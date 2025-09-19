5 bộ cánh của bà Melania Trump trong chuyến thăm Anh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân có chuyến thăm cấp nhà nước Anh từ ngày 17 đến 19/9. Ở ngày cuối, bà Melania Trump và Vương phi Kate Middleton đều diện trang phục của Ralph Lauren khi đi chơi với trẻ em thuộc nhóm hướng đạo sinh Squirrel Scouts tại Frogmore Gardens, phía nam lâu đài Windsor. Ảnh: AFP
Vogue khen cả hai mặc đẹp với tông màu nâu và chất liệu da lộn, những xu hướng hot của năm. Bộ cánh gồm áo khoác túi hộp và quần kaki ôm dáng, giày bệt của bà Melania được cho là đơn giản, khiêm tốn và gần gũi, phù hợp hoàn cảnh.
Hôm 18/9, trong chuyến thăm Thư viện Hoàng gia tại Lâu đài Windsor, Đệ nhất phu nhân Mỹ mặc bộ vest da màu nâu nhạt của Louis Vuitton. Chiếc áo khoác blazer bọc khuy được kết hợp ăn ý giày cao gót da rắn màu nâu của Manolo Blahnik. Ảnh: AFP
Trang phục thể hiện đúng sở thích thời trang của bà Melania. Bà thường mặc váy áo có đường cắt sắc sảo, không cầu kỳ. Theo Naomi Braithwaite, phó giáo sư, tiến sĩ về Thời trang và Văn hóa chất liệu tại Đại học Nottingham Trent, tông màu nâu được lặp lại nhiều lần cho thấy bà muốn gửi thông điệp "ăn vận sang trọng nhưng không lấn át". Điều này thể hiện sự tôn trọng đối với quốc gia chủ nhà, đồng thời vẫn giữ được hình ảnh thời trang cao cấp của Đệ nhất Phu nhân, nhằm tránh gây ra những phản ứng có thể làm lu mờ mục đích của chuyến đi.
Khi tham gia quốc yến vào tối 17/9 tại lâu đài Windsor, bà Melania Trump diện đầm của nhà mốt Mỹ Carolina Herrera màu vàng bơ - một trong những màu hot nhất năm. Trang phục tạo hiệu ứng tương phản khi phối thắt lưng màu tím oải hương. Đệ nhất phu nhân Mỹ tăng thêm vẻ lộng lẫy bằng khuyên tai ngọc lục bảo. Ảnh: AP
Chiếc váy cân bằng giữa sự quyến rũ và kín đáo, thanh lịch, không phô trương, không hở quá mức. Bộ váy được xem là phù hợp với hoàn cảnh mà vẫn mang đậm phong cách của bà.
Trong lễ đón sáng cùng ngày, bà gây ấn tượng với chiếc mũ rộng vành màu tím che khuất phần lớn gương mặt, phối bộ vest màu xám cổ điển của Dior. Ảnh: AFP
Màu của chiếc mũ giống màu cà vạt của ông Trump, thể hiện sự ủng hộ của bà Melania đối với chương trình nghị sự của chồng. Thiết kế còn có tác dụng làm chệch hướng chú ý. Marian Kwei, chuyên gia của tạp chí Vogue, nhận xét: "Chiếc mũ rộng vành che khuất gương mặt cho thấy bà ấy muốn mọi ánh mắt đổ dồn về phía chồng mình và chương trình nghị sự của ông trong chuyến thăm Anh".
Theo Vogue, không phải ngẫu nhiên bà chọn một nhà mốt Pháp như Dior. Đây là hãng bà yêu thích, đồng thời có giám đốc sáng tạo người Ireland Jonathan Anderson. Quyết định mặc trang phục của hãng này còn thể hiện thái độ ủng hộ của Mỹ đối với châu Âu. Video: Royal Family Channel
Trong ngày đầu ở Anh, Đệ nhất phu nhân Melania chọn bộ trang phục đậm chất Anh: áo khoác dáng dài của Burberry. Thiết kế dài gần chấm đất, cổ bẻ, lớp lót kẻ đặc trưng. Theo bà Braithwaite, Burberry là biểu tượng của thời trang Anh, vì vậy, việc chọn trang phục này không chỉ thể hiện sự tích cực và tôn trọng trong ngoại giao mà còn cho thấy sự am hiểu của bà Melania về địa điểm và lịch sử. Ảnh: AFP
