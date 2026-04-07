5 bước để kết nối bác sĩ trực tuyến

Nền tảng y tế số WhiteCoat thiết kế quy trình tư vấn từ xa với 5 bước, mô phỏng các bước cơ bản của một lần thăm khám truyền thống, nhưng thực hiện trên nền tảng số.

Bước đầu tiên, người dùng tải, cài đặt ứng dụng WhiteCoat từ Google Play Store hoặc App Store trên thiết bị di động và đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc email.

Tiếp theo, người dùng chọn khám tư vấn đa khoa hoặc chuyên khoa phù hợp với vấn đề sức khỏe đang gặp phải.

Bước ba, người dùng cung cấp thông tin về triệu chứng, tình trạng sức khỏe và có thể tải lên các tài liệu y tế liên quan. Điều này giúp bác sĩ có cơ sở đánh giá ban đầu trước khi phiên tư vấn bắt đầu.

Sau khi hoàn tất, người dùng chọn bác sĩ và bắt đầu phiên tư vấn qua cuộc gọi video ngay trên ứng dụng WhiteCoat. Trong quá trình trao đổi, bác sĩ sẽ khai thác thêm thông tin về triệu chứng, đưa ra đánh giá và hướng dẫn theo dõi hoặc chăm sóc phù hợp.

Sau khi kết thúc, nội dung chẩn đoán, hướng dẫn theo dõi của bác sĩ sẽ được lưu trữ trên hệ thống, giúp người dùng dễ dàng truy cập và tra cứu bất cứ lúc nào.

Trong mô hình chăm sóc sức khỏe đa kênh của WhiteCoat, khám tư vấn từ xa là bước tiếp cận ban đầu trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Bệnh nhân không cần khám trực tiếp vẫn có thể nhận can thiệp y khoa kịp thời, trong khi nguồn lực khám trực tiếp được dành cho những trường hợp cần thiết.

"Thực tế, không phải mọi vấn đề sức khỏe đều cần xử lý trực tiếp tại các cơ sở y tế. Trong nhiều trường hợp, tư vấn ban đầu giúp người dùng hiểu rõ tình trạng bệnh để đưa ra quyết định chăm sóc phù hợp", đại diện nền tảng cho hay.

Tại Việt Nam, dịch vụ khám tư vấn từ xa của WhiteCoat có thể sử dụng cho hầu hết bệnh lý cấp tính và mạn tính thông thường như cảm lạnh, sốt nhẹ, đau họng, rối loạn tiêu hóa hoặc vấn đề da liễu. Theo đó, người dùng sẽ được các bác sĩ hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc xác định xem có cần thăm khám trực tiếp hay không.

Ngoài ra, các bác sĩ tại WhiteCoat cũng hỗ trợ người dùng giải thích kết quả xét nghiệm hoặc tham khảo thêm ý kiến chuyên môn trước khi đưa ra quyết định điều trị. Đối với những người có lịch trình bận rộn, trao đổi với bác sĩ qua điện thoại giúp việc tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn ở mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên, khám tư vấn từ xa không phải giải pháp phù hợp mọi tình huống. Những trường hợp khẩn cấp như đau ngực dữ dội, khó thở, mất ý thức hoặc tai nạn nghiêm trọng cần được xử lý kịp thời tại cơ sở y tế. Tương tự, các tình huống cần xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh cũng cần thăm khám trực tiếp để đảm bảo đánh giá chính xác. Trong trường hợp này, bác sĩ của WhiteCoat sẽ hướng dẫn bệnh nhân đến cơ sở y tế phù hợp.

Bên cạnh dịch vụ cá nhân, nền tảng còn tích hợp tư vấn từ xa vào các chương trình chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp, giúp nhân viên dễ dàng tiếp cận tư vấn y khoa ban đầu trước khi quyết định thăm khám trực tiếp.

Với quy trình tư vấn rõ ràng và nền tảng công nghệ chuyên biệt, nền tảng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh nhu cầu ngày càng gia tăng.

WhiteCoat là nền tảng dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa kênh thuộc WhiteCoat Global (trụ sở tại Singapore), gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2022, hiện vận hành với hai văn phòng tại TP HCM và Hà Nội. Hệ thống vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27002:2022 về quản lý an toàn thông tin, nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và nội dung tư vấn y tế của người dùng.

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể khám tư vấn sức khoẻ với bác sĩ đa khoa thông qua cuộc gọi video trên ứng dụng, quản lý hồ sơ sức khỏe của bản thân và người thân, cùng các tiện ích như nhắc lịch uống thuốc định kỳ.

Bên cạnh đó, nền tảng này còn cung cấp các giải pháp hỗ trợ phúc lợi sức khoẻ của doanh nghiệp như điều phối khám sức khỏe định kỳ, tổ chức health talk, cùng hệ sinh thái đa dạng dịch vụ cho cá nhân như hỗ trợ đặt lịch khám tại các cơ sở y tế, thư ký y khoa hỗ trợ quá trình thăm khám và xét nghiệm tại nhà. WhiteCoat Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, "phòng bệnh hơn chữa bệnh", kết nối người dùng với hệ sinh thái dịch vụ toàn diện - từ trực tuyến đến trực tiếp.

Thế Đan