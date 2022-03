45.000 kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Nghệ AnNửa tuần qua, lực lượng chức năng phát hiện 45.000 kit test nhanh, hàng chục nghìn que lấy mẫu Covid-19 không rõ nguồn gốc.

Theo hồ sơ, đêm 3/3 tại khu vực đường tránh TP Vinh, Công an huyện Nghi Lộc dừng ôtô tải biển Nghệ An của một công ty kinh doanh lĩnh vực chuyển phát nhanh. Trên thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 20 thùng carton, bên trong chứa 30.000 que test nhanh Covid-19 do nước ngoài sản xuất.

Làm việc với công an, nam tài xế không xuất trình được chứng từ liên quan. Theo nhà chức trách, lô hàng vi phạm này có giá trị trên 1,5 tỷ đồng.

Vài ngày trước, cảnh sát kinh tế và Cục quản lý thị trường Nghệ An đồng loạt kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh vật tư y tế và nhà thuốc trên địa bàn Nghệ An. Kết quả phát hiện 15.000 kit test, 20.000 que lấy mẫu Covid-19, hơn 600 chai nước xịt khẩu. Tất cả tang vật thu giữ đều không có nguồn gốc xuất xứ, giá trị khoảng 800 triệu đồng.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra một cơ sở tại Nghệ An. Ảnh: CA

Nhà chức trách khuyến cáo người dân nên mua kit test Covid-19 và các loại thuốc tại các cửa hàng có đăng ký doanh doanh hợp pháp. Khi phát hiện hàng giả, kém chất lượng hoặc tăng giá thì trình báo để cơ quan chức năng xử lý.

Hải Bình