5.000 phụ nữ ở ba miền được tầm soát ung thư vú miễn phí

Bộ Y tế cùng các bệnh viện tổ chức chương trình khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho gần 5.000 phụ nữ tại Hà Nội, TP HCM và Huế.

Kế hoạch này bắt đầu từ đầu tháng 10 cho đến khi hoàn thành mục tiêu tầm soát ung thư vú cho 5.000 phụ nữ. Các bệnh viện tham gia tầm soát cho bệnh nhân gồm bệnh viện K, Bạch Mai, Ung bướu Hà Nội, Ung bướu TP HCM và Trung ương Huế.

"Phụ nữ, đặc biệt là từ 40 tuổi trở lên, hãy chủ động tầm soát để phát hiện sớm ung thư vú", Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn kêu gọi tại lễ phát động chiến dịch Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu năm 2025, do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) phối hợp Roche Việt Nam, tổ chức hôm 14/10 tại Bệnh viện K.

Ung thư vú hiện vẫn là một trong những gánh nặng y tế hàng đầu đối với phụ nữ Việt Nam và toàn cầu. Thống kê của Globocan năm 2022, mỗi năm nước ta phát hiện thêm hơn 24.500 ca ung thư vú, chiếm khoảng 29% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Trước đây, ung thư vú xếp thứ nhất về số ca mắc mới ở nữ, nếu tính chung cả hai giới thì đứng sau ung thư gan hoặc phổi. Nay, ung thư vú đứng thứ nhất về số mắc mới và đứng thứ 4 về tỷ lệ tử vong.

Bệnh có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, hiện tăng gấp đôi so với năm 2010. Trong đó, 15% bệnh nhân dưới 40 tuổi, 45% bệnh nhân dưới 50 tuổi được chẩn đoán ung thư vú di căn. Phụ nữ trẻ tuổi có xu hướng biểu hiện ở giai đoạn tiến triển hơn, tỷ lệ tái phát tại chỗ cao hơn và tỷ lệ sống sót chung thấp hơn.

GS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho hay hiện có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, song ung thư vú vẫn là gánh nặng với tiên lượng kém trên một số nhóm bệnh nhân. Ung thư vú là căn bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Phát hiện càng sớm thì điều trị càng đơn giản, hiệu quả, tỷ lệ chữa khỏi đến 99% và chi phí điều trị thấp.

Bác sĩ khám sàng lọc ung thư vú cho một bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chính vì vậy, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ngay khi phụ nữ sang độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao (từ độ tuổi 40 trở lên) là rất quan trọng. Quỹ Ngày mai tươi sáng 13 năm qua liên tục tổ chức các chương trình truyền thông và khám sàng lọc ung thư vú, giúp hàng triệu người tiếp cận thông tin về căn bệnh này, hơn 80.000 phụ nữ nguy cơ cao được tầm soát ung thư vú miễn phí.

Ông Lennor Carrillo, đại diện Roche Pharma Việt Nam, chia sẻ chương trình được tổ chức trong Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú trên thế giới (Tháng Mười Hồng). Chiến dịch hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy tầm soát sớm và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị tiên tiến cho bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam.

"Hàng nghìn phụ nữ có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giảm nguy cơ mắc và tử vong do ung thư vú, từ đó tạo nền tảng cộng đồng khỏe mạnh và phát triển", ông nói.

Lê Nga