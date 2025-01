48h chơi Tết Hạ Long

Bắt đầu từ mùng 2 Tết, Sun World Ha Long có nhiều hoạt động văn hóa Tết đặc sắc. Vào 14h, du khách có thể ghé sân khấu Mặt Trời để thưởng thức minishow "Around Tết Vietnam", tái hiện nét đẹp văn hóa ngày Tết của ba miền Bắc, Trung, Nam; hoặc ghé thăm gian hàng thư pháp, nơi thầy đồ tặng chữ đầu xuân. Đây là dịp để mọi người mang về những câu chúc may mắn, bình an đầu năm, đồng thời, tìm hiểu thêm về giá trị văn hóa truyền thống của Tết Việt.