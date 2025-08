48h du lịch chậm ở 'xứ Nẫu'

Quy Nhơn nép mình giữa một núi và một bên biển, những bờ cát dài uốn cong thơ mộng và làn nước trong xanh, phù hợp dể nghỉ dưỡng cuối tuần.

"Xứ Nẫu" là cách người dân gọi thân thuộc vùng đất Bình Định (nay là Gia Lai), nơi gắn liền với biển, có bề dày văn hóa-lịch sử, ẩm thực phong phú và con người mộc mạc. Trong lòng xứ Nẫu là phố biển Quy Nhơn nép giữa núi và biển, thu hút bởi bãi biển uốn cong, nước trong xanh và không khí yên bình.

Cách Hà Nội 1.065 km và TP HCM 650 km, Quy Nhơn phù hợp với những du khách ưa nhịp sống chậm rãi, gần thiên nhiên và đời sống bản địa. Hai ngày một đêm là vừa đủ để du khách tận hưởng kỳ nghỉ ở phố biển này.

Ngày 1:

Di chuyển đến Quy Nhơn

Hiện Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways khai thác tuyến bay từ Hà Nội, TP HCM đến Quy Nhơn, giá vé khứ hồi từ 2,5 triệu đồng, tùy giờ bay và hãng hàng không. Sân bay Phù Cát cách trung tâm thành phố khoảng 45 km, du khách có thể đi taxi giá khoảng 165.000 đồng. Ngoài ra, có thể đến Quy Nhơn bằng xe giường nằm hoặc tàu hỏa từ các tỉnh lân cận nếu thời gian thư thả. Trong thành phố, phương tiện di chuyển phổ biến là xe máy, giá thuê 100.000-150.000 đồng mỗi ngày.

Check in điểm nghỉ dưỡng

Kỳ nghỉ có thể bắt đầu với việc nhận phòng ở khu nghỉ dưỡng. Với khách muốn trải nghiệm riêng tư, gần thiên nhiên, Anantara Quy Nhơn là một lựa chọn nổi bật. Khu nghỉ nằm biệt lập ở Ghềnh Ráng, mỗi villa đều hướng biển, có hồ bơi riêng. Điểm nhấn là khu spa giữa rừng nhiệt đới, mặt hướng biển. Mức giá cho một đêm nghỉ tại đây dao động từ 15 đến 17 triệu đồng.

Nếu ưu tiên ngân sách, du khách có thể chọn khách sạn boutique Le Mint, nằm gần bãi biển Quy Nhơn, thuận tiện cho việc di chuyển và khám phá ẩm thực địa phương. Giá phòng dao động từ 800.000 đồng cho phòng hai khách, bao gồm ăn sáng.

Nhận phòng và ăn trưa xong, du khách có thể thư giãn tại các spa để giảm đau mỏi sau khi di chuyển.

Tham quan Ghềnh Ráng

Buổi chiều, du khách có thể ghé thăm Ghềnh Ráng Tiên Sa, cụm điểm tham quan nổi tiếng cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 3 km, di chuyển bằng xe máy hoặc taxi chừng 10 phút. Nơi đây nằm sát sườn núi, trải dài dọc theo triền đồi nhìn ra biển, kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và giá trị văn hóa, tâm linh.

Khu vực Ghềnh Ráng gồm nhiều điểm dừng chân đáng chú ý như bãi đá Trứng (hay còn gọi là bãi tắm Hoàng Hậu) - nơi nổi bật với vô số viên đá tròn như trứng khủng long xếp lớp bên biển; mộ Hàn Mặc Tử, thi sĩ nổi tiếng của phong trào Thơ mới, nằm trên sườn đồi thông lộng gió. Từ đây du khách có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh vịnh Quy Nhơn, nhìn thấy những con thuyền trôi chậm rãi ngoài khơi và bờ biển cong cong hình lưỡi liềm phía xa.

Lối đi trong khu Ghềnh Ráng chủ yếu là bậc đá và đường dốc, thích hợp với những ai muốn kết hợp tản bộ thư giãn và ngắm cảnh.

Thưởng thức ẩm thực đường phố

Quay về trung tâm thành phố khi chiều tối, du khách có thể tản bộ dọc đường Bạch Đằng, nơi người dân thường tụ tập bày bán các món ăn đặc sản địa phương như bánh xèo tôm nhảy, bún cá, chè, tré trộn, chả cá. Các món ăn ở đây khoảng 10.000-15.000 đồng. Du khách có thể thử món tré trộn chả nem, gồm tré xé nhỏ - một dạng nem làm từ tai heo, da heo lên men, trộn cùng rau răm, xoài, riềng, tỏi, ớt, nem chua và chả bò.

Một món khác nổi tiếng là chả cá cuộn rau răm. Chả được cắt thành miếng to mỏng hoặc nhỏ vừa, nướng trên than hồng, giữ được độ dai đặc trưng. Khi ăn, thường cuốn cùng một ít rau răm, chấm kèm tương ớt.

Du khách có thể thử thêm các loại đồ uống, chè địa phương như nước đậu sương sáo, chè đậu thập cẩm, chè sâm bổ lượng. Chi phí cho một buổi tối thưởng thức ẩm thực đường phố tại đây chưa đến 100.000 đồng mỗi người.

