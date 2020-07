48h ăn chơi Hội An chưa hết 2,5 triệu đồng

Bạn sẽ không tốn quá nhiều tiền để có một chuyến Hội An đáng nhớ khi chụp ảnh, tham quan các công trình cổ và khám phá ẩm thực của nơi này.

Chỉ trong 2 ngày blogger du lịch Maria Tuyền và bạn mình đã có chuyến đi siêu tiết kiệm khi cả hai tốn tổng cộng 4,5 triệu cho các chi phí ăn ở, đi lại tại Hội An. Dưới đây là chia sẻ chi tiết về chuyến du lịch Hội An ngắn ngày của Tuyền:

Phương tiện di chuyển

Du khách có thể chọn đi bộ, xe đạp hoặc xích lô để thong thả ngắm cảnh Hội An. Ảnh: Khánh Trần.

Có nhiều cách để di chuyển từ Hà Nội đến Hội An, nhưng đa phần mọi người lựa chọn máy bay. Tuyền và bạn bắt xe đi sân bay Nội Bài đón chặng Hà Nội - Đà Nẵng, từ sân bay Đà Nẵng có xe khách sạn đưa về Hội An. Giá xe di chuyển trung tâm Hà Nội tới sân bay Nội Bài 200.000 đồng/ chiều. Dịch vụ xe đưa đón khách sạn ở Hội An đi và tới sân bay Đà Nẵng có giá 300.000 đồng/ chiều. Vé bay Hà Nội - Đà Nẵng Tuyền mua có giá 1,1 triệu đồng/ vé khứ hồi.