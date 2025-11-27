44 người chết, 279 người mất tích trong vụ cháy chung cư Hong Kong

Vụ hỏa hoạn tại cụm chung cư Wang Fuk Court khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích, giới chức kiểm soát được ngọn lửa tại 4 trong 7 tòa nhà.

Ít nhất 44 người đã thiệt mạng trong đám cháy ở cụm chung cư Wang Fuk Court, quận Đại Bộ, Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết tại cuộc họp báo sáng 27/11. 45 người trong tình trạng nguy kịch, đã được chuyển đến các bệnh viện tại đặc khu để chữa trị.

Lãnh đạo đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu trước đó cho biết giới chức ghi nhận 279 trường hợp mất tích.

"Ưu tiên hàng đầu là dập tắt đám cháy và giải cứu người dân còn mắc kẹt. Tiếp đó là hỗ trợ người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ tái thiết. Sau đó, chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện", ông Lee nói, thêm rằng khoảng 900 người đang ở trong 8 nơi trú ẩn.

Lửa bốc lên tại các tòa nhà trong cụm chung cư ở quận Đại Bộ, Hong Kong ngày 26/11. Ảnh: AFP

Ngọn lửa bùng lên từ hệ thống giàn giáo bằng tre bên ngoài một tòa nhà ở Wang Fuk Court lúc 14h51 ngày 26/11. Cư dân họ Keung mô tả đám cháy ở Wang Cheong House dữ dội đến mức không thể thực hiện việc cứu nạn những người mắc kẹt. "Ngay cả khi xe cứu hỏa đến, họ cũng bất lực", bà Keung nói.

Lửa sau đó lan theo hệ thống giàn giáo bằng tre sang các tòa còn lại trong cụm chung cư 8 tòa. Đám cháy được nâng lên mức báo động số 5, cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo của Hong Kong, vào cuối chiều cùng ngày.

Ông Suen, hơn 90 tuổi, phải ngồi xe lăn, sống cùng vợ tại tầng 28 tòa Wang Yan House, cách Wang Cheong House 4 tòa nhà và ban đầu tin rằng lửa sẽ không lan đến chỗ mình. Tuy nhiên, đến khoảng 20h, ban quản lý chung cư gọi điện cho gia đình, yêu cầu họ nhanh chóng sơ tán vì lửa từ Wang Cheong House bắt đầu lan đến.

"Chúng tôi là những người cuối cùng rời đi trước khi thang máy dừng hoạt động. Nếu không, tôi buộc phải bế ông ấy xuống", người giúp việc của gia đình nói.

Lực lượng cứu hỏa sáng nay đã kiểm soát được ngọn lửa tại 4 trong số 7 tòa nhà và bắt đầu tìm kiếm cứu hộ tại các tầng thấp. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn. Derek Armstrong Chan, phó lãnh đạo Sở Cứu hỏa, nói đám cháy lan nhanh do gió to, thổi tàn lửa ra xung quanh.

Lửa bao trùm nhiều tòa chung cư ở Hong Kong, 4 người chết Lửa và khói bao trùm các tòa chung cư ở khu Wang Fuk Court, Hong Kong hôm 26/11. Video: AFP

Một số người dân cho biết họ trước đó đã lên tiếng phàn nàn về tình trạng công nhân hút thuốc trong khi làm việc suốt nhiều tháng. Đài Hong Kong RTHK cho biết cảnh sát đặc khu đã bắt ba người đàn ông 52-68 tuổi, với nghi ngờ ngộ sát trong vụ hỏa hoạn.

Wang Fuk Court bắt đầu đón người dân về ở từ năm 1983, theo chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương. Ban quản lý cụm chung cư hồi năm ngoái phê duyệt đề xuất cải tạo trị giá hơn 42 triệu USD cho các tòa nhà.

Hong Kong là một trong số ít khu vực trên thế giới còn sử dụng tre làm giàn giáo xây dựng. Chính quyền đặc khu hồi tháng 3 bắt đầu loại bỏ dần loại vật liệu này để tăng cường an toàn lao động, sau khi ghi nhận 22 trường hợp thiệt mạng liên quan giàn giáo tre trong giai đoạn 2019-2024.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters, SCMP)