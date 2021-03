48 giờ khám phá Hạ Long sau giải marathon

Du khách có thể khám phá bảo tàng biển, chèo thuyền trên vịnh hoặc chơi thể thao cảm giác mạnh sau khi chạy VnExpress Marathon Amazing Halong 2021 (1/8).

Ghé thăm bảo tàng Quảng Ninh

Không hề khô khan, kém thú vị, hay bị bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm, bảo tàng Quảng Ninh sở hữu nét thu hút cả từ kiến trúc bên ngoài và cách sắp đắt các thông tin bên trong. Nếu thời gian ghé thăm Hạ Long không nhiều, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ tham quan bảo tàng Quảng Ninh, du khách đã có cái nhìn đẩy đủ nhất về con người, thiên nhiên, văn hoá và lịch sử của vùng đất này suốt nhiều thế kỷ.

Bảo tàng Quảng Ninh.

Tầng một là khu thể hiện không gian thiên nhiên, môi trường biển của địa phương. Tầng 2 đem đến hình ảnh Quảng Ninh theo chiều dài lịch sử từ sơ sử đến cận đại, đặc biệt nhấn mạnh thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Lối bố trí của tầng 3 tái hiện chân thực toàn bộ lịch sử ngành khai thác than từ xưa đến nay của địa phương.

Bảo tàng mở cửa các ngày trong tuần trừ thứ 2, thời gia từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Giá vé ở mức 30.000 đồng cho người lớn và 10.000 đồng với trẻ em.

Vui chơi tại công viên Dragon Park

Nếu là người ưu mạo hiểm và thích các trò chơi sôi động, công viên Dragon Park là địa điểm khó có thể bỏ qua. Công viên gồm khoảng 30 trò chơi, chia làm nhiều cấp độ khác nhau, từ cảm giác mạnh, đến các trò chơi nhẹ nhàng dành cho các bé. Trải rộng trên diện tích 40 ha, Dragan Park là một trong những công viên chủ đề (theme park) lớn nhất Đông Nam Á.

Trò chơi "Phi long thần tốc" tại Dragon Park.

Một trong những trò chơi hấp dẫn nhất tại Dragon Park là "phi long thần tốc". Đây là tàu lượn siêu tốc dài nhất châu Á với độ dài đường ray lên tới 1,1km với nhiều vòng xoáy, lộn vòng trên không đầy kích thích.

Chèo thuyền Kayak

Từng được National Geographic Adventures bầu chọn là một trong 25 điểm du lịch chèo thuyền Kayak hàng đầu thế giới, vịnh Hạ Long là địa điểm lý tưởng cho một trải nghiệm chèo thuyền giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Khua mái chèo vào làn nước trong xanh, cảm nhận những cơn gió mát lạnh, luồn lách giữa các hang động giúp du khách trải nghiệm Hạ Long từ những gì chân thực nhất.

Du khách chèo thuyền Kayak trên vịnh Hạ Long.

Ở vịnh biển kỳ quan, du khách có nhiều lựa chọn thuê thuyền kayak với mức giá 50.000 đồng một lượt 2 người tại khu vực hang Luồn, đảo Lờm Bò, Cửa Vạn, Hang Cỏ, Cống Đầm, Vung Viêng, bãi cát Hòn Bàn Chân.

Ngắm vịnh Hạ Long từ thuỷ phi cơ

Nếu chỉ ghé qua thăm vịnh Hạ Long trong khoảng thời gian ngắn, một hành trình 25 phút ngắm nhìn toàn cạnh vùng vịnh xinh đẹp từ thủy phi cơ sẽ là một dấu thăng đặc biệt cho chuyến đi. Nếu các hành trình trên du thuyền, du khách được cảm nhận vẻ đẹp của những ngọn núi, của mặt biển trong xanh, thì khung cảnh từ ô cửa sổ của thủy phi cơ sẽ vẽ trọn vẻ đẹp thiên nhiên bao quát của cả vùng vịnh.

Khung cảnh vịnh Hạ Long nhìn từ thủy phi cơ.

Mỗi máy bay có chỗ ngồi cho khoảng 12 hành khách với cửa sổ trên cao rộng rãi, giúp ngắm trọn khung cảnh hùng vĩ của vịnh Hạ Long từ độ cao 150 đếm 3.000m so với mặt nước biển. Trải nghiệm ngắm vịnh Hạ Long từ thủy phi cơ từng được tạp chí The New York Times (Mỹ) bình chọn là một trong những dịch vụ du lịch hấp dẫn nhất vào năm 2015.

Thưởng thức ẩm thực độc đáo

Với mỗi vùng đất, ẩm thực là một phần quan trọng trong văn hóa địa phương. Nhờ vị trí địa lý nằm ngay cạnh biển, các món ăn của Hạ Long thể hiện sự phong phú của hải sản với chả mực giã tay, bún bề bề, sá sùng, sam biển...

Bún Bề Bề - đặc sản của Hạ Long.

Dạo một vòng quanh thành phố, du khách có thể ăn một bát xôi chả mực cho bữa sáng, thưởng thức đại tiệc hải sản vào bữa trưa, bữa tối nhẹ nhàng với một bán bún bề bề và sau đó kết thúc một ngày với đặc sản sữa chua chân trâu Hạ Long đặc biệt.

Dạo quanh các con đường quanh thành phố Hạ Long

Những con đường quanh thành phố khá đặc biệt, không chỉ bao quanh bờ biển mà còn vòng quanh các ngọn đồi và các con dốc. Du khách có thể thuê một chiếc xe đạp đôi để trải nghiệm cung đường mát lạnh dọc bờ biển và cảm nhận văn hóa của một thành phố du lịch.

"Đường ngắm biển đẹp nhất hành tinh" ở Hạ Long. Ảnh: Minh Cương.

Đặc biệt, VnExpress Marathon Amazing Halong 2021 do Báo VnExpress phối hợp với UBND, Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố biển Hạ Long vào ngày 1/8. Các vận động viên sẽ được sải bước qua cung đường đẹp bên vịnh kỳ quan và các điểm du lịch nổi tiếng khác tại đây.

