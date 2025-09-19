48 giờ nghỉ dưỡng giữa mùa vàng Mù Cang Chải

Lào CaiThay vì đến các điểm đông đúc, du khách có thể chọn nghỉ dưỡng, ngắm mùa vàng từ bể bơi vô cực và chỉ khám phá những điểm đến tiêu biểu.

Mù Cang Chải mùa lúa chín đang hút khách miền Bắc. Thời tiết hiện thuận lợi, mát mẻ, trời nắng nhẹ. Đầu tháng 10, các thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải bắt đầu gặt, là thời điểm lý tưởng để lên đường.

Với những người tìm kiếm sự thư thái, một kỳ nghỉ 48 giờ tập trung vào trải nghiệm "sống chậm" sẽ là lựa chọn phù hợp. Lịch trình dưới đây được gợi ý từ kinh nghiệm của chị Thảo Vũ, du khách Hà Nội, và anh Trần Trung, người làm du lịch lâu năm tại địa phương, dành cho du khách ưu tiên nghỉ ngơi và không di chuyển nhiều.

Di chuyển và lưu trú

Hành trình từ Hà Nội đến Mù Cang Chải dài gần 300 km, mất khoảng 6-7 giờ di chuyển bằng ôtô cá nhân hoặc xe limousine.

Để phục vụ cho kỳ nghỉ dưỡng, du khách có thể chọn hai khu nghỉ. Le Champ Tú Lệ Resort Hot Spring & Spa nằm ở xã Tú Lệ, cửa ngõ của Mù Cang Chải, có suối khoáng nóng và tầm nhìn ra thung lũng. Gần trung tâm hơn là Garrya Mù Cang Chải, khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên của huyện, có bể bơi vô cực nhìn thẳng ra những thửa ruộng bậc thang. Giá phòng dao động từ 2,5 triệu đến hơn 10 triệu đồng một đêm.

"Chọn một nơi lưu trú tốt quyết định 70% trải nghiệm. Bạn có thể ngắm mùa vàng ngay từ phòng ngủ hay bể bơi mà không cần chen chúc", chị Thảo Vũ chia sẻ.

Ngày 1

Check in và thư giãn tại khu nghỉ dưỡng

Sau hành trình từ Hà Nội, du khách nhận phòng vào khoảng 13h. Bữa trưa có thể thưởng thức ngay tại nhà hàng của khu nghỉ với các món ăn kết hợp ẩm thực Tây Bắc và phong cách chế biến hiện đại. Buổi chiều là thời gian để thư giãn, trải nghiệm bể bơi vô cực hoặc các liệu trình spa, xông hơi.

Ở một số phòng và không gian sinh hoạt chung cũng có thể nhìn ra nhiều ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín. "Có thể ngắm luôn mùa vàng từ phòng", Thảo cho biết.

Ngắm hoàng hôn ở đồi Móng Ngựa

Hoàng hôn đồi Móng Ngựa được coi là "đặc sản" của Mù Cang Chải. Nơi này được coi là điểm đến tiêu biểu cho bức tranh thiên nhiên mỗi mùa vàng. Du khách có thể ngắm cảnh vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng hoàng hôn được nhiều người yêu thích hơn cả. Điểm này cách khu nghỉ khoảng 4-5 km, du khách có thể di chuyển bằng xe máy trong 30-45 phút, đến nơi vào 16h là hợp lý để thưởng thức khung cảnh.

"Hoàng hôn đồi Móng ngựa đẹp nhưng rất đông", Thảo cho biết. Nhiều du khách từng đến Mù Cang Chải cũng có trải nghiệm và nhận xét tương tự.

Ăn tối ở trung tâm Mù Cang Chải

Du khách có thể dùng bữa tối tại khu nghỉ dưỡng hoặc di chuyển vào trung tâm Mù Cang Chải, cách đó khoảng 7 km. Một số nhà hàng được người địa phương và du khách đánh giá cao trên các ứng dụng bản đồ như Thắng Dung, Tuấn Thúy, Trâm Pa Pỉnh Tộp chuyên phục vụ đặc sản như cá tầm, cá hồi, lợn bản, xôi nếp Tú Lệ.

Ngày 2

Ăn sáng giữa không gian của lúa và không khí trong lành

Bữa sáng tại khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Thảo Vũ

Buffet sáng có sự đa dạng từ các món đặc sản địa phương đến những món ăn quốc tế yêu thích, kèm theo nước ép tươi. Các món ăn địa phương được chế biến hợp khẩu vị nhiều đối tượng thực khách.

"Bữa sáng là điểm nhấn của kỳ nghỉ. Quang cảnh trong bữa sáng rất khó quên khi vừa ăn vừa ngắm những cánh đồng lúa bậc thang trải dài vô tận qua các ngọn núi, thay đổi sắc thái theo ánh sáng buổi sáng", chị Thảo nói.

Thăm đồi Mâm Xôi tại La Pán Tẩn

Khu nghỉ cách đồi Mâm Xôi khoảng 1 km nên đây là lựa chọn phù hợp cho chuyến nghỉ dưỡng. "Lưu ý, tất cả các đồi lúa muốn tiếp cận đều phải đi xe ôm hoặc đi bộ, ôtô không thể lên tận nơi", anh Trung cho biết.

Hiện dịch vụ xe ôm tại Mù Cang Chải dao động từ 500.000 đồng đến gần hai triệu đồng cho một người trong ngày. Tuy nhiên, nếu du khách chỉ chọn 1-2 điểm đến, có thể đàm phán với hướng dẫn viên tại địa phương. Thông thường, chi phí dao động từ 200.000 đồng một chuyến.

Nghỉ ngơi tại resort

"Rất thoải mái và đáng nhớ dành cho ai tìm kiếm sự thư giãn và kết nối sâu sắc với vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam", chị Thảo cho hay.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải nhìn từ khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Thảo Vũ

Lựa chọn thay thế

Mùa cao điểm các đồi Mâm xôi (La Pán Tẩn) hay Móng ngựa (bản Sáng Nhù) thường rất đông nên du khách có thể chọn các điểm xa trung tâm thay thế. Đồi Mâm xôi ở Lao Chải (cách khu nghỉ dưỡng khoảng 12 km) được chị Thảo gợi ý.

"Lao Chải xa, đường hơi khó đi, nhưng đẹp", Thảo cho hay và nói thêm nơi này phù hợp với những nhiếp ảnh gia, muốn "săn khoảnh khắc".

Tâm Anh