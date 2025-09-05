48 giờ ngắm mùa vàng ở Sa Pa

Lào CaiTháng 9, những thửa ruộng bậc thang ở Tả Phìn, Tả Van chín vàng trong tiết trời thu dịu mát, hút khách đến check in săn ảnh mùa vàng.

Sa Pa là một trong những nơi lúa chín sớm nhất ở Tây Bắc, trước Mù Cang Chải hay Hoàng Su Phì. Hiện lúa đã chín vàng rực, người dân khu vực trung tâm gặt chậm để giữ cảnh quan, thu hút du khách, trong khi ở một số bản xa, các thửa ruộng đã thu hoạch. Tháng 9 đến Sa Pa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang óng vàng trải dài khắp triền núi.

Lúa tại bản Tả Van cuối tháng 8. Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Lịch trình 48 giờ ngắm mùa vàng Sa Pa, dựa trên gợi ý của Nguyễn Chí Nam, trải nghiệm cuối tháng 8, cùng khảo sát của phóng viên VnExpress.

Ngày 1

Di chuyển đến Sa Pa

Du khách có thể đặt xe limousine Hà Nội - Sa Pa hoặc xe khách từ bến Mỹ Đình với giá 250.000 - 400.000 đồng một người, tùy hạng ghế. Thời gian di chuyển khoảng 5 - 6 tiếng.

Nếu đi tàu hỏa, du khách chọn chuyến Hà Nội - Lào Cai, sau khoảng 7-9 tiếng di chuyển phải đón tiếp xe buýt hoặc bắt taxi lên trung tâm Sa Pa. Giá vé tàu từ 450.000 đến 1 triệu đồng tùy hạng ghế và loại tàu.

Du khách đến Sa Pa có thể thuê xe máy với giá khoảng 100.000 - 150.000 đồng mỗi ngày để tự di chuyển đến các điểm ngắm lúa, hoặc lựa chọn dịch vụ xe ôm nếu tay lái yếu.

Ăn sáng bún thịt nướng Nga Cảnh

Quán bún chả nổi tiếng ở Sa Pa nằm trên đường Điện Biên Phủ, gần khu vực xe giường nằm trả khách. Từ ngoài nhìn vào, biển hiệu khá khuất và không mấy nổi bật, nhưng bước vào bên trong, không gian rộng rãi, mùi chả nướng thơm lừng lan tỏa hấp dẫn thực khách.

Tô bún chả thịt nướng tại quán Nga Cảnh. Ảnh: Thanh Long

Nước dùng chan bún ở quán Nga Cảnh có vị ngọt thanh từ xương ống, chua của mẻ, cay tê của ớt hòa quyện cùng các loại gia vị đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Các nguyên liệu ăn cùng gồm thịt nướng, đậu rán và nhiều loại chả như chả cá, chả nướng, mọc kèm có rau mùi, húng quế, xà lách. Tô bún chả có giá 45.000 đồng.

Ngắm lúa từ tàu Mường Hoa, cáp treo Fansipan

Du khách có thể dừng chân ăn sáng, thưởng thức cà phê tại Viettrekking trên đường Hoàng Liên, nơi có hướng nhìn ra tuyến tàu leo núi Mường Hoa. Nếu muốn ngắm trọn mùa vàng từ trên cao, khách có thể mua vé tàu và cáp treo để bắt đầu hành trình băng qua thung lũng ở độ cao 1.600 m, từ trung tâm Sa Pa lên đỉnh Fansipan. Qua những ô cửa kính phủ sương mờ ảo, khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống Tây Bắc hiện ra như một thước phim quay chậm.

Từ trên cao, những thửa ruộng bậc thang chín vàng trải dài, ẩn hiện trong mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động. Đứng giữa lưng chừng trời, du khách có thể phóng tầm mắt bốn phía, chiêm ngưỡng từng lớp ruộng nối tiếp nhau vàng rực xen lẫn nhiều thửa ruộng đã gặt. Giá vé tàu và cáp treo từ 1,2 triệu đồng.

Ghé bản Cát Cát

Bản Cát Cát nằm cách trung tâm Sa Pa 2 km nên du khách có thể chọn trekking hoặc xe máy để đến đây. Cát Cát là một bản làng người H'Mông yên bình, còn bảo tồn nhiều phong tục và các nghề thủ công truyền thống như dệt vải, chạm bạc, chế tác trang sức.

Con đường đến bản khá đẹp, du khách sẽ đi qua những đoạn đường cua tay áo uốn lượn, hai bên là các thửa ruộng bậc thang lấp ló các mái nhà dân tộc đang chín vàng. Đi qua cây cầu Si là tới trung tâm bản Cát Cát, nơi hội tụ của ba dòng suối: suối Tiên Sa, suối Vàng và suối Bạc. Tham quan bản, ngoài tìm hiểu đời sống người Mông, bạn còn có cơ hội mua các sản phẩm thủ công làm quà, thưởng thức những sản vật địa phương. Vé vào thăm bản Cát Cát là 90.000 đồng một người.

Ăn trưa tại trung tâm Sa Pa, anh Nam gợi ý du khách nên thử các đặc sản địa phương như thắng cố, cá suối, xôi ngựa, gà đen, lẩu cá tầm, cá hồi. Một số địa chỉ tham khảo gồm Thắng cố A Quỳnh, Nhà hàng Cá Hồi Vua, Mẫy Quán, Nhà hàng Ô Quý Hồ, với giá khoảng từ 200.000 đồng mỗi người.

