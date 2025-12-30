47 ngày ngồi tù oan vì 'giơ tay đỡ đứa trẻ suýt ngã'

MỹCuộc đời Mahendra "Mick" Patel, 57 tuổi, rẽ ngoặt khi với tay đỡ một đứa trẻ bị ngã trong siêu thị, sau đó bị bắt với cáo buộc âm mưu bắt cóc.

Đối với Mahendra "Mick" Patel, 2025 sẽ mãi là năm ám ảnh khi đã biến cuộc đời ông bị đảo lộn.

Ngày 18/3, sau bữa tối, Patel đến một cửa hàng Walmart ở hạt Cobb, phía tây bắc Atlanta, để mua thuốc Tylenol cho mẹ. Khi đi giữa các kệ hàng, ông nhìn thấy một phụ nữ đang lái chiếc xe đẩy hàng chạy điện và định nhờ tìm thuốc Tylenol.

Người phụ nữ, Caroline Miller, 26 tuổi, ngồi trên xe đẩy, con trai 2 tuổi ngồi trên đùi mẹ, và một đứa trẻ lớn hơn ngồi trên chỗ để chân của xe. Khi hai người lớn đang trò chuyện, chiếc xe va vào kệ trưng bày trong cửa hàng, Patel nhận thấy đứa nhỏ dường như sắp ngã khỏi lòng mẹ.

Những gì xảy ra tiếp theo được Patel và Miller hiểu theo cách hoàn toàn khác nhau.

Patel cho biết đã với tay ra để đỡ cho cậu bé không bị ngã. Trong khi đó, Miller khẳng định người đàn ông đã giật con trai cô ra khỏi lòng khi cô giơ tay chỉ về phía lọ thuốc Tylenol. "Tôi kéo con lại. Chúng tôi giằng co", Miller kể với đài WSB hồi tháng 3.

Ông Patel, kỹ sư 57 tuổi đã nghỉ hưu và là cha của hai đứa con, rời cửa hàng chỉ vài phút sau khi trả tiền mua thuốc Tylenol. Ông không hề nghĩ đến chuyện này cho đến ba ngày sau, khi bị còng tay bên vệ đường ở Georgia.

Patel bị buộc tội âm mưu bắt cóc, hành hung và gây thương tích nhẹ. Cảnh sát nói có lệnh bắt giữ và đưa ông vào tù.

Mahendra "Mick" Patel đứng bên ngoài cửa hàng Walmart - nơi xảy ra sự việc, ngày 17/12. Ảnh: CNN

Patel cho biết, trong 47 ngày bị tạm giam không được bảo lãnh tại ngoại, ông phải chịu đựng các thủ tục pháp lý, những lời đe dọa bạo lực và bị thiếu dinh dưỡng.

Từ một người tự làm chủ và là thành viên hội đồng quản trị của một tổ chức tình nguyện toàn cầu chuyên phục vụ trẻ em, Patel phải dành cả ngày lẫn đêm tại nhà tù hạt Cobb giữa những người bị buộc tội hoặc bị kết án về tội phạm bạo lực.

Patel không có thuốc điều trị huyết áp cao trong vài ngày, sau đó sụt ít nhất 7,7 kg vì chỉ ăn cơm, đậu, bơ đậu phộng và sữa do thiếu các lựa chọn ăn chay. Vì vợ đi công tác xa, hai con gái sống ở tiểu bang khác, ở nhà chỉ có mẹ già không nói được tiếng Anh và không biết Patel đang ở trong tù, nên không có người thân nào đến thăm ông.

Hơn chục năm trước, Patel từng phải vào tù một lần và đã nỗ lực xây dựng lại cuộc sống sau đó.

Năm 2013, Patel nhận tội trước tòa án liên bang vì lợi dụng các mối quan hệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin từ thời còn là kỹ sư để gây ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu một dự án máy tính với hệ thống trường công lập Atlanta. Patel cho biết, việc phải ngồi tù 6 tháng trong nhà tù liên bang đã khiến ông thức tỉnh hoàn toàn.

Nhưng lần này lại khác hẳn. Theo Patel, cảm giác như thể đó là tấm vé một chiều vào tù mà không có hy vọng được ra ngoài, và những lời đe dọa đến tính mạng liên tiếp gần như khiến ông suy sụp.

Patel cho biết, một số người trong cùng nhà giam dọa đánh ông trong phòng tắm, những người khác đòi tiền bảo kê. Đôi khi Patel thức dậy giữa đêm, la hét "tránh xa tôi ra!". Ông lấp đầy khoảng trống bằng cách thiền định, đọc sách tôn giáo, hy vọng giúp tập trung lại tâm trí.

Video giám sát giúp thoát tù tội

Đầu tháng 5, gần hai tháng sau khi bị bắt, Patel vẫn khẳng định vô tội, hy vọng rằng dữ liệu camera giám sát từ cửa hàng Walmart sẽ giúp ông bác bỏ cáo buộc.

