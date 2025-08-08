48 giờ ở Mũi Điện - điểm đón bình minh đầu tiên trên đất Việt

Mũi Điện, một trong hai điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền tại Việt Nam, mê hoặc du khách bởi những vách núi dựng đứng, bãi cát trắng mịn, nước biển xanh.

Mũi Điện hay mũi Đại Lãnh, thuộc thôn Phước Tân, phường Phú Yên, tỉnh Đăk Lăk. Đây là một trong hai điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền tại Việt Nam, cùng với mũi Đôi của tỉnh Khánh Hòa. Khu vực này chưa phát triển mạnh về du lịch nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ và yên bình. Những vách núi dựng đứng, gành đá trầm tích nhô ra vịnh biển, bãi cát trắng mịn ôm lấy làn nước xanh tạo nên khung cảnh lý tưởng cho kỳ nghỉ dưỡng mùa hè.

Một góc hải đăng Đại Lãnh. Ảnh: Quang Anh

Lịch trình 48 giờ ở Mũi Điện, dựa trên gợi ý của Quang Anh, trải nghiệm đầu tháng 7, cùng khảo sát của phóng viên VnExpress.

Ngày 1

Di chuyển từ Tuy Hòa

Từ Hà Nội, TP HCM và các địa phương khác, du khách nên chọn chuyến bay đến Tuy Hòa vào sáng sớm để có thêm thời gian di chuyển tham quan. Ngoài ra, có thể đến Tuy Hòa bằng xe giường nằm hoặc tàu hỏa từ các tỉnh lân cận nếu có nhiều thời gian. Giá tàu, xe dao động từ khoảng 300.000 đồng đến 1.700.000 đồng một chiều cho một người, tùy điểm xuất phát.

Mũi Điện cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km. Tuy nhiên, xe khách cỡ lớn thường không đi theo cung đường ven biển mà chọn tuyến quốc lộ 1A. Vì vậy, du khách có thể dành ngày đầu tiên để nghỉ ngơi và khám phá ẩm thực Tuy Hòa, sau đó hôm sau thuê xe máy hoặc bắt taxi từ trung tâm để bắt đầu hành trình đến Mũi Điện trên một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Ngoài ra, khách có thể kết hợp khám phá đèo Cả, vịnh Vũng Rô và chọn nghỉ đêm gần khu vực Mũi Điện để đón bình minh sớm hôm sau.

Khám phá đèo cả - vịnh Vũng Rô

Đèo Cả cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km, nằm trên quốc lộ 1, cắt ngang dãy núi Đại Lãnh, tại ranh giới giữa Phú Yên và Khánh Hòa. Đèo cao khoảng 333 m, dài khoảng 12 km, đỉnh nằm ở thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam (thị xã Đông Hòa cũ).

Từ đỉnh đèo, nhìn về phía đông là vịnh Vũng Rô, nằm giữa dãy núi hình vòng cung. Vịnh có diện tích khoảng 16,4 km2, là ranh giới tự nhiên trên biển giữa hai tỉnh. Ba dãy núi bao quanh gồm Đèo Cả ở phía bắc, Đá Bia ở phía đông và Hòn Bà ở phía tây, trong khi phía nam được che chắn bởi đảo Hòn Nưa.

Vũng Rô từng là điểm cập bến của "Đoàn tàu không số", đóng vai trò quan trọng trong việc chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 2013, vịnh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là một trong 10 vịnh biển đẹp nhất cả nước. Toàn khu vực có 12 bãi nhỏ mang vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, thích hợp cho du khách khám phá, trải nghiệm.

Tại đây, du khách có thể nghỉ ngơi, dùng bữa ngay trên các lồng bè nổi. Nhiều quán hải sản tươi sống phục vụ theo yêu cầu, với giá từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi người.

Khám phá ẩm thực Tuy Hòa

Tuy Hòa, điểm dừng chân nổi bật ở Đăk Lăk, là nơi hội tụ nhiều hàng quán ngon, giá rẻ so với các điểm đến du lịch biển. Với 100.000 đồng mỗi ngày, bạn có thể thưởng thức gần hết đặc sản địa phương.

Từ sáng sớm đến buổi chiều du khách có thể tìm và thưởng thức các món ăn quen thuộc của người địa phương như bánh hỏi lòng heo, cơm gà, bún cá và bánh canh hẹ.

