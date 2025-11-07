450 triệu đồng hoàn thiện căn hộ 80 m2 với màu sắc quả bơ

Căn hộ rộng 80 m2 tại chung cư ở Hà Nội được thiết kế lại với mục tiêu tạo ra không gian sống nhẹ nhàng, gần gũi và có chiều sâu thị giác. Phong cách chủ đạo của căn hộ là sự kết hợp giữa Korean Chic và Scandinavian hiện đại, nhấn mạnh sự tối giản nhưng có điểm nhấn cá tính.
Chi phí hoàn thiện toàn bộ nội thất và thiết kế cho căn hộ 2 phòng ngủ là 450 triệu đồng.
Không gian sử dụng bảng màu kem và xanh bơ làm nền, kết hợp các chi tiết bằng gỗ.
Đường cong được lặp lại xuyên suốt từ khung cửa, trần thạch cao, đồ nội thất đến chi tiết trang trí, tạo nên nhịp điệu mềm mại và liên kết không gian.
Khu vực nổi bật nhất là ô vòm dẫn vào phòng ngủ master, được thiết kế liền mạch với hệ kệ tivi và khối tường cong, giúp không gian có chiều sâu.
Căn hộ giữ nguyên hệ tường, chỉ làm mới phần trần, sàn và nội thất rời. Toàn bộ hệ tủ và bàn ghế được thiết kế riêng theo kích thước từng khu vực để tối ưu công năng.
Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa nhờ hệ rèm hai lớp và cửa kính lớn. Đèn chiếu sáng bố trí rải rác theo từng khu vực chức năng, tạo cảm giác ấm cúng mà vẫn đủ sáng cho sinh hoạt.
Phòng khách bố trí sofa vải nhung tông nâu đất, kết hợp thảm bo tròn và bàn trà thấp, tạo không gian tiếp khách ấm cúng.
Bệ tủ nhỏ đặt cạnh lối vào phòng ngủ được thiết kế liền mạch theo mảng tường cong, đóng vai trò như điểm chuyển tiếp không gian. Tranh phong cảnh tông xanh và vàng kết hợp lọ gốm cao cổ điển cùng cành cây giả tạo hiệu ứng tự nhiên, đồng bộ với màu cửa vòm, giúp tăng sự liền lạc cho tổng thể thiết kế.
Hệ tủ bếp chữ L kết hợp bàn đảo nhỏ gọn, dễ thao tác khi nấu nướng.
Khu vực phòng ngủ được phân tách bằng vách cong bo tròn, tạo điểm nhìn xuyên suốt từ bàn làm việc đến cửa sổ lớn. Giường được nâng sàn, thiết kế giật cấp đồng bộ màu xanh bơ với khối tường bo cong. Gương treo tường dạng sóng vừa đóng vai trò trang trí, vừa hỗ trợ khuếch tán ánh sáng tự nhiên.
Phòng ngủ phụ sử dụng hệ tủ âm tường kết hợp kệ mở, phủ đồng bộ tông xanh trầm tạo cảm giác riêng tư. Đèn tường dạng rọi và bình hoa tạo điểm nhấn nhẹ, hỗ trợ ánh sáng tập trung cho nhu cầu nghỉ ngơi và thư giãn.
Hệ tủ cao kịch trần kết hợp hai màu trắng kem và xanh olive, chia ô đối xứng và bổ sung kệ mở hắt sáng âm.
Bích Phương
Đơn vị thi công và thiết kế: NHÀ ANN
Ảnh: Trịnh Phương Mai