Ngày 2:

Ăn sáng với bún rạm

Du khách có thể bắt đầu ngày thứ hai với món bún rạm đặc sản địa phương. Nguyên liệu nấu bún rạm đơn giản, phần chính là rạm đầm Trà Ổ. Rạm mang về được rửa sạch bùn đất, xay nhuyễn, lọc thịt nấu chín, thêm gia vị cho vừa ăn. Món nấu xong nước lèo có độ thanh ngọt đặc trưng, chỉ cần thêm ít ngò và hành lá. Khác với bún riêu, bún rạm không thêm quá nhiều phụ gia hay đồ ăn kèm, vị ngọt và mùi thơm của thịt rạm vẫn nguyên vẹn. Bún rạm chỉ có thịt rạm, nước lèo chan bún, ăn kèm rau sống, bánh tráng. Khách ăn lần đầu chưa quen thịt rạm sẽ thấy khó ăn, tuy nhiên mùi thơm của hành ngò làm dịu lại vị cho tô bún. Giá mỗi tô khoảng 15.000-20.000 đồng.

Tham quan tháp đôi

Sau bữa sáng, du khách có thể đến Tháp Đôi - công trình kiến trúc Chăm Pa nằm ngay giữa lòng thành phố, được xây dựng từ thế kỷ XII. Tháp Đôi hay còn có tên gọi khác là tháp Hưng Thạnh tọa lạc tại góc đường Trần Hưng Đạo. Công trình là một trong 8 cụm Tháp Chăm còn lại ở khu vực Bình Định (Gia Lai mới).

Quần thể gồm hai tháp, tháp lớn cao khoảng 25 m, tháp nhỏ 23 m, cả hai đều có cửa chính quay về hướng nam. Tháp được xây bằng gạch nung, kết cấu gồm ba phần: chân đế, thân tháp hình vuông và đỉnh vòm. Năm 1991, công trình từng được trùng tu, tôn tạo.

Trung tâm khám phá khoa học Quy Nhơn

Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn (ExploraScience Quy Nhơn) là một điểm đến độc đáo nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, thuộc khu đô thị khoa học Ghềnh Ráng, do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Hội Gặp gỡ Việt Nam sáng lập. Đây là trung tâm khoa học phổ thông đầu tiên tại Việt Nam kết hợp giữa nghiên cứu, giáo dục và du lịch trải nghiệm.

Không gian bên trong trung tâm được thiết kế theo hướng mở, khuyến khích người tham quan tương tác trực tiếp với các mô hình vật lý, thiên văn, sinh học. Vé vào cửa là 120.000 đồng bao gồm vé xem phim khoa học, nếu không xem phim vé là 90.000 đồng.

Điểm nhấn của trung tâm là nhà chiếu hình vũ trụ (planetarium) dạng mái vòm, đưa du khách "du hành" qua các hành tinh, dải ngân hà bằng hình ảnh và âm thanh chân thật. Ngoài ra còn có đài quan sát thiên văn với kính thiên văn quang học cỡ lớn chỉ mở cửa phục vụ vào tối thứ 4 và thứ 7, giới hạn lượng khách.

Ăn trưa bánh xèo tôm nhảy

Tên món ăn xuất phát từ nguyên liệu để chế biến chính là những con tôm đất tươi, được đánh bắt lên còn nhảy lao xao. Trên lò than rực lửa, đầu bếp sẽ bắt đầu công đoạn đổ bánh bằng việc tráng đều một lớp dầu trên mặt chảo. Những con tôm còn nhảy được thả nhanh vào chảo nóng. Sau đó, người nấu rưới một lớp bột đã pha sẵn và cho thêm hành, giá lên trên. Bột bánh xèo được pha từ bột gạo có thêm chút bột nghệ và nước cốt dừa nên có vị béo và màu vàng đặc trưng. Những con tôm đất không quá lớn nhưng chắc thịt, mỗi chiếc có khoảng 2-3 con. Ngoài nhân tôm, du khách có thể chọn nhân mực trứng, bò hoặc trứng.

Bánh xèo tôm nhảy cuốn bánh tráng. Ảnh: Bích Phương

Tại trung tâm Quy Nhơn, khó để tìm thấy các quán bánh xèo tôm nhảy với giá từ 20.000-35.000 đồng một chiếc. Một số địa chỉ bạn có thể tham khảo là quán bà Năm Mỹ Cang, quán Gia Vỹ, quán ông Hùng, quán Anh Vũ.

Tham quan làng chài Nhơn Lý

Làng chài Nhơn Lý thuộc xã Nhơn Lý nằm ở bán đảo Phương Mai, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km về phía đông bắc. Ngôi làng thu hút bởi những bức bích họa nhiều màu. Ý tưởng trang trí cảnh quan làng chài được sư Giác Ty, trụ trì tịnh xá Ngọc Hòa trong xã khởi xướng. Từ tháng 5/2023, những bức tranh ở làng Nhơn Lý được thay áo mới. Các bức tranh mang nhiều chủ đề gồm hoa lá, cây cỏ, chim muông cho đến những hình ảnh gắn liền cuộc sống của người dân làng biển như lưới cá, thuyền buồm, cá mập, cá heo, rùa biển.

Sau khi tham quan làng, du khách có thể di chuyển ra sân bay Phù Cát. Khoảng cách giữa hai địa điểm này là khoảng 35 km và mất khoảng 50 phút để di chuyển bằng taxi.

Khung cảnh làng chài Nhơn Lý nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Dũng

Lịch trình thay thế

Tham quan Kỳ Co - Eo Gió

Du khách có thể bỏ hai địa điểm là tháp đôi và làng chài Nhơn Lý, thay thế bằng chuyến khám phá Kỳ Co - Eo Gió. Với biển xanh cát trắng nắng vàng, Kỳ Co thuộc xã Nhơn Lý cách trung tâm 25 km được nhiều người ví như Maldives Việt Nam. Du khách có thể đi bằng cano từ Eo Gió hoặc đi đường bộ tới Kỳ Co rồi đón tour cano tới Eo Gió hoặc các bãi lặn ngắm san hô.

Bích Phương