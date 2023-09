5.000 học sinh dự khai giảng hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ khai giảng sáng 5/9 cho 5.000 học sinh từ mầm non đến THPT với chủ đề "Học tập chủ động - khai mở tiềm năng".

Tại trường Mầm non Lý Thái Tổ 2, giống với mọi năm, lễ khai giảng diễn ra như một ngày hội cho trẻ em. Trường chuẩn bị nhiều cờ hoa, các tiết mục văn nghệ, xiếc thú do các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Hiệu trưởng Mầm non Lý Thái Tổ 2 cho biết ngày lễ khai giảng luôn được tổ chức với tinh thần năng động, nhiều màu sắc để tạo niềm vui, đón năm học mới.

Tiết mục xiếc, ảo thuật trong lễ khai giảng của các em mầm non. Ảnh: Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Đại diện nhà trường cho biết, năm học 2023-2024, đơn vị tiếp tục áp dục giáo dục STEAM, đồng thời đổi mới nâng cao chất lượng bằng việc đưa chương trình giáo dục thể chất GymKID, Robotic vào lớp học. Vừa qua, đơn vị tiếp tục được công nhận đạt chuẩn Quốc gia khi nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển chất lượng chương trình giáo dục hàng năm với hai loại hình lớp song ngữ và tiếng Anh tăng cường.

Lễ khai giảng ở trường Tiểu học Lý Thái Tổ diễn ra ngắn gọn. Hiệu trưởng Huỳnh Thị Hương đọc diễn văn chào đón, đồng thời nhắc nhở các em học sinh nhiều điều cần thiết trước khi bước vào năm học. Trường trao nhiều suất học bổng tiếng Anh với tổng giá trị hơn một tỷ đồng.

Trường Tiểu học Lý Thái Tổ trao giải nhất học bổng tiếng Anh cho học sinh. Ảnh: Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Trường Tiểu học Lý Thái Tổ nhiều năm qua đẩy mạnh chương trình tích hợp môn Toán, Khoa học, Ngôn ngữ tiếng Anh. Năm học này, đơn vị đưa giáo trình tiếng Anh mới của Nhà xuất bản Đại học Oxford vào giảng dạy chính khóa với mục tiêu 100% học sinh hết bậc tiểu học đạt trình độ A1, trong đó, 50% đạt trình độ A2 và B1 theo khung châu Âu.

Trong khi đó, trường THCS - THPT Lý Thái Tổ đón 668 học sinh khối 6 và khối 10. Thủ khoa đầu vào hai khối 6 và 10 được vinh danh trong buổi lễ. Ngoài việc theo chương trình của Bộ đã ban hành, học sinh còn được học theo chương trình tăng cường tiếng Anh với các tổ hợp được xây dựng bám sát nhu cầu thực tiễn. Đại diện trường cho biết chú trọng hướng học sinh phát triển năng lực cá nhân, trải nghiệm nhiều hoạt động, trau dồi các kỹ năng mềm và kỹ năng sử dụng công nghệ.

Năm học trước, trường THCS - THPT Lý Thái Tổ có tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt 99,6%.146 học sinh giỏi, xuất sắc được tặng học bổng; ba học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; ba em đạt 8.0 IELTS.

Học sinh trường THCS-THPT Lý Thái Tổ biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới. Ảnh: Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Theo ông Trịnh Hùng Sơn - Hiệu trưởng THCS-THPT Lý Thái Tổ, để tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, đơn vị sẽ điều chỉnh nội dung và đổi mới phương pháp dạy, hướng đến sự chủ động sáng tạo của học sinh. Các em được tăng cường kỹ năng thực hành vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ do Tổng công ty Vinaconex đầu tư xây dựng với các cấp học từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT. Đây là năm học thứ 19 của hệ thống với chủ đề "Học tập chủ động - Khai mở tiềm năng". Hệ thống xác định trọng tâm của việc dạy học là kiến tạo kiến thức cho học sinh thông qua tạo ra các nhiệm vụ có chỉ dẫn, có tương tác bài tập và môi trường để thúc đẩy học sâu và có chủ đích.

Hoài Phương