"Không hề có sự giằng co nào cả. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Chắc chắn không có hành hung, không có tấn công, hoàn toàn không có gì tương tự vậy", luật sư của Patel, Ashleigh Merchant, nói vào thời điểm đó.

Trong đoạn video không có âm thanh và hơi mờ, được luật sư Merchant trình chiếu tại phiên điều trần bảo lãnh, Patel được nhìn thấy bước vào cửa hàng rồi gặp Miller đang ngồi trên xe đẩy hàng.

Dù lưng của Patel che khuất một phần những gì xảy ra, video cho thấy họ đang rẽ vào lối đi thì chiếc xe đẩy va vào góc kệ trưng bày. Sau đó, Patel nhanh chóng ôm thứ gì đó và nhấc lên, Miller dường như với tay ra lấy lại. Ngay sau đó, có thể thấy đứa trẻ ngồi trên đùi Miller trong khi Patel tách ra vài bước. Miller ra hiệu về phía xa, và Patel đi khỏi góc quan sát của camera theo hướng đó.

Khoảng sáu phút sau, video cho thấy Patel thanh toán tiền, rời khỏi cửa hàng sau khi dừng lại nói chuyện với một nhân viên trong hơn 20 giây.

Mahendra "Mick" Patel được nhìn thấy tương tác với người phụ nữ đi cùng hai con nhỏ ở Walmart. Ảnh: The Merchant Law Firm

Khi đoạn video an ninh được công bố, Patel được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 10.000 USD. Hơn 90.000 người đã ký đơn kiến nghị tuyên bố ông vô tội.

Cuộc chiến pháp lý của Patel đột ngột chấm dứt vào tháng 8 khi các công tố viên đệ đơn xin bãi bỏ vụ án, đồng nghĩa với việc hủy bỏ các cáo buộc.

"Tưởng tượng nếu không có camera nào trong cửa hàng Walmart này, không có bằng chứng nào cả, thì điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời tôi... Tội cố ý bắt cóc có thể bị phạt tù chung thân, hoặc 25 năm... Vợ con tôi sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa", Patel nói.

Cuộc sống không còn yên bình

Luật sư Merchant cho rằng việc Patel được thả hoàn toàn là nhờ video giám sát của Walmart và cảnh báo về việc điều tra quá vội vàng của cảnh sát.

"Chúng ta vẫn thường nói về nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội. Tôi không tin điều đó, bởi một khi bạn bị buộc tội, thậm chí chưa bị kết án, cuộc sống của bạn sẽ bị đảo lộn hoàn toàn", Patel nói.

Theo Patel, lời buộc tội đã khiến ông bị nhiều người lên án, bao gồm cộng đồng người Nam Á của ông. Trong thời gian Patel ở tù, gia đình ông chật vật khi phải đối mặt với sự tò mò và cả ý xấu của những người xung quanh.

Sự chú ý tiêu cực của công chúng đối với tên tuổi Patel đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh và hoạt động từ thiện của ông. Những người thuê nhà ngừng trả tiền, tổ chức tình nguyện chấm dứt tư cách thành viên và loại Patel khỏi hội đồng quản trị.

Cuộc sống vốn yên tĩnh của gia đình Patel đã thay đổi đáng kể. Khi vụ kiện vẫn đang chờ xét xử, Patel bị những câu hỏi và ánh nhìn soi mói liên tục làm phiền tại những sự kiện đông người. "Hồ sơ của tôi sẽ luôn có trên Internet, ngay cả khi tòa án sẽ xóa bỏ tất cả", ông nói.

Dù không khoản tiền nào có thể bù đắp được những gì đã trải qua, Patel quyết định khởi kiện vào tháng 9, yêu cầu thành phố Acworth bồi thường 25 triệu USD vì các cáo buộc phỉ báng, vu khống, sơ suất, giam giữ trái phép, gây tổn thương tinh thần...

Theo thông báo trước khi khởi kiện, Patel cáo buộc Sở Cảnh sát Acworth đã thúc đẩy việc truy tố nhanh chóng, ngăn cản ông phản bác các cáo buộc từ sớm và dẫn đến việc truy tố dựa trên bằng chứng hạn chế. Những hành động đó được cho là đã làm trì hoãn khả năng được tại ngoại của ông và khiến ông bị giam giữ lâu hơn.

Thị trưởng Acworth, Tommy Allegood, và Hội đồng Thành phố đã xem xét thông báo vào tháng 9 và bỏ phiếu bác bỏ "mọi trách nhiệm pháp lý" liên quan đến khiếu nại của Patel.

Khi nhìn lại hành động của mình hôm đó tại Walmart, Patel nói sẽ không thay đổi cách cư xử vì tính cách ông luôn thích giúp đỡ mọi người, nhưng sẽ cẩn thận hơn.

Tuệ Anh (theo CNN)