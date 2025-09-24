Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh 650 km

Từ sáng nay, siêu bão Ragasa bước vào giai đoạn giảm cấp nhanh do tác động của áp cao lục địa, ma sát địa hình và điều kiện khí tượng không thuận lợi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ đêm qua đến sáng nay bão giữ cường độ, hướng di chuyển. Lúc 4h, tâm bão trên vùng biển bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 201 km/h, cấp 15-16, giật cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Đến 4h ngày mai (25/9), bão trên vùng biển ven bờ Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 150 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13. Trong ngày, bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ rồi đổ bộ Quảng Ninh với sức gió cấp 8-9.

4h ngày 26/9, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp ở Tây Bắc Bộ.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng siêu bão Ragasa, sáng 24/9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo sức gió mạnh nhất của bão hiện giảm còn 180 km/h, đêm nay bão vào vịnh Bắc Bộ giảm còn 108 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão đi qua phía bắc bán đảo Lôi Châu với sức gió 120 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m. Từ trưa mai, vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến đêm mai, bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5 m. Ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m.

Trên đất liền từ gần sáng mai, vùng ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm mai đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ảnh vệ tinh siêu bão Ragasa sáng 24/9. Ảnh: NCHMF

Thủ tướng đã ký công điện yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở ra tập trung chỉ đạo các biện pháp ứng phó với siêu bão, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân; an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập.

Các tỉnh thành cần rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Các bộ ngành triển khai phòng chống bão theo chức năng nhiệm vụ với quan điểm không được lơ là, chủ quan.

Bão Ragasa hình thành ngày 18/9 từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, ba ngày sau tăng 8 cấp lên thành siêu bão và đến tối 22/9 vào Biển Đông đạt cực đại cấp 17 với sức gió 221 km/h. Ragasa vượt Yagi năm 2024 trở thành cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 70 năm qua.

Các cấp độ gió bão. Đồ họa: Hoàng Khánh

Gia Chính