5 bộ cánh của bà Melania Trump trong chuyến thăm Anh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân có chuyến thăm cấp nhà nước Anh từ ngày 17 đến 19/9. Ở ngày cuối, bà Melania Trump và Vương phi Kate Middleton đều diện trang phục của Ralph Lauren khi đi chơi với trẻ em thuộc nhóm hướng đạo sinh Squirrel Scouts tại Frogmore Gardens, phía nam lâu đài Windsor. Ảnh: AFP

Vogue khen cả hai mặc đẹp với tông màu nâu và chất liệu da lộn, những xu hướng hot của năm. Bộ cánh gồm áo khoác túi hộp và quần kaki ôm dáng, giày bệt của bà Melania được cho là đơn giản, khiêm tốn và gần gũi, phù hợp hoàn cảnh.