48 giờ ở Đông Hòa Hiệp - một trong 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam

Đông Hoà Hiệp là một trong 4 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam, có không khí trong lành, thích hợp cho kỳ nghỉ cuối tuần cùng gia đình.

Làng cổ nằm xã Cái Bè, cách trung tâm Mỹ Tho 46 km và nằm ở vùng hạ lưu sông Mekong. Làng có lịch sử gần 300 năm, với nhiều nhà cổ ẩn mình trong các vườn cây ăn trái, kênh rạch đan xen tạo nên vẻ đẹp bí ẩn thu hút du khách.

Một góc làng cổ nhìn từ trên cao. Ảnh: Sao Biển

Năm 2017, Đông Hòa Hiệp được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia và công nhận là một trong 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam cùng với Đường Lâm - Hà Nội; Phước Tích - TP Huế và Lộc Yên - TP Đà Nẵng, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách ở Đồng Tháp.

Lịch trình 48 giờ ở Đông Hòa Hiệp dựa trên gợi ý của Thu Trang, hướng dẫn viên chuyên tour miền Tây cùng khảo sát của phóng viên VnExpress.

Ngày 1

Di chuyển từ Mỹ Tho

Du khách ở xa có thể đến Mỹ Tho bằng đường hàng không, với sân bay gần nhất nằm tại TP HCM và Cần Thơ, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe khách vào trung tâm.

Từ TP HCM, xe khách xuất phát tại bến xe Miền Tây, thời gian di chuyển khoảng 2,5 tiếng, giá vé một chiều từ 100.000 đến 150.000 đồng, tùy loại xe và điểm đến.

Để đến làng cổ Đông Hoà Hiệp, du khách có thể di chuyển bằng ôtô cá nhân hoặc xe máy từ trung tâm Mỹ Tho theo hướng quốc lộ 1A. Giá thuê xe máy khoảng 100.000 - 150.000 đồng một ngày.

Ăn sáng hủ tiếu Mỹ Tho

Hủ tiếu Mỹ Tho là món ăn quen thuộc của dân địa phương, du khách dễ dàng tìm thấy ở nhiều hàng quán tại trung tâm Mỹ Tho.

Món ăn gồm ba phần chính: sợi hủ tiếu, nước dùng và các món kèm. Sợi hủ tiếu được làm từ giống gạo Gò Cát trồng tại địa phương, tạo nên độ dai và giòn nhẹ đặc trưng. Nước dùng nấu từ xương bò, heo, gà, kết hợp hành nướng, hải sản khô, gừng và nhiều loại gia vị, hầm liên tục khoảng 8 giờ để tạo vị ngọt tự nhiên.

Các món ăn kèm thường có tỏi phi, thịt bằm, trứng cút, tôm luộc, gan heo và nước cốt chanh. Giá một tô khoảng 35.000 đồng.

Khám phá làng cổ Đông Hòa Hiệp

Hiện làng cổ Đông Hòa Hiệp có 7 ngôi nhà cổ có niên đại từ 150 - 220 năm và 29 ngôi nhà được xây dựng cách nay từ 80 - 100 năm theo phong cách Đông - Tây kết hợp. Trong các ngôi nhà cổ vẫn còn giữ được nhiều bộ liễn đối khảm xà cừ, các bộ bàn ghế chạm trổ rất công phu và nhiều vật dụng bằng sứ quý hiếm, cho thấy một thú chơi phong lưu, tao nhã của những gia đình giàu có ở Nam bộ xưa.

Trong đó nổi bật với ngôi nhà của ông Lê Quang Xoát - hậu duệ đời thứ 5 sinh sống, trông nom và gìn giữ ngôi nhà cổ. Công trình được xây dựng năm 1818, trên diện tích 750 m2 theo kiến trúc kiểu nhà rường của Huế, có ba gian, hai chái, hình chữ đinh cùng các hoa văn chạm khắc, trang trí công phu. Từ cột, kèo, vách, sàn cho đến bàn thờ đều được làm bằng các loại gỗ quý như lim, căm xe.

Ngoài tham quan nhà cổ, du khách có thể dạo bộ, đạp xe quanh làng, chụp ảnh và thưởng thức trái cây đặc sản như xoài, vú sữa, mít. "Làng cổ còn vắng khách du lịch, phù hợp với những ai thích trải nghiệm văn hóa và sống chậm không gian yên tĩnh", Thu Trang nói.

Ăn trưa đặc sản miệt vườn

Quanh làng cổ có nhiều quán ăn phục vụ đặc sản địa phương. Thu Trang gợi ý du khách có thể ghé quán Nhà Cổ dùng bữa trưa với các món như gỏi ngó sen, cá lóc nướng, lẩu tôm càng, lẩu cù lao. Giá món ăn từ 50.000 đến 200.000 đồng.

