5.000 suất cá ngừ miễn phí tại lễ hội Gia Lai

Du khách sẽ được thưởng thức 5.000 suất cá ngừ đại dương miễn phí từ ngày 29/8 đến 1/9, tại Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025.

Hoạt động giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương diễn ra tại Công viên Thiếu nhi (đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn). Ngoài ra, chuỗi lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 2/9 với đa hoạt động ẩm thực, giải trí.

Lễ hội ẩm thực Món ngon từ đất Bazan và Biển, trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề với gần 94 gian hàng, 33 đơn vị tham gia. Sự kiện quy tụ các nhà hàng trong - ngoài tỉnh, không gian cà phê đặc sản Gia Lai và cà phê sáng tạo Việt Nam.

Chuỗi hoạt động còn có Lễ hội đường phố, Lễ hội ánh sáng cùng các chương trình nghệ thuật truyền thống: hát bội, bài chòi, võ cổ truyền, diễn tấu cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc. Lễ hội đường phố Sắc màu biển cả mang đến đoàn xe hoa, mô hình di động, xe điện, xe đạp cùng sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên và cộng đồng địa phương.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Hóa

Tối 1/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, lễ hội ánh sáng kết hợp âm nhạc hiện đại, visual, hiệu ứng ánh sáng, màn trình diễn drone với 500 drone, tái hiện hình ảnh làng chài bên bờ cát, ngư dân bội thu cá ngừ đại dương, hay cảnh sắc vùng bazan cao nguyên... Phần hai là chương trình biểu diễn âm nhạc đa sắc màu, từ rock, dance, electronic đến những bản ballad trữ tình.

Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025 được kỳ vọng quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của Gia Lai mới đến với du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại họp báo, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa, cho biết đây là cơ hội quý giá để đồng hành cùng địa phương trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lễ hội. Từ đó, cô mong góp phần quảng bá hình ảnh du lịch đặc sắc của vùng đất này đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Trần Hóa