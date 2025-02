48 ca sĩ tham gia 'Chị đẹp concert'

Mỹ Linh, Tóc Tiên, Diệp Lâm Anh cùng các gương mặt của show "Đạp gió" mùa một và hai sẽ biểu diễn trong "Chị đẹp concert" vào tháng 4.

Ban tổ chức cho biết đầu tư lớn về sân khấu và chất lượng âm nhạc cho concert tại TP HCM với quy mô hàng chục nghìn khán giả. Các tiết mục từng phát sóng trong chương trình, có triệu lượt xem trên YouTube như: Chị ngả em nâng, Đi đu đưa đi, Ai cũng có ngày xưa, mashup Diễm xưa - Đại minh tinh, Gone Gone Gone sẽ được làm mới về khâu dàn dựng lẫn bản phối.

Từ trái sang: Uyên Linh, Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc, Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh ở mùa một "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Dàn nghệ sĩ trình diễn các tiết mục mang thông điệp truyền cảm hứng, tôn vinh tài năng, vẻ đẹp của phụ nữ Việt, theo nhà sản xuất.

Thông tin về đạo diễn concert chưa được công bố, đạo diễn sân khấu là Blonde Nguyễn. Trước đó nhóm DTAP, Hứa Kim Tuyền lần lượt là giám đốc âm nhạc của show Chị đẹp đạp gió mùa một và hai.

Khán giả đến xem show sẽ được ban tổ chức tặng lightstick, túi xách, áo, khăn tùy theo từng hạng vé. Giá vé cao nhất tám triệu đồng, thấp nhất 800 nghìn đồng.

Chị đẹp đạp gió phát sóng hai mùa, nhận phản hồi tích cực từ người xem. Ở mùa đầu, Trang Pháp trở thành trưởng nhóm cùng các thành viên: Lan Ngọc, MLee, Thu Phương, Lệ Quyên, Mỹ Linh và Diệp Lâm Anh. Mùa hai, Tóc Tiên là trưởng nhóm Hoa đạp gió gồm 10 thành viên là Minh Hằng, MisThy, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Minh Tuyết, Mie, Kiều Anh, Thiều Bảo Trâm và Xuân Nghi.

Cuộc thi được Việt hóa từ show truyền hình Trung Quốc dành cho các sao nữ trên 30 tuổi. Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên thi và đoạt giải ở bản Trung Quốc mùa bốn. Suni Hạ Linh tham gia mùa hai, vào đến chung kết.

Tiết mục "Chị ngã em nâng" ở show Đạp gió Tiết mục "Chị ngả em nâng" của show phát sóng năm 2023, hiện đạt hơn tám triệu lượt xem trên YouTube. Video: Ban tổ chức cung cấp

Hoàng Dung