có sẵn dưới dạng dung dịch 2% hoặc bọt 5% bôi da đầu. Thuốc có thể rất hiệu quả nhưng cần dùng liên tục. Nếu ngừng sử dụng, tóc sẽ quay về trạng thái ban đầu sau 3-6 tháng.

Bổ sung Vitamin D

Thiếu vitamin D có liên quan rõ ràng đến rụng tóc kiểu nữ. Bổ sung lên đến 20 microgam mỗi ngày là an toàn và hữu ích.

Bổ sung kẽm

Kẽm hỗ trợ nang tóc và sự phát triển của tóc. Bạn có thể bổ sung kẽm qua các loại thực phẩm như thịt, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu.

Dầu hương thảo

Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy dầu hương thảo có thể hiệu quả như minoxidil trong việc tăng số lượng tóc. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học chưa đủ mạnh và cần lưu ý rằng dầu hương thảo cô đặc có thể gây kích ứng da.

Massage da đầu

Việc cải thiện lưu lượng máu đến da đầu có thể kích thích nang tóc. Một số nghiên cứu nhỏ đã chứng minh massage da đầu hàng ngày trong 6 tháng giúp cải thiện sự phát triển của tóc.

Bảo Nhiên (Theo Good Housekeeping)