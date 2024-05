Quảng Nam nổi tiếng với phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, nhưng nơi đây còn nhiều điểm du lịch khác dành cho chuyến nghỉ hè.

48 giờ ở Quảng Nam đưa du khách trải nghiệm khu vực phía nam của phố cổ Hội An. Đây là nơi không đông đúc, bãi biển đẹp cùng nhiều điểm tham quan, ẩm thực cũng phong phú và ngon.

Quảng Nam có sân bay Chu Lai, nhưng với hành trình này, du khách nên đến Đà Nẵng rồi di chuyển đường bộ khoảng 30-40 km tới các điểm tham quan và nghỉ dưỡng. Sân bay Chu Lai nằm ở phía nam của Quảng Nam, sát tỉnh Quảng Ngãi thường ít chuyến bay, giá vé cao hơn tới Đà Nẵng, di chuyển đến các điểm du lịch cũng xa hơn.

Trải nghiệm do phóng viên VnExpress và anh Thanh Nguyễn, người địa phương, gợi ý.

Ngày 1

Di chuyển từ sân bay Đà Nẵng tới Quảng Nam

Từ Hà Nội, TP HCM và các địa phương khác, du khách nên chọn chuyến bay sáng đến TP Đà Nẵng để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày Đà Nẵng đón khoảng 100 chuyến bay nội địa, tần suất tăng vào dịp cuối tuần và dịp cao điểm hè.

Từ sân bay Đà Nẵng, di chuyển đường bộ đến Quảng Nam theo hai tuyến Quốc lộ 1A hoặc đường ven biển Võ Nguyên Giáp - Lạc Long Quân nối hai tỉnh.

Thưởng thức bê thui Cầu Mống

Bê thui Cầu Mống là món ăn đặc sản không nên bỏ qua khi đến Quảng Nam. Các quán bê thui tập trung nhiều trên Quốc lộ 1A, trong đó nổi tiếng nhất là Mười. Thịt bê thui chín tái, mềm và ngọt, da bên ngoài vàng, được xẻ thành từng mảng lớn, treo trong tủ kính, khi có khách đầu bếp mới thái từng lát mỏng, xếp ra đĩa.

Ăn bê thui không thể thiếu mắm nêm miền Trung, rau sống và bánh tráng cuốn.

Bê thui Cầu Mống, ăn với bánh tráng cuốn, các loại rau kèm và chấm mắm nêm. Ảnh: Linh Hương

Check in khách sạn phía nam Hội An

Khu vực phía nam Hội An cách sân bay Đà Nẵng khoảng 45 km và cách phố cổ Hội An khoảng 15 km có bãi biển thoai thoải, nước xanh ngắt, bãi cát trải dài. Từ điểm ăn trưa, di chuyển khoảng 30 phút sẽ đến khu nghỉ.

Vài năm gần đây, du khách có xu hướng chọn ở khu vực này thay vì Cửa Đại, "vì bãi biển đẹp hơn, không bị xâm thực", anh Thanh cho hay. Nơi đây có nhiều khu nghỉ dưỡng mới như Vinpearl Nam Hội An, Hoiana Resort and Golf, Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness hoặc Tui Blue Nam Hội An, với giá phòng dao động từ 1,5 triệu đồng đến khoảng 3 triệu đồng một đêm cho các hạng phòng tiêu chuẩn.

Tắm biển và nghỉ ngơi buổi chiều trong resort.

Ăn tối phố cổ và xem show Ký ức Hội An

Thời gian di chuyển từ khách sạn tới phố cổ Hội An khoảng 20 phút. Tại đây, du khách có thể chọn rất nhiều món ăn cho bữa tối như cao lầu, mì Quảng, bánh bao bánh vạc, bánh đập, hến xào, bánh mì hoặc hải sản.

Show diễn thực cảnh Ký ức Hội An. Ảnh: Giang Huy

Xem show diễn "Ký ức Hội An". Đây là show thực cảnh quy tụ khoảng 500 diễn viên, trình diễn trên sân khấu rộng 25.000 m2 giữa sông Hoài, có sự hỗ trợ của hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại. Bên cạnh kỹ xảo, show còn nổi tiếng với việc khắc họa lịch sử, văn hóa của Hội An trong quá khứ và vẻ đẹp hiện tại.

Giá vé dành cho du khách từ 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Có thể giảm giá khi mua cùng tour hoặc đặt trước trên các hệ thống đặt vé online. Show diễn bắt đầu lúc 20h và kéo dài trong 60 phút.

Lưu ý: "Ký ức Hội An" nghỉ thứ ba hằng tuần.

Ngày 2

Ăn sáng và thư giãn tại resort

Bữa sáng là thời gian thư giãn tại khu nghỉ dưỡng với các hoạt động thể thao nhẹ nhàng và bữa sáng buffet muộn ở resort.

Thăm làng bích họa Tam Thanh

Nằm cách khu Nam Hội An khoảng 30 km về phía nam là làng bích họa Tam Thanh. Đây là dự án được UBND Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thực hiện, lấy hình mẫu từ những làng bích họa nổi tiếng Hàn Quốc.

Khách nước ngoài đến làng bích họa Tam Thanh cuối tháng 5. Ảnh: Đắc Thành

Làng bích họa này mở cửa đón khách từ năm 2016, với khoảng 100 bức tranh, gần đây đã được vẽ bổ sung. Hiện làng có hơn 130 bức tranh trên những ngôi nhà. Nội dung các bức tranh là hình ảnh cuộc sống, con người, sinh vật biển. Du khách có thể dạo chơi, chụp ảnh, ăn uống.

"Trong làng đã có homestay và các nhà hàng cho du khách muốn lưu lại đây để tìm hiểu thêm về cuộc sống của người dân", anh Thanh nói.

Tượng đài mẹ Thứ

Tượng đài nằm cách làng bích họa Tam Thanh 7 km, với quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Đây là một trong những điểm đến có ý nghĩa lịch sử, nơi tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Bà là người mẹ có nhiều con cháu hy sinh nhất trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ: 9 con trai, một con rể và 2 cháu ngoại.

Cơm gà Tam Kỳ

Sau khi tham quan làng bích họa và tượng đài mẹ Thứ, du khách nên ăn bữa trưa muộn tại một trong những hàng cơm gà ở thành phố Tam Kỳ như Nguyệt, bà Minh, bà Luận, bà Lan. Cơm gà Tam Kỳ là đặc sản của địa phương. Cơm gà dẻo, thịt gà chắc, ngậy, lòng gà đậm vị, có đu đủ bào giòn, chua hòa cùng rau răm và tương ớt rim. Phần nước luộc gà dùng để nấu cơm, pha thêm nước cốt nghệ để cơm có màu vàng nhạt.

Đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: BQL

Lựa chọn thay thế

Khu nam Hội An thuận tiện di chuyển đến Cù Lao Chàm, Thánh địa Mỹ Sơn được UNESCO công nhận, rừng dừa Bảy Mẫu, du khách có thể tham quan trong nửa ngày, xuất phát từ biển Cửa Đại.

Tâm Anh