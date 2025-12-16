5 bộ cánh đắt giá của diễn viên Thủy Tiên trong đám cưới con gái

Đám cưới của Tiên Nguyễn diễn ra trong hai ngày 7/12 tại TP HCM và 12/12 ở Đà Nẵng, với hàng nghìn khách mời là doanh nhân, người nổi tiếng.

Để chuẩn bị cho ngày vui của con gái, cựu diễn viên Thủy Tiên chọn lựa trang phục kỹ càng. Cô ưu tiên các thiết kế ánh kim, vàng gold, dáng suông, cổ cao kèm áo choàng, tạo vẻ sang trọng theo phong cách hoàng gia. Nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc của cô ở tuổi 55 cùng gu thời trang quý phái. Ảnh: Mạnh Bi