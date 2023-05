48 tiếng ăn chơi Hà Nội và Ninh Bình của khách Australia

James Booth gợi ý các hoạt động trong hai ngày khám phá Hà Nội, Ninh Bình và thừa nhận thời gian như vậy chưa đủ.

James Booth, biên tập viên tạp chí du lịch Escape hàng đầu Australia, cho hay tại Hà Nội anh đã dành phần lớn thời gian khám phá ẩm thực Hà Nội. Đến Ninh Bình, James đi chùa, ghé thăm những danh lam nổi tiếng như Tràng An và Bái Đính. Anh nói thêm hai ngày không đủ để khám phá một nửa Hà Nội. Lần đầu tới đây dễ bị lạc và ngợp trước giao thông.

Đêm đầu tiên

Vừa đến Hà Nội, James ghé quán ăn cách khu phố cổ 20 phút đi bộ và gọi món chân gà nướng. Lần đầu ăn món này, nam du khách Australia đưa nguyên miếng chân gà vào miệng và nhai cả xương. Người bạn đi cùng, Duncan Lu, một đầu bếp ở Melbourne chỉ dẫn James nên ăn chân gà nướng theo kiểu nhấm nháp chứ không nhai từng miếng.

James dùng thêm một số món hợp khẩu vị người phương Tây như cá chiên giòn. Anh nhận xét món này gần giống món gà viên chiên ở tiệm đồ ăn nhanh. Sau bữa ăn đêm muộn, James di chuyển đến điểm lưu trú tại khách sạn ở đường Từ Hoa, Tây Hồ, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Ngày thứ hai

James bắt đầu ngày mới với một ly cà phê trứng ở Giảng, quán cà phê không xa lạ gì với những du khách nước ngoài lần đầu đến Hà Nội. Anh miêu tả quán "ẩn mình trong khu phố cổ, chiếm một góc nhỏ trên đường Nguyễn Hữu Huân". Anh gợi ý du khách nên dùng cà phê đá khi đến Hà Nội những hè.

Sau khi uống cà phê sáng như người địa phương, James dạo một vòng phố cổ bằng xích lô. Anh cho rằng di chuyển trong phố cổ bằng xích lô là hợp lý vì người nước ngoài khó có thể điều khiển xe máy qua những con phố ô bàn cờ đông đúc.

"Tôi nhận ra vài số con phố tại đây gắn với một ngành nghề kinh doanh truyền thống. Ví dụ phố Hàng Bạc chuyên chế tác, bán trang sức, Hàng Mã chỉ bán đồ trang trí, có phố chuyên bán thiết bị gia dụng, quanh chợ Đồng Xuân tấp nập sạp bán trái cây, rau củ tươi, thịt, cá", James nói.

Nam du khách nói thêm nhiều con đường trong khu phố cổ có các cửa hàng bán quần áo mẫu mã địa phương hoặc nhái các thương hiệu lớn, thậm chí nhận may vest lấy trong ngày. James cho biết hướng dẫn viên địa phương khuyên anh không nên đặt may vest lấy ngay vì chất lượng vải, đường may không tốt.

Một phần bún chả đầy đủ. Ảnh: yz.eats

Buổi chiều, James có kế hoạch thưởng thức đặc sản địa phương. "Để ăn món bún chả cay đến mức có thể thổi bay cổ phiếu Birkenstock (thương hiệu thời trang nổi tiếng của Đức), bạn nên dừng chân tại quán Hương Liên. Đây là nơi Cựu tổng thống Barack Obama và cố đầu bếp Anthony Bourdain từng đến ăn vào năm 2016", James gợi ý lịch trình.

Anh cho biết sau 4 năm quán không tăng giá, được nhiều du khách biết đến. James chọn combo Obama, suất bún chả đặc biệt gồm thịt nướng, bún, nem rán hải sản và một ly bia, giá 8 USD. Anh khuyên du khách không nên cho nhiều ớt và tiêu như dân bản địa.

James dự định dành buổi chiều ngồi uống cà phê ở phố đường tàu. Anh biết đến địa điểm này qua những video, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Anh rất mong được trải nghiệm "cảm giác hồi hộp đến chóng mặt khi ngồi uống cà phê trong quán sát đường ray và quan sát tàu chạy qua ở khoảng cách chưa đầy 2 m". Tuy nhiên, James phải ra về vì phố đường tàu đóng cửa với lý do an toàn.

"Tôi được một người giới thiệu lối đi khác để vào các quán cà phê đường tàu, cách lối chính có bảo vệ khoảng 10 phút đi bộ, nhưng tôi không vào vì ngại gặp rắc rối. Không chỉ tôi, nhiều du khách tiếc nuối chỉ biết đứng ngoài chụp ảnh", James nói.

Một góc phố Tạ Hiện. Ảnh: doranyilas

Buổi tối cuối cùng ở Hà Nội, James dành thời gian ở phố Tạ Hiện, đắm mình trong không khí náo nhiệt. Anh ăn phở, nhấm nháp một vài món nhậu địa phương tại quán ngẫu nhiên trong khu phố. Anh miêu tả "khu phố nhỏ hẹp nhưng kín người, chỗ ngồi ăn chỉ là những chiếc bàn nhựa, ghế nhựa ọp ẹp".

"Nhiều quán bar có khách đứng tràn ra đường, bất kỳ ai nào đi qua cũng có thể hòa mình vào đám đông và âm nhạc xập xình cùng lon bia trên tay. Nếu thích náo nhiệt bạn có thể ghé các quán bar ở đây", Jame nói.

Ngày thứ ba

Tạm biệt Hà Nội, du khách Australia tiếp tục hành trình đến Ninh Bình. Anh cho biết phải cố gắng quên đi cảm giác nôn nao khi ngồi 3 tiếng trên xe khách đi qua một vài đoạn đường ổ gà. Điểm đầu tiên James ghé là chùa Bái Đính.

"Tại đây, bạn có thể tìm hiểu về lịch sử Phật giáo Việt Nam, chiêm ngưỡng những bức tượng Phật khổng lồ và đi dạo qua hành lang tượng La Hán dài nhất Đông Nam Á. Sau đó hãy ghé một nhà hàng địa phương và thưởng thức món thịt dê núi tái chanh", James giới thiệu về điểm đến.

Buổi chiều, nam du khách di chuyển đến Tràng An, nơi được nhiều du khách nước ngoài biết đến. Quần thể danh lam thắng cảnh này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. James biết địa điểm này qua báo đài và bộ phim Kong: Skull Island (Kong: Đảo Đầu Lâu) có bối cảnh quay tại đây. Hiện phim trường tại đây đã được tháo dỡ. James ngồi thuyền xuôi dòng khám phá nhiều hang động tại quần thể danh thắng và ghé thăm một vài ngôi đền trên bờ.

Danh thắng Tràng An nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngân Dương

Tối ngày cuối cùng, James quay lại Hà Nội, nghỉ tại khách sạn cao nhất thành phố. Tại đây anh đặt bữa tối với phòng ăn riêng tư, ngắm nhìn toàn cảnh Hà Nội về đêm lung linh từ trên cao.

Bích Phương