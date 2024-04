Tam Đảo gần Hà Nội, không khí mát mẻ trong lành, thích hợp cho chuyến đi hai ngày cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ lễ.

Thị trấn Tam Đảo, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, nằm cách Hà Nội 75 km. Ở độ cao hơn 900 m so với mực nước biển, Tam Đảo được coi là nơi tránh nóng cho du khách Hà Nội và vùng lân cận mỗi dịp hè và là điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn dịp lễ Tết hoặc cuối tuần. Hành trình 48 giờ ở Tam Đảo do chị Linh Nguyễn, hướng dẫn viên du lịch tại Tam Đảo gợi ý, và theo trải nghiệm của phóng viên VnExpress.

Ngày 1

Buổi sáng

Di chuyển từ Hà Nội theo hướng sân bay Nội Bài, vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai (CT05) rồi rẽ phải theo biển chỉ dẫn. Thời gian đến thị trấn Tam Đảo khoảng 1 tiếng 45 phút, đường đi thuận tiện, rộng rãi.

"Lên đến khu vực cầu cạn, cách trung tâm thị trấn gần 2 km, có hai lối lên và xuống riêng biệt. Du khách lưu ý đi đúng đường", chị Linh nói.

Quảng trường Tam Đảo. Ảnh: Linh Nguyễn

Đến nơi, nghỉ ngơi và chụp ảnh tại quảng trường trung tâm. Đây là không gian công cộng mà hầu hết du khách lần đầu tới Tam Đảo đều ghé qua. Sau đó, hãy vào quán cà phê kết hợp quán ăn ngay cạnh quảng trường - The Rock Cafe and Restaurant, một trong những nơi được check in nhiều nhất Tam Đảo nhờ thiết kế đẹp và vị trí trung tâm.

Nhà hàng có kiến trúc châu Âu, hiện đại và ấm cúng, đồ ăn uống thích hợp cho bữa trưa nhanh gọn. Thực đơn gồm nhiều món Âu gọi theo món hoặc theo set như khoai tây chiên, bánh mì bơ tỏi, gà hay sườn heo chiên hoặc nướng, mì spaghetti, salad. Mỗi người trung bình 200.000 đồng.

Buổi trưa và chiều

Sau khi ăn trưa, du khách nên ghé nhà thờ đá Tam Đảo, cách quán ăn vài trăm mét.

Nhà thờ đá cổ có thể được coi là biểu tượng của thị trấn, được xây dựng bằng đá theo kiến trúc Gothic. Tầng dưới rộng rãi, có nhiều lối đi cạnh đường lớn và bậc đá dẫn lên tầng trên. Tầng 2 là khoảng sân rộng, có nhiều cổng vòm, nơi du khách hóng mát, ngắm hoàng hôn và chụp ảnh. Bên trong là tòa thánh đường xây từ năm 1937, cạnh đó là tháp chuông.

"Nhà thờ đá luôn đông người chụp ảnh nếu đi vào ngày nghỉ. Nên tránh các giờ cao điểm như sáng hoặc cuối chiều", chị Linh cho hay.

Nhà thờ đá Tam Đảo. Ảnh: Trung Nghĩa

Check in và nghỉ ngơi ở khách sạn. Nếu thích yên tĩnh và tiện nghi, du khách nên chọn ở xa trung tâm như Belvedere Tam Dao Resort hay Venus Tam Đảo Hotel. Nếu muốn tiện đi lại nên ở các khách sạn nhỏ ngay thị trấn. Các nhóm khách đông hay nhóm bạn trẻ có thể chọn các homestay như 90s Homestay, CuDen Homestay Tam Đảo, Chillout Village - Homestay Tam Đảo, Cỏ Lạ Homestay, Up in the Air - Nhà trên mây.

Giá khách sạn ở Tam Đảo dao động từ 200.000 đồng đến khoảng 1,8 triệu đồng một đêm, phòng đa dạng và số lượng lớn.

Buổi tối

Ăn tối ở khu vực trung tâm với các món đặc sản của Tam Đảo như ngọn và quả su su, thịt lợn mẹt (nhiều món, nhiều cách chế biến), cá suối chiên, lẩu cá tầm. Ngọn su su là món ăn đặc trưng nhất ở Tam Đảo, có thể luộc, xào, ăn kèm lẩu hay cuốn thịt nướng. Đây cũng là loại rau mà nhiều du khách thường mua về làm quà.

Món ngọn su su xào thịt bò. Ảnh: Linh Nguyễn

Một số nhà hàng gợi ý: Phố Núi, Thảo Nguyên, Hoa Lâm, An Phát, Hải Đăng.

Đêm muộn, nếu lang thang thị trấn, du khách có thể ghé một số hàng đồ nướng như hạt dẻ, khoai, ngô, trứng.

Ngày 2

Buổi sáng

Dậy sớm để tận hưởng không khí trong lành ở Tam Đảo. Nếu là người yêu vận động, thích chạy bộ, du khách nên tham quan Thác Bạc. Đây là điểm du lịch ngay trong trung tâm thị trấn, phù hợp cho các chuyến trekking ngắn và thư giãn bên dòng thác. Du khách leo bộ khoảng 400 bậc.

Lưu ý, đường xuống thác trơn nên chuẩn bị giầy phù hợp. Nếu không mang giày, có thể thuê dép của các tiệm tạp hóa dọc đường, giá 20.000 đồng.

Quán cà phê Cỏ Lạ. Ảnh: Quán cafe

Ăn sáng và uống cà phê tại quán Cỏ Lạ, một trong những điểm đến mới nổi khoảng 2 năm nay của giới trẻ. Không gian quán đẹp, view nhìn ra núi rừng, cách trung tâm thị trấn khoảng 1 km. Thiết kế của quán có thể khiến du khách liên tưởng tới một Đà Lạt thu nhỏ. Nơi này có đồ uống và đồ ăn nhẹ, phù hợp cho bữa sáng.

Một số quán cà phê khác: Quán Gió, La La Land, Cafe 90s.

Tam Đảo có một số điểm tham quan để du khách chọn lựa cho thời gian còn lại trong ngày như Cầu Cạn, Cầu Mây, Cổng trời Tam Đảo, rừng trúc, đền Bà Chúa. Những nơi này đều khá gần nhau và tiện di chuyển.

"Nếu yêu thiên nhiên, du khách nên đến vườn quốc gia Tam Đảo, cách trung tâm khoảng 2 km", chị Linh cho hay. Gần đây, nhiều khách thích đến vườn quốc gia vì yên tĩnh, không đông đúc và chật chội như ở thị trấn. Có thể cắm trại qua đêm ở vườn quốc gia nếu đăng ký trước.

Nếu chọn vườn quốc gia, cần thời gian ít nhất nửa ngày. Nếu chưa chuẩn bị đồ ăn trưa, có thể ăn uống tại khu vực nhà hàng với các suất ăn từ 100.000 đồng. Giá vé vào cổng vườn quốc gia 40.000 đồng một người (người lớn) và 20.000 đồng với trẻ em. Vườn có hướng dẫn viên phục vụ tham quan để du khách tìm hiểu sâu về động thực vật tại chỗ với giá 700.000 đồng một tour.

Lựa chọn thay thế

Gần Tam Đảo còn có Thiền Viện Trúc Tâm Tây Thiên, du khách có thể kết hợp ghé thăm trước khi lên hoặc sau khi rời khỏi Tam Đảo.

Tâm Anh