Về lưu trú, du khách có thể chọn các homestay hoặc nhà nghỉ gần làng cổ để thuận tiện dành nhiều thời gian khám phá, hoặc quay về trung tâm Mỹ Tho để thưởng thức ẩm thực đêm và dạo phố. Giá phòng từ 300.000 đến 1 triệu đồng một đêm.

Chọn qua đêm ở làng cổ, du khách có thể kết hợp trải nghiệm chợ sáng, nghe đờn ca tài tử hoặc tham gia các hoạt động như đan lát, nấu ăn cùng người dân địa phương.

Ngày 2

Ăn sáng và khám phá chợ quê

Thu Trang gợi ý du khách nên trải nghiệm chợ quê trong hành trình khám phá Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Phần lớn tiểu thương trong chợ là nông dân, tự trồng rau củ hoặc phơi tôm cá mang ra bán, không qua trung gian nên giá thường rẻ hơn nhiều so với các nơi khác. Tại đây du khách có thể mua các đặc sản địa phương về làm quà như mắm tôm chà, lạp xưởng Gò Công và trái cây miệt vườn.

Ngoài nông sản, chợ quê miền Tây còn là nơi du khách có thể thưởng thức nhiều món quà dân dã như bánh khọt, bánh tằm bì, bánh đúc ngọt, bánh còng, bánh cam và đậu hủ nóng.

Tham quan đình Tân Đông

Đình Tân Đông nằm trên tuyến Quốc lộ 50 từ TP HCM đi Gò Công, thuộc xã Tân Đông. Đình thuộc ấp Gò Táo nên còn có tên gọi là đình Gò Táo. Theo sử liệu, ngôi đình có từ thời vua Minh Mạng, kiến trúc hoa văn và họa tiết khắc nổi trên đình mang đặc trưng của kiến trúc đình chùa thời Nguyễn.

Mặt trước đình Tân Phong. Ảnh: Nguyễn Thượng Toàn

Đình là nơi tổ chức lễ lội, lớn nhất là các lễ kỳ yên, thượng điền, hạ điền, và lễ cầu Ông của người dân trong vùng. Trải qua thời gian, ngôi đình bị xuống cấp, đổ nát và hoang phế. Đình được trùng tu lại từ năm 2020.

Điểm thu hút du khách đến đây là vẻ đẹp cổ kính kết hợp với hai cây bồ đề mọc trên tường, ôm chặt lấy 5 cửa đình. Nơi này được nhiều đạo diễn phim truyền hình lựa chọn để làm bối cảnh phim xưa.

Dạo biển Tân Thành

Từ xã Gò Công đi theo đường tỉnh lộ 862 khoảng 15 km du khách sẽ đến khu du lịch biển Tân Thành. Trên đường, khách sẽ gặp những hàng cây so đũa rợp mát ở hai bên. Nơi đây nổi tiếng với nghề nuôi nghêu, có nhiều hàng quán lợp mái lá trên bãi biển cho du khách thưởng thức nghêu và các loai hải sản khác, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ.

Cây cầu bê tông được xây nổi trên bờ biển, thành cầu được sơn màu xanh nổi bật giữa bãi cát. Nhìn từ xa, cầu giống như con đường thẳng tắp nối đường chân trời, thu hút được nhiều bạn trẻ đến chụp hình.

Tới biển Tân Thành, du khách có thể đăng ký cào nghêu tại bãi, sẽ được cấp dụng cụ gồm rổ nhựa, cây cào và lưỡi liềm. Thời gian cào không giới hạn, khách cào xong có thể mua nghêu với giá 30.000 đồng một kg hoặc trả lại nghêu cho chủ bãi. Xung quanh khu vực biển Tân Thành có các homestay, nhà nghỉ cho du khách có nhu cầu ở lại qua đêm. Các hàng quán gần biển bán các món hải sản tươi sống như nghêu, ghẹ, tôm, sò điệp với giá 30.000 đến 200.000 một phần.

Lịch trình thay thế

Cù lao Thới Sơn còn gọi là cồn Lân, nằm ở hạ lưu sông Tiền. Ở đây có dịch vụ đưa khách đi bằng xe ngựa, tham quan vườn nuôi ong, thưởng thức trà mật ong. Nếu đi theo nhóm, khách có thể tham gia các trò chơi tập thể tại các điểm du lịch trên cù lao như lội mương bắt cá, kéo co, đi xem đạp mạo hiểm.

Tuấn Anh