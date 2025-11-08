45 thanh thiếu niên hỗn chiến

Quảng TrịHai nhóm gồm 45 thanh thiếu niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến tại xã Cam Lộ gây náo loạn, một người bị thương tích 29%.

Ngày 8/11, Công an xã Cam Lộ khởi tố 38 người về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 và 318 Bộ luật Hình sự. Trong đó, 8 người bị tạm giam.

7 người còn lại do chưa đủ 16 tuổi nên công an lập hồ sơ xử lý hành chính.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố các bị can. Ảnh: VKSND Khu vực 5

Theo điều tra, do mâu thuẫn, hai nhóm thanh thiếu niên thách thức nhau trên mạng xã hội và hẹn đánh nhau tại khu vực Trung tâm Y tế Cam Lộ. Rạng sáng 28/6, nhóm gồm 23 người ở phường Đông Hà và Nam Đông Hà, cùng 8 người ở các xã Gio Linh, Bến Hải và Cửa Tùng, kéo đến điểm hẹn. Nhóm còn lại có 14 người ở xã Cam Lộ chờ "nghênh chiến".

Hai bên đi xe máy, mang theo dao phóng lợn, vỏ chai bia, ba chĩa, tuýp sắt, gậy gỗ... rượt đuổi, hò hét, đánh nhau gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng hoạt động của Trung tâm Y tế. Hậu quả, Trương Trung Đạt (19 tuổi, trú xã Cam Lộ) bị thương 29%.

Sau vụ việc, tất cả bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 6/7, người nhà nạn nhân đến trình báo công an.

Đắc Thành