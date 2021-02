5 ca khúc chủ đề tranh giải Quả Cầu Vàng 2021

Bốn trên năm ca khúc chủ đề tranh giải Quả Cầu Vàng năm nay thuộc thể loại soul, jazz.

Trong đó, Speak Now đang dẫn đầu bình chọn của Rotten Tomatoes, với tỷ lệ 31%. Trang IndieWire cũng nhận định Speak Now sẽ là đối thủ mạnh ở giải Quả Cầu Vàng lẫn Oscar năm nay. Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 78, do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood tổ chức thường niên, diễn ra sáng 1/3 (giờ Việt Nam).

"Speak Now" - phim "One Night In Miami"

Nhạc và lời: Leslie Odom, Jr., Sam Ashworth

Trình bày: Leslie Odom Jr.

Ca khúc 'Speak Now' - Leslie Odom Video: Youtube Leslie Odom Jr.

Speak Now là ca khúc chủ đề của One Night in Miami, tác phẩm điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn Regina King. Trong phim, Leslie Odom Jr. hóa thân Sam Cooke, ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc soul. Nội dung phim kể về một đêm hư cấu ở Miami vào tháng 2/1964, khi Sam Cooke vô tình gặp gỡ ba nhân vật nổi tiếng khác là Jim Brown, Malcolm X và Muhammad Ali. Bốn người đàn ông cùng nhau bàn luận về những vấn đề nhân quyền, cộng đồng người da màu hoàn toàn không có tiếng nói trong xã hội.

Speak Now được phối đơn giản với nền nhạc acoustic guitar, thông điệp kêu gọi mọi người dũng cảm thể hiện suy nghĩ của bản thân. Bài hát trở nên hấp dẫn với phần trình bày ngọt ngào của Leslie Odom Jr. Giọng hát của anh gợi nhớ nhiều đến danh ca Nat King Cole. Odom nhận cú đúp đề cử Quả Cầu Vàng năm nay với hai hạng mục ca khúc nhạc phim và diễn xuất.

"Fight For You" - phim "Judas And The Black Messiah"

Nhạc: H.E.R., Dernst Emile II

Lời: H.E.R., Tiara Thomas

Trình bày: H.E.R

Ca khúc 'Fight For You' - H.E.R Video: Youtube H.E.R.

Fight For You là ca khúc chủ đề trong bộ phim tiểu sử Judas and the Black Messiahdo Shaka King đạo diễn. Bộ phim lấy bối cảnh Chicago cuối thập niên 1960, khi lãnh đạo đảng Báo Đen, Fred Hampton, bị một đặc viên FBI phản bội và ám sát. Sự ra đời của đảng Báo Đen khi đó đã nổ ra nhiều hoạt động chính trị mạnh mẽ ở nước Mỹ, nhằm đòi quyền bình đẳng cho người da màu. Bám sát nội dung phim, bài hát mang ý nghĩa đề cao tự do trong bối cảnh xã hội hỗn loạn. Lời bài hát có đoạn: "Tự do khỏi bất công/ Tự do khỏi tham nhũng... Tự do khiến chúng ta mạnh mẽ hơn".

Fight For You pha trộn giữa soul và funk, đòi hỏi nhiều kỹ thuật luyến láy điêu luyện. Bản phối cũng được dựng theo phong cách tối giản, nhường không gian cho H.E.R phô bày giọng hát. Nếu Fight For You được xướng tên, H.E.R và Tiara Thomas sẽ là hai nữ nghệ sĩ da màu tiếp theo thắng hạng mục này, kể từ khi Irene Cara chiến thắng lần đầu tiên năm 2015 với Glory trong phim Selma.

Tigress & Tweed - The United States Vs. Billie Holiday

Nhạc và lời: Raphael Saadiq, Andra Day

Trình bày: Andra Day

Ca khúc 'Tigress & Tweed' - Andra Day Video: Youtube Andra Day.

