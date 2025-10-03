5 cách cảm nhận nhịp sống Hà Nội về đêm

Khi phố xá thưa người, du khách có thể đến quán ăn, cà phê mở muộn, chợ đầu mối, không gian giải trí hay chạy đêm để trải nghiệm Hà Nội sau 0h.

Về đêm, nhịp sống Hà Nội chuyển sang một diện mạo khác. Những con phố lớn, những trung tâm thương mại không còn vẻ ồn ào, tấp nập. Thay vào đó, khu chợ hay hàng quán đêm lại trở thành nơi sinh hoạt của người dân và du khách. Đây là nơi những hoạt động ẩm thực, giao thương diễn ra, tạo nên một bức tranh riêng của thành phố.

Khám phá ẩm thực đêm phố cổ

Ẩm thực đêm từ lâu trở thành một nét văn hóa của Thủ đô. Trên các tuyến phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, khu vực chợ Đồng Xuân hay quanh phố cổ, có nhiều hàng quán phục vụ đa dạng các món ăn đêm.

Thực khách có thể thưởng thức Xôi Yến trên phố Nguyễn Hữu Huân (mở từ 19h đến 2h hôm sau), cháo sườn sụn chợ Đồng Xuân (mở đến 1h30), bánh mỳ dân tổ, quán phở trên phố Trần Nhật Duật (mở đến lúc trời sáng), các quán nướng trên phố Gầm Cầu... Ngoài ra, nhiều quán, xe đẩy bán đồ ăn vặt hoạt động đến sáng quanh khu phố cổ.

Phở cuốn, phở chiên là những món quen thuộc với người Hà Nội. Ảnh: Tripadvisor

Trò chuyện xuyên đêm tại quán cà phê

Một số quán cà phê hoạt động 24/24 là lựa chọn cho những người muốn tìm không gian trò chuyện, làm việc hoặc nghỉ ngơi.

Chuyên trang National Geographic từng liệt kê Xofa Cafe & Bistro vào danh sách những quán cà phê đáng thử tại Hà Nội về đêm. Trang này mô tả, quán có món bánh phô mai ngon nhất Hà Nội, không gian đầy cây xanh với những chiếc bàn gỗ sẫm màu, cà phê Việt Nam béo ngậy, sánh mịn...

Ngoài ra du khách có thể ghé Voutree tại số 31 Hoàng Cầu, Puku Cafe & Sports Bar... Quanh hồ Gươm, phố cổ hay dọc bờ sông Hồng có nhiều địa điểm mở cửa đến sáng.

Cảm nhận không khí giao thương Hà Nội ở chợ đầu mối

Với những ai muốn tìm hiểu đời sống buôn bán về đêm, hay mua hàng với giá rẻ, chợ đầu mối là địa điểm đáng để thử. Chợ Long Biên sau 0h bắt đầu nhộn nhịp khi xe hàng từ các tỉnh đổ về. Cảnh buôn bán rau quả, hải sản, hoa tươi diễn ra liên tục cho đến gần sáng.

Chợ hoa Quảng Bá cũng là điểm đến quen thuộc về đêm. Hàng trăm gánh hoa từ ngoại thành và các tỉnh lân cận tập kết, chuẩn bị cho những chuyến hàng tỏa đi khắp thành phố. Trước những dịp lễ, tết, chợ hoa Quảng Bá luôn tấp nập, không chỉ có người mua bán mà còn cả du khách.

Không khí giao thương ở chợ hoa Quảng Bá. Ảnh: Giang Huy

Điểm độc đáo ở nơi này là thường bày bán những loại hoa theo mùa, được chuyển về từ nhiều nơi trên khắp Việt Nam. Vì thế, nhìn thấy một loài hoa ở chợ Quảng Bá cũng là cách cảm nhận thời gian đang dịch chuyển.

Hòa mình vào không gian giải trí

Hà Nội về đêm còn có các không gian giải trí. Một số quán bar, pub trong khu Tạ Hiện, Chợ Gạo, Lương Ngọc Quyến... hoạt động đến sáng, tập trung đông du khách nước ngoài. Khu vực Tràng Tiền, Bà Triệu hay ven Hồ Tây cũng có những điểm mở muộn phục vụ khách thích âm nhạc.

Phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến nhộn nhịp khách. Ảnh: Giang Huy

Tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, một số sự kiện kéo dài đến khuya vào dịp cuối tuần, gồm trình diễn nghệ thuật đường phố, triển lãm nhỏ hoặc hoạt động cộng đồng. Dù sau 0h, lượng người giảm bớt, những nhóm bạn trẻ, khách du lịch nước ngoài vẫn nán lại để giao lưu đến sáng.

Sải bước trên cung đường giải chạy đêm

Ngoài các hoạt động ăn uống hay giải trí, chạy bộ về đêm đang dần trở thành cách để cảm nhận trọn vẹn đời sống của một thành phố. Đây là cách độc đáo để ngắm nhìn các công trình biểu tượng của Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm hay cầu Long Biên dưới ánh đèn đêm mà không bị làm phiền bởi dòng xe cộ.

Cuối tháng 11, giải chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight sẽ biến trải nghiệm đặc biệt này thành một lễ hội, quy tụ hàng nghìn người chung một đam mê. Đây là giải chạy đêm lâu đời nhất của Thủ đô, trở thành một phần trong bức tranh đời sống đô thị, bên cạnh những hoạt động ẩm thực, giải trí và giao thương vốn quen thuộc.

Runner sải bước trên cầu Long Biên. Ảnh: VnExpress Marathon

Hiện, VM Hanoi Midnight 2025 mở bán vé giai đoạn Late, kéo dài đến hết ngày 11/11. Runner, du khách quan tâm có thể đăng ký tại đây để có một kỷ niệm đáng nhớ với đêm Thủ đô.

Lan Anh