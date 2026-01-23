5 bác sĩ, cán bộ y tế bị khởi tố

Hưng Yên5 bác sĩ, cán bộ y tế bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để "phù phép" hồ sơ, khai khống thời gian điều trị nhằm trục lợi.

Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố Đoàn Cảnh Tỉnh (45 tuổi), Hoàng Thị Phương (32 tuổi), Nguyễn Văn Hợi (55 tuổi), Trần Thị Giang (45 tuổi) và Lê Vũ Long (53 tuổi) theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an và VKSND đọc lệnh khởi tố bị can trong vụ án. Ảnh: Xuân Hoa

Theo công an, từ năm 2020 đến 2024, 5 bị can (đều là cán bộ, bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế địa phương) đã ghi nhận thông tin sai lệch trong hồ sơ bệnh án, khai khống thông tin, trình báo không trung thực về thời gian điều trị nội trú và tình hình bệnh tật, chế độ điều trị, cho nhiều bệnh nhân.

Nhóm cán bộ y tế này bị xác định thực hiện hành vi vì vụ lợi và các mục đích cá nhân khác. Việc làm giả tài liệu pháp lý này không chỉ nhằm trục lợi bảo hiểm mà còn có dấu hiệu che giấu các sai sót chuyên môn.

Cơ quan điều tra xác định, hồ sơ bệnh án vốn là tài liệu pháp lý quan trọng nhất phản ánh quá trình điều trị của bệnh nhân. Hành vi tẩy xóa, lập khống của các bác sĩ không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là sự xói mòn về đạo đức nghề nghiệp.

Lê Tân