Ngắm lúa ở Tả Phìn

Bản Tả Phìn cách trung tâm Sa Pa khoảng 12 km, là nơi sinh sống của dân tộc Dao và H'Mông. Dọc đường vào Tả Phìn, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm các ruộng bậc thang rộng mênh mông, "dát vàng" lên những sườn núi chênh vênh và thung lũng xa tít. Vào những ngày mây giăng, cảnh sắc trở nên huyền ảo hơn. Điểm xuyết là những nhà sàn của người dân tộc. Hiện là thời điểm đẹp nhất để đến bản săn ảnh mùa vàng.

Ngoài ngắm lúa, du khách có thể checkin tu viện cổ Tả Phìn với phong cách kiến trúc phương Tây. Trong bản có người dân tộc Mông và Dao sinh sống nên du khách có thể chọn lưu trú tại cái homestay để thưởng thức các món đặc sản, vừa có cơ hội trải nghiệm tắm lá thuốc người Dao. Cuối ngày, được hòa mình vào những loại thảo mộc, dược liệu, mọi mệt mỏi như tan biến. Việc tắm lá thuốc như mang ý nghĩa gột sạch mọi đen đủi, mang đến sự khỏe mạnh, sảng khoái và thanh lọc cơ thể.

Du khách có thể chọn quay về Sa Pa để dạo phố, thưởng thức ẩm thực đêm và lưu trú tại các khách sạn, homstay trung tâm như DeLaSol, Sunny Mountain, Muong Hoa Valle, Hotel de la Coupole - MGallery, giá phòng từ 300.000 đến 3 triệu đồng mỗi đêm. Du khách muốn tìm khung cảnh thiên nhiên yên bình, tách khỏi những ồn ào của khu trung tâm có thể lựa chọn các khu như Jade Hill Resort, Ville de Mont Mountain Resort, The Mong Village Resort & Spa, Sapa Clay House, Sapa Rosie House Mountain Retreat, Topas Ecolodge. Cuối tuần dịch vụ lưu trú thường quá tải, du khách nên đặt phòng sớm nếu có kế hoạch cho chuyến đi.

Ngày 2

Ăn sáng cốn sủi

Cốn sủi hay phở khan, là món ăn sáng quen thuộc của người dân Sa Pa, có phần giống phở tíu. Món ăn gồm bánh phở trắng mềm đặt dưới bát, phía trên rắc một nhúm mì làm từ củ dong rang giòn, vài miếng thịt bò, rồi chan nước dùng sền sệt với hương vị đặc trưng. Khi ăn, thực khách có thể thêm hạt tiêu, lạc rang và lát ớt, tạo cảm giác lạ miệng nhưng vẫn thanh mát, dễ ăn.

Món cốn sủi tại quán Ông Há trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Trí Vương

Cốn sủi có mặt từ quán ăn ven đường đến nhà hàng kiểu Hoa, trong đó nổi tiếng nhất là quán ông Há trên đường Điện Biên Phủ, mở cửa lâu năm và được nhiều du khách gợi ý. Giá một phần khoảng 40.000 đồng.

Ý Linh Hồ

Sau bữa sáng, du khách có thể đi theo hướng Lao Chải để đến bản Ý Linh Hồ, điểm dừng chân lý tưởng để thưởng thức cà phê và ngắm lúa. Nằm giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn, Ý Linh Hồ nổi bật với ruộng bậc thang trải dài, rừng xanh và dòng suối trong lành. Hiện lúa đang vào mùa chín vàng, nhuộm màu rực rỡ từ sườn đồi xuống tận chân núi.

Du khách có thể ghé Sapana, quán cà phê với thiết kế nhiều ô cửa sổ lớn và không gian ngoài trời, mở ra tầm nhìn bao quát ruộng bậc thang. Bên cạnh việc thưởng thức cà phê sáng, nơi đây còn mang đến các trải nghiệm như trekking băng rừng, vượt thác, chèo SUP hay ngâm mình trong làn nước mát. Người dân Ý Linh Hồ hiếu khách, sẵn sàng chỉ đường cho du khách lần đầu đến bản, tìm ra những góc check in đẹp.

Lao Chải - Tả Van

Lao Chải là điểm ngắm lúa được nhiều du khách yêu thích khi đến Sa Pa vào tháng 9. Nơi đây thường đông người check in, vì vậy nên đến sớm để tránh cảnh chen chúc. Anh Nam cho hay vào buổi sáng, sương mây bảng lảng trên những thửa ruộng bậc thang, thấp thoáng bóng người dân đi thăm đồng, tạo nên khung cảnh mờ ảo. Đường xuống bản nhỏ và dốc, chỉ phù hợp di chuyển bằng xe máy. Các điểm view đẹp được gợi ý khi đến Lao Chải như cầu treo Lao Chải San 2, trường trung học cơ sở Lao Chải.

Cách trung tâm Sa Pa 12 km, Tả Van nép mình trong thung lũng xanh mướt, là nơi sinh sống của đồng bào Giáy và H'Mông. Những ngôi nhà sàn truyền thống rải rác bên ruộng bậc thang đổi màu theo mùa, được bao bọc bởi suối thác và rừng tre. Khác với bản Cát Cát đông đúc, Tả Van giữ nhịp sống chậm rãi. Sau cơn mưa, làn sương mây trôi nhẹ trên cánh đồng lúa chín vàng trong tiết trời vào thu, níu chân du khách. "Khung cảnh này cuốn hút bất kỳ nhiếp ảnh gia hay du khách nào, cứ đi một đoạn lại muốn dừng để chụp", anh Nam nói.

Lựa chọn thay thế

Du khách có thể khám phá thêm đèo Ô Quý Hồ, Vườn quốc gia Hoàng Liên, Nậm Cang, thác Bạc, khu du lịch Núi Hàm Rồng. Các điểm này nằm rải rác ở các xã, với những tuyến đường đi khác nhau, phù hợp cho lịch trình dài ngày.

Tuấn Anh