4C - tiêu chuẩn chọn kim cương cho phái đẹp

Cut (giác cắt), clarity (độ tinh khiết), carat (trọng lượng), color (màu) định hình giá trị kim cương, giúp phái đẹp chọn được món trang sức phù hợp dịp 20/10.

Viện Ngọc học Mỹ (GIA) xây dựng bộ tiêu chuẩn 4C dựa trên kỹ thuật, lối chế tác, vẻ đẹp tự nhiên, qua đó giúp phái nữ có thêm kinh nghiệm lựa chọn trang sức kim cương, nhất là khi ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) đang đến gần.

Cut (giác cắt)

Cut - chữ C đầu tiên - được xem là yếu tố quyết định diện mạo kim cương. Một viên đạt tỷ lệ giác cắt chuẩn sẽ khúc xạ và phản chiếu ánh sáng, tạo độ sáng rực rỡ (brilliance), ánh lửa màu (fire) và hiệu ứng lấp lánh khi chuyển động (scintillation).

Nhẫn kim cương Timeless Diamond là lựa chọn yêu thích của nhiều phái đẹp. Ảnh: PNJ

Clarity (độ tinh khiết)

Chữ C tiếp theo là clarity - phản ánh mức độ tinh khiết. Tiêu chuẩn này được đánh giá theo thang từ FL (Flawless) đến I (Included), dựa trên số lượng, kích thước của các tỳ vết tự nhiên (inclusions) hay bề mặt (blemishes) kim cương. Những viên có độ tinh khiết cao, ít tỳ vết càng hiếm, giá trị cao.

Chị Quỳnh Anh (32 tuổi, TP HCM) cho biết: "Với tôi, sự tinh khiết của kim cương không chỉ là chuẩn mực về cái đẹp, mà còn gợi nhắc giá trị chân thật, được nuôi dưỡng từ nội lực bên trong. Do đó, khi chọn kim cương, tôi luôn chú trọng độ tinh khiết để tìm thấy sự đồng điệu với chính mình".

Carat (trọng lượng)

Carat là đơn vị đo trọng lượng kim cương, đá quý nói chung, một carat tương đương 0,2 gram).

Theo đại diện PNJ, carat không chỉ là thước đo giá trị mà nó còn là dấu mốc thể hiện bản lĩnh, vị thế và sự vững vàng của người phụ nữ trên hành trình chinh phục đỉnh cao.

Color ( phân cấp màu)

Kim cương trắng được phân cấp từ D (hoàn toàn không màu) đến Z (ngả vàng). Các viên càng gần cấp D càng có giá trị cao trên thang đo màu sắc. Do đó, phái đẹp thường chuộng dòng thuộc cấp độ D, E, F, G vì toát lên nét sang trọng, thanh lịch, tôn khí chất lẫn cá tính.

Với loạt quy chuẩn khắt khe trên, 4C không đơn thuần là thước đo giá trị mà còn là chìa khóa giúp chị em tìm thấy món trang sức xứng tầm. Khi giác cắt, độ tinh khiết, trọng lượng và màu sắc hòa quyện, kim cương trở thành dấu ấn khẳng định thành công, nội lực phái nữ hiện đại.

Hình ảnh truyền thông điệp "kim cương là món quà xứng tầm với nội lực và khí chất phái đẹp" của PNJ. Ảnh: PNJ

Là một trong những thương hiệu lớn nhất nước, kim cương PNJ được phân cấp màu cao (D, E, F, G) và giác cắt tinh tuyển như Round Brilliant Cut hay Fancy Cut.

Ngoài tiêu chuẩn 4C, kim cương PNJ có chữ C thứ năm - Certification (giấy kiểm định). Đại diện doanh nghiệp cho biết họ khắt khe từ khâu tuyển chọn đầu vào đến quy trình kiểm định, cam kết chỉ mang đến thị trường mẫu mã hoàn thiện, nguồn cung uy tín, đảm bảo loạt tiêu chuẩn quốc tế như GIA và chứng nhận PNJLab.

"PNJLab là công ty kiểm định chuẩn quốc tế tại Việt Nam với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và thiết bị công nghệ hiện đại. Sự khắt khe trong quy chuẩn chế tác và kiểm định giúp mỗi viên kim cương đạt độ hoàn hảo về kỹ thuật và giá trị", người đại diện cho hay. Song song đó, đơn vị áp dụng chế độ thu - đổi minh bạch tại chuỗi cửa hàng trên cả nước, giúp phái đẹp an tâm khi chọn kim cương để khẳng định dấu ấn phong thái cá nhân.

Bộ sưu tập Timeless Diamond. Ảnh: PNJ

"Dịp 20/10, PNJ mang đến những sản phẩm kim cương chất lượng, uy tín, đồng hành phái nữ trên hành trình khẳng định dấu ấn, khí chất", đại diện doanh nghiệp nói thêm.

Đông Vệ