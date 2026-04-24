46 học sinh Cà Mau nghi ngộ độc sau bữa ăn miễn phí

Hàng chục học sinh Trường Tiểu học Nhị Cầm ở xã Vĩnh Lộc bị nôn ói, đau bụng sau khi ăn suất cơm, bánh bao, bánh mì, bún miễn phí, nghi ngộ độc thực phẩm.

Sáng 24/4, bếp ăn không đồng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc phát các suất ăn miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học Nhị Cầm. Khoảng hai giờ sau khi ăn, nhiều em đồng loạt có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói kèm đau bụng. Nhà trường nhanh chóng thông báo cho phụ huynh và cơ quan chức năng.

Tổng cộng 46 học sinh được phụ huynh và giáo viên đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân khám, theo dõi sức khỏe.

Lực lượng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đến hiện trường lấy mẫu thức ăn để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo xã Vĩnh Lộc cho biết sức khỏe các em đã ổn định, nhiều em được xuất viện. Bước đầu nghi các em bị ngộ độc thực phẩm, song nguyên nhân cụ thể vẫn chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Bếp ăn từ thiện thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc thường vận động mạnh thường quân, giáo viên trên địa bàn tổ chức phát suất ăn miễn phí cho học sinh tại các trường.

An Minh