Tigress & Tweed là ca khúc do Andra Day thể hiện trong bộ phim tiểu sử về Billie Holiday mang tên The United States vs. Billie Holiday. Lấy bối cảnh thập niên 1940, chuyện phim xoay quanh cuộc sống hỗn loạn của Billie Holiday khi bà phổ biến Strange Fruit, một ca khúc kinh điển về nạn phân biệt chủng tộc. Phim đánh dấu sự trở lại sau tám năm của đạo diễn Lee Daniels, kể từ Lee Daniels' The Butler (2013).

Tigress & Tweed ấn tượng bởi chất giọng của Andra Day và phần lời đậm tính ẩn dụ. Để lột tả những cung bậc cảm xúc của huyền thoại quá cố, Andra Day nhắc đến tên bài hát Strange Fruit trong sáng tác của mình. Andra nói: "Nếu Strange Fruit là lời kêu gọi nhận thức, Tigress & Tweed là lời kêu gọi hành động". Andra Day cũng là người hóa thân "mẹ đẻ" của dòng nhạc jazz trong phim. Vai diễn cũng đem lại cho cô một đề cử Quả Cầu Vàng ở hạng mục diễn xuất.

Hear My Voice - The Trial of the Chicago 7

Nhạc: Daniel Pemberton

Lời: Daniel Pemberton, Celeste Waite

Trình bày: Celeste

Ca khúc 'Hear My Voice' - Celeste Waite Video: Youtube Celeste.

Hear My Voice là một trong ba ca khúc Celeste thể hiện trong album nhạc phim The Trial of the Chicago 7. Bộ phim chính kịch của đạo diễn Aaron Sorkin kể lại phiên tòa xét xử Tom Hayden và và sáu cộng sự diễn ra năm 1968, để tô đậm bức tranh xã hội Mỹ thập niên cũ. Đó là một giai đoạn đen tối của nước Mỹ khi hai chính trị gia nổi tiếng Martin Luther King và John F. Kennedy lần lượt bị ám sát. Những sự kiện này cùng cuộc chiến dai dẳng ở Việt Nam khiến làn sóng phản đối chiến tranh ở Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hear My Voice được đặt ở cuối phim, như tiếp thêm cho khán giả niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Ca khúc có phần lời ngắn gọn, đơn giản, nhưng giàu ý nghĩa như chính tinh thần của phim. Chất giọng nội lực, đậm chất soul của Celeste gợi nhớ nhiều đến hai danh ca Amy Winehouse và Duffy một thời. Cô hát: "Hãy truyền những lời này/ Những lời rực lửa/ Của hy vọng và khao khát/ Và tôi sẽ cho họ tự do".

Io Si (Seen) - The Life Ahead

Nhạc: Diane Warren

Lời: Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

Trình bày: Laura Pausini

Ca khúc 'Io Si (Seen)' - Laura Pausini Video: Youtube Warner Music Italy.

Io Si (Seen) - sáng tác của Diane Warren - là bản power ballad duy nhất trong số năm đề cử. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim Italy The Life Ahead - kể về mối quan hệ giữa một cậu bé 12 tuổi với người phụ nữ Do Thái cưu mang cậu. Kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng The Life Before Us của Romain Gary. Câu chuyện cảm động này từng được đưa lên màn ảnh hai lần trước đó.

Để nhấn mạnh nội dung phim, Diane Warren viết: "Khi bạn thấy không có ai hiểu bạn/ Tôi sẽ là người đó". Ca khúc mang lại cho Diane Warren đề cử Quả Cầu Vàng thứ sáu trong sự nghiệp. Cách đây 10 năm, bà từng chiến thắng hạng mục này với ca khúc You Haven’t Seen the Last of Me trích từ phim ca nhạc Burlesque. Sau khi trình bày ca khúc bằng tiếng Anh, nữ ca sĩ Laura Pausini đã viết lời Italy cùng cộng sự thân thiết là Niccolò Agliardi. Đến nay, ca khúc đã được thu âm với năm ngôn ngữ, gồm: Anh, Italy, Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Sơn Phước