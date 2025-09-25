5.000 người dự ra mắt khu biệt lập cao tầng The Privé

Chuỗi sự kiện quảng bá giai đoạn hai dự án The Privé tại TP HCM và Hà Nội hút hơn 5.000 chuyên viên kinh doanh, sau khi bán hết hơn 1.000 căn giai đoạn một.

Ngày 24/9, The Privé tổ chức sự kiện kích hoạt kinh doanh giai đoạn hai tại Hà Nội. Hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh phía Bắc tham gia, lấp kín Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trước đó, sự kiện tại TP HCM cũng ghi nhận hơn 3.000 người tham dự. Đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Đất Xanh cho biết, kết quả này phản ánh sức hút và tầm ảnh hưởng của dự án hạng sang tại cả hai thị trường trọng điểm.

Sự kiện ra mắt dự án tại Hà Nội, ngày 24/9. Ảnh: Đất Xanh

Theo thống kê của chủ đầu tư, ở giai đoạn một, khách hàng miền Bắc chiếm 27% tổng giao dịch. Ông Vũ Quốc Việt Nam - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh đánh giá Hà Nội luôn là thị trường trọng yếu, tập trung nhóm khách hàng có tầm nhìn dài hạn và ưu tiên tài sản giá trị. Việc mở rộng sang Hà Nội ở giai đoạn hai nhằm tạo cơ hội tiếp cận trực tiếp cho nhóm khách hàng này.

Còn ông Vũ Cương Quyết - Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc nhận định xu hướng "Nam tiến" đang trở lại, gợi nhớ giai đoạn 2008–2010 khi nhà đầu tư miền Bắc chiếm tới 40% giao dịch tại nhiều dự án cao cấp ở trung tâm TP HCM.

Ông Vũ Quốc Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đất Xanh

The Privé được nhà đầu tư đánh giá cao nhờ vị trí tại Nam Rạch Chiếc, liền kề Thủ Thiêm - trung tâm tài chính quốc tế tương lai. Khu căn hộ biệt lập gần nút giao An Phú, giúp kết nối trực tiếp các trục giao thông huyết mạch như cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, metro số 1, đại lộ Mai Chí Thọ và sân bay Long Thành.

Với lợi thế ba mặt hướng sông, cụm tháp 9, 10, 11 vừa ra mắt cung cấp tầm nhìn rộng. Cụm tháp còn có tổ hợp tiện ích thể thao - giải trí đa dạng với hồ bơi, phòng golf 3D, bóng bàn, billiard, bi lắc, gym hướng hồ, sân thể thao đa năng, karaoke, rạp chiếu phim và thư viện...

Sự kiện giới thiệu cụm tháp với ba mặt hướng sông. Ảnh: Đất Xanh

Theo đại diện một đơn vị phân phối, cụm tháp 9, 10, 11, 12 là dòng căn hộ hiếm hoi tại gần trung tâm TP HCM vừa mang tính độc bản vừa phù hợp khẩu vị của khách hàng miền Bắc. Nhóm khách hàng này vốn ưu tiên pháp lý rõ ràng, tiện ích đầy đủ và tiềm năng tăng giá ổn định. Ngoài giá trị gia tăng, dự án còn có tiềm năng khai thác dòng tiền nhờ nguồn cầu thuê từ chuyên gia quốc tế và quản lý cấp cao làm việc tại Thủ Thiêm.

"Sự kết hợp giữa tăng trưởng dài hạn và lợi tức ổn định khiến The Privé trở thành lựa chọn chiến lược cho nhà đầu tư muốn cân bằng giữa an toàn và khả năng sinh lời", đại diện đơn vị phân phối đánh giá.

Hoài Phương