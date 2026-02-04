46 người ở TP HCM nghi ngộ độc sau ăn tiệc tất niên

46 nguời đau bụng, tiêu chảy, sốt... nghi ngộ độc, sau ăn tiệc tất niên tại phường Bà Rịa.

Họ vào Bệnh viện đa khoa Bà Rịa khám, điều trị rải rác từ chiều 1/2, với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Đến chiều 3/2, 16 người đã được bác sĩ cho thuốc về nhà uống và theo dõi.

Một bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Nhi Hoàng

Những người này ăn tiệc tất niên của một ngân hàng ở phường Bà Rịa chiều 31/1. Có 170 khách dự tiệc. Thực đơn gồm ốc hương hấp, gỏi sứa tôm mực, gà ta hấp nấm đông cô cải xanh, bánh tét ăn kèm củ kiệu, tôm càng rang muối, lẩu cá mú nấu ngót, do một nhà hàng ở xã Xuyên Mộc nấu.

Hôm sau, nhiều người đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và phải đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa điều trị. Hiện chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Cơ quan chức năng TP HCM lấy mẫu lưu các thực phẩm trong bữa tiệc xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Trường Hà