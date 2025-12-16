5 bộ cánh đắt giá của diễn viên Thủy Tiên

Đám cưới của Tiên Nguyễn diễn ra trong hai ngày 7/12 tại TP HCM và 12/12 ở Đà Nẵng, với hàng nghìn khách mời là doanh nhân, người nổi tiếng.
Để chuẩn bị cho ngày vui của con gái, cựu diễn viên Thủy Tiên chọn lựa trang phục kỹ càng. Cô ưu tiên các thiết kế ánh kim, vàng gold, dáng suông, cổ cao kèm áo choàng, tạo vẻ sang trọng theo phong cách hoàng gia. Nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc của cô ở tuổi 55 cùng gu thời trang quý phái. Ảnh: Mạnh Bi
Trong tiệc cưới ở Đà Nẵng, bà mặc đầm đính đá kèm áo choàng của nhà thiết kế Hoàng Hải. Trang phục được đặt may riêng, làm bằng vải tulle và lụa của Italy, tốn 40 ngày thực hiện. Trong đó, phần đính thủ công từng hạt pha lê Swarovski nhỏ mất nhiều công sức nhất.
Hoàng Hải cho biết xúc động khi thực hiện đầm cho Thủy Tiên. "Làm việc trong ngành xa xỉ, Thủy Tiên có rất nhiều lựa chọn nhưng chị vẫn chọn thiết kế của tôi trong ngày đặc biệt. Tôi vô cùng trân trọng", anh nói. Ảnh: Mạnh Bi
Cũng trong sự kiện này, cô còn diện đầm của Jenny Packham - thương hiệu yêu thích của Vương phi Kate Middleton. Ảnh: Mạnh Bi
Những khoảnh khắc trong lễ cưới Tiên Nguyễn tại Đà Nẵng. Video: Nhân vật cung cấp
Thiết kế có giá khoảng 5.000 USD (130 triệu đồng), với phần vai độn vuông vức, ống tay loe, nhấn bằng chi tiết đính cườm và đá ở eo. Người đẹp phối trang phục với túi xách cùng tông của Dolce & Gabbana - thương hiệu cô yêu thích và theo đuổi nhiều năm nay. Doanh nhân được chuyên gia Ngân Bùi trang điểm tông cam đất để ăn ý với bộ váy. Ảnh: Ngân Bùi
Trong đêm tiệc chào mừng khách mời trước đám cưới ở Đà Nẵng, cô chọn đầm in họa tiết của Dolce&Gabbana, trang điểm theo phong cách Douyin - xu hướng đang được giới trẻ khắp thế giới yêu thích. Ở hậu trường, Thủy Tiên cho biết muốn makeup khác so với ngày thường để tạo sự tươi mới, trẻ trung và khác biệt trong ngày cưới con gái. Ảnh: Mạnh Bi
Tại lễ cưới theo nghi thức truyền thống ở TP HCM, cựu diễn viên diện váy Ziad Nakad dòng Haute Couture đính kết tỉ mỉ, giá hơn 600 triệu đồng. Ảnh: Mạnh Bi
Thiết kế dáng cape được đặt làm riêng, xẻ cổ V mang hiệu ứng thanh mảnh, phần vai xử lý vuông vức vừa phải tạo vẻ quyền lực. Trang phục mất ba tháng đính đá và pha lê trên phần thân và áo choàng xuyên thấu. Để tăng vẻ sang trọng, Thủy Tiên phối đầm cùng dây chuyền và đồng hồ đính kim cương của Cartier. Ảnh: Mạnh Bi
Vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Thủy Tiên trong lễ rước dâu của con gái Tiên Nguyễn. Video: Nhân vật cung cấp
Ở lễ rước dâu, cô ghi điểm bằng áo dài tơ sen của nhà thiết kế Minh Hạnh. Mỗi thước lụa cao cấp dệt bằng tơ sen thường tốn nhiều tháng thực hiện, giá thành hàng chục triệu đồng một mét. Ảnh: Quỳnh Trần
Mẫu áo truyền thống với cổ trụ năm phân, xẻ tà cao vừa phải để không làm lộ eo trong các cử động, phối quần màu be. Thân áo nhấn bằng họa tiết hoa sen trắng thêu thủ công. Ảnh: Quỳnh Trần
Thủy Tiên (tên đầy đủ: Lê Hồng Thủy Tiên) sinh năm 1970, trong một gia đình năm anh chị em, có mẹ là giáo viên gốc Hà Nội. Cô được khán giả biết tới từ năm 1990 với các phim Vị đắng tình yêu, Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em. Sau khi kết hôn với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Thủy Tiên rút khỏi showbiz để kinh doanh cùng chồng. Họ có hai con là Tiên Nguyễn, 28 tuổi và Hiếu Nguyễn, 26 tuổi.
