49 người thiệt mạng ở Mỹ vì bão tuyết

Số người chết vì bão tuyết ở Mỹ tăng lên 49 người, các nạn nhân được ghi nhận tại 9 bang.

Buffalo, thành phố lớn thứ hai bang New York, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đợt bão tuyết đang càn quét khắp nước Mỹ.

Giới chức địa phương thông báo số người thiệt mạng tại New York tính đến ngày 26/12 đã lên đến 27, tăng 14 người so với thống kê đêm trước đó. Các trường hợp tử vong phần lớn là người bị kẹt trong ôtô, kẹt ngoài trời tuyết hoặc gặp vấn đề về tim mạch khi đang dọn tuyết. Ngoài New York, 8 bang khác cũng ghi nhận nạn nhân thiệt mạng vì bão tuyết, với tổng số người chết tăng lên 49 người.

Kể từ khi bão tuyết ập vào Buffalo, một số nơi trong thành phố đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết sâu hơn 1,2 m. Thống đốc New York Kathy Hochul nhận định đây là thảm họa thời tiết "trăm năm có một" đối với người dân ở phía tây bang.

Mark Poloncarz, lãnh đạo hạt Erie, nói số người tử vong tại địa phương trong vài ngày qua còn nhiều hơn thông báo. Tuy nhiên, cơ quan pháp y cần thêm thời gian xác định những cái chết có liên quan đến bão tuyết hay không.

Một đoạn đường đã thông xe tại thành phố Buffalo, nơi chịu tác động nặng nhất bởi bão tuyết ở bang New York, vào ngày 26/12. Ảnh: AFP.

Tuyết đã rơi ít đi trong ngày 26/12 tại khu vực tây New York, không còn tình trạng bão tuyết trắng xóa. Tuy nhiên, các nhà khí tượng cảnh báo khu vực sẽ tiếp tục ghi nhận tuyết rơi dày khoảng 30 cm trong một ngày tới.

Chính quyền bang New York cho biết đây là trận bão tuyết tồi tệ nhất kể thiên tai từ năm 1977 tại Buffalo, khi đó thành phố có gần 30 người thiệt mạng.

Bang New York đã huy động Vệ binh Quốc gia hỗ trợ giới chức địa phương giải cứu người dân kẹt trong ôtô và những khu vực mất điện, kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ thực phẩm. Tuy nhiên, một số nhân viên y tế cũng kẹt trong bão tuyết và cần người giải cứu.

Điện đã được khôi phục một phần ở hạt Erie sáng 26/12. Các tổ chức giám sát năng lượng ước tính còn khoảng 14.000 hộ sống trong cảnh mất điện tại khu vực. Tổng thống Joe Biden đã điện cho Thống đốc New York và cam kết chính quyền liên bang sẽ sớm hỗ trợ.

Đợt bão tuyết, thời tiết lạnh giá và mưa lụt bất thường, khởi phát từ hiện tượng bão tuyết nghiêm trọng hình thành ở vùng áp thấp trên Ngũ Đại Hồ ở phía bắc, đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng trên phạm vi cả nước Mỹ, theo NBC.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)