Ngoài ra, theo gợi ý của anh Quang Anh, du khách không nên bỏ qua bánh xèo Phú Yên - loại bánh cỡ nhỏ, vỏ trắng giòn rụm do không sử dụng bột nghệ. Mỗi chiếc có giá từ 8.000 đến 12.000 đồng, tùy loại nhân. Bánh xèo được bán phổ biến khắp đường phố Tuy Hòa, chất lượng đồng đều, dễ chọn lựa.

Buổi tối, du khách có thể tản bộ dọc các tuyến đường Lê Duẩn, Độc Lập để thưởng thức hải sản tươi ngon như mực nướng, tôm hấp, sò điệp nướng mỡ hành, mắt cá ngừ đại dương hay sashimi cá ngừ. Mức giá từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi người.

Bên cạnh đó, du khách có thể thưởng thức thêm các món chè và đồ uống địa phương như sữa đậu nành, chè đậu thập cẩm, chè sâm bổ lượng. Chi phí cho một buổi tối khám phá ẩm thực đường phố tại Tuy Hòa thường không vượt quá 100.000 đồng mỗi người. Du khách có thể tìm đến các hàng quán bán các đặc sản địa phương như mực khô, chả cá thu, hạt đác để thưởng thức hoặc mua về làm quà.

Nghỉ đêm ở Tuy Hòa, du khách có thể chọn các khách sạn và nhà nghỉ bình dân trong ngay trung tâm giá trung bình 150.000 đến 300.000 đồng một đêm. Một số khu nghỉ sang trọng có Rosa Alba Resort, Sala Grand Tuy Hoa Hotel, Saigon Phu Yen Hotel giá từ 700.000 đến 5.000.000 đồng một đêm.

Ngày 2

Đón bình minh ở Mũi Điện

Từ Tuy Hòa, du khách có thể thuê xe máy và khởi hành từ sáng sớm hoặc lựa chọn nghỉ lại qua đêm tại các khách sạn gần Mũi Điện, đồn biên phòng Đại Lãnh để tiện đón bình minh.

Trước đây, để lên được ngọn hải đăng Mũi Điện, du khách phải băng qua đường mòn xuyên núi. Hiện tuyến đường này đã được đổ bê tông để phục vụ khách. Nếu tay lái vững, du khách có thể chạy xe lên tới ngọn hải đăng. Hoặc gửi xe tại nhà dân dưới chân núi và đi bộ khoảng 15- 20 phút để lên đỉnh. Ngoài ra, dịch vụ xe ôm lên ngọn hải đăng với giá khoảng 50.000 đồng mỗi lượt.

Hải đăng Đại Lãnh, một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, là điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Mũi Điện. Công trình do người Pháp xây dựng từ thế kỷ 19, có diện tích hơn 300 m2 và tầm chiếu sáng đạt tới 27 hải lý. Hiện hải đăng vẫn được xem là biểu tượng của địa phương và là điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách.

Theo Quang Anh, thời điểm lý tưởng để ngắm bình minh vào mùa hè là từ 5h30 đến 7h sáng. Nếu đến muộn, nắng gắt và ánh sáng ngược sẽ ảnh hưởng đến việc chụp ảnh. Buổi chiều, từ khoảng 16h trở đi là khung giờ thích hợp để ngắm hoàng hôn trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Khám phá bãi Môn

Bãi Môn nằm trong khu du lịch Mũi Điện và hải đăng Đại Lãnh. Giá vé vào cổng là 20.000 đồng đối với du khách ngoại tỉnh và 10.000 đồng với khách nội tỉnh.

Một góc Bãi Môn nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Anh

Bãi Môn có bãi cát rộng, mịn, bên cạnh là con suối nhỏ chảy từ núi ra biển, thích hợp để tắm biển và cắm trại qua đêm. Du khách có thể thuê lều tại bãi với giá khoảng 100.000 - 300.000 đồng cho loại lều 2 - 4 người, hoặc tự mang theo lều, dụng cụ, đồ ăn và nước uống để cắm trại miễn phí tại Bãi Môn hoặc Bãi Tiên.

Lựa chọn thay thế

Khu vực Mũi Điện là nơi cửa sông Đà Nông đổ ra biển với những dải cát nổi lên chạy dài ra tận giữa lòng sông. Đối diện cửa sông là núi Đá Bia, ngọn núi cao nhất trong khối núi Đại Lãnh thuộc dãy núi Đèo Cả. Trên đỉnh núi có tảng đá bia khổng lồ cao khoảng 80 m có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa. Du khách cũng có thể trải nghiệm trekking lên đỉnh núi Đá Bia để check in ngắm cảnh.

Tuấn Anh