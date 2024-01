46 thanh thiếu niên chuẩn bị hai bao tải dao để hỗn chiến

Bình DươngCảnh sát phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên mang dao, mã tấu đến điểm hẹn chuẩn bị hỗn chiến nên vây bắt, đưa 46 người về làm việc.

Ngày 30/1, Công an TP Thuận An tạm giữ 26 nghi can để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Với những người chưa thành niên, cảnh sát cho gia đình bảo lãnh, giáo dục.

Hung khí thu được từ hai nhóm thanh thiếu niên. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, Trần Tấn Lộc (tức Thanh Nhóc, ngụ TP Thuận An) nhiều lần bị nhóm Trung Tử Bảo ở Thủ Dầu Một tìm đánh nên tập hợp nhóm bạn chuẩn bị hung khí "quyết chiến".

Tối hai hôm trước, trinh sát hình sự phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên trên chuẩn bị dao, mã tấu đến điểm hẹn tại phường Lái Thiêu. Xác định sự việc có nguy cơ xảy ra án mạng, Công an TP Thuận An huy động lực lượng chặn nhiều tuyến đường, ập đến bắt giữ 46 người (trong đó có 6 nữ) từ 15 đến 24 tuổi đưa về trụ sở.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hai bao hung khí với hàng chục dao tự chế, mã tấu, gậy sắt các loại.

Động thái này của Công an TP Thuận An nằm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phước Tuấn