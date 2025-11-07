450 triệu đồng hoàn thiện căn hộ 80 m2 với màu sắc quả bơ

Căn hộ rộng 80 m2 tại chung cư ở Hà Nội được thiết kế lại với mục tiêu tạo ra không gian sống nhẹ nhàng, gần gũi và có chiều sâu thị giác. Phong cách chủ đạo của căn hộ là sự kết hợp giữa Korean Chic và Scandinavian hiện đại, nhấn mạnh sự tối giản nhưng có điểm nhấn cá tính.

Chi phí hoàn thiện toàn bộ nội thất và thiết kế cho căn hộ 2 phòng ngủ là 450 triệu đồng.