42 trung tâm phân loại giúp BEST Express tăng tốc độ giao hàng

Là một trong những doanh nghiệp nước ngoài đầu tư mạnh vào hạ tầng logistics tại Việt Nam, tập đoàn BEST Inc. xác định Việt Nam hiện là một trong những thị trường trọng điểm. Sắp tới, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào công nghệ vận hành, xây dựng thêm các trung tâm phân loại, nâng cấp năng lực xử lý hàng hóa.

Trung tâm BEST Express tại Củ Chi là một trong hai điểm phân loại hàng hóa tự động lớn nhất Đông Nam Á của tập đoàn. Ảnh: BEST Express

Đến năm 2023, BEST Express Việt Nam hiện vận hành 42 trung tâm phân loại trên toàn quốc, tăng thêm 6 trung tâm so với cuối năm 2022. Trong đó, hai điểm phân loại tại Củ Chi (TP HCM) và Từ Sơn (Bắc Ninh) có quy mô lớn nhất nhì của tập đoàn BEST Inc. tại Đông Nam Á. Tổng diện tích kho bãi BEST Express đang khai thác đã tăng lên hơn 100 ha.

Hệ thống chia chọn tự động bằng băng chuyền bên trong trung tâm phân loại của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Hệ thống trung tâm phân loại quy mô lớn cùng dây chuyền công nghệ được liên tục nâng cấp, góp phần tăng hiệu suất xử lý hàng hóa. Hiện thời gian phân loại chỉ từ 0,5 đến 2 giây một bưu kiện, tùy kích thước, trọng lượng.

Việc đưa toàn bộ 42 trung tâm phân loại vào vận hành góp phần nâng tổng công suất xử lý hàng hóa của BEST Express lên 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Các trung tâm trải dài từ Bắc vào Nam, tập trung tại những vùng trọng điểm vận tải, kinh tế. Trong đó có cả ccác tỉnh biên giới, vùng cao như Sơn La, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Quảng Bình, Phú Yên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Trà Vinh, Cà Mau...

"Việc xây dựng 42 trung tâm trên toàn quốc giúp đơn vị rút ngắn đáng kể thời gian xử lý và trung chuyển hàng hóa. Công suất phân loại nâng cao giúp chúng tôi giao hàng đến tay khách nhanh chóng, hoàn thiện hơn, nhất là trong các đợt mua sắm cao điểm", ông Devin Fan - Giám Đốc Vận hành BEST Express Việt Nam cho biết.

Các trung tâm phân loại của BEST đều được trang bị băng chuyền phân loại tốc độ cao với hệ thống cân, đo tự động, hệ thống quét mã vạch và ghi hình ảnh chất lượng. Dữ liệu sau khi thu thập sẽ xử lý bởi công nghệ phân tích dữ liệu Big data trên nền tảng điện toán đám mây BEST Cloud. Nhờ vậy, đơn vị tối ưu hiệu suất hoạt động toàn trình và kiểm soát thông tin kiện hàng chặt chẽ.

Việc phân loại hàng hóa bằng công nghệ tự động cũng giúp đơn vị hạn chế tình trang hư hỏng so với phương pháp thủ cộng. Bên cạnh đó, hệ thống trung tâm phân loại này cũng góp phần tạo nguồn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Nhân viên phân loại hàng nhận từ shipper, trước khi đưa vào các băng chuyền tự động. Ảnh: BEST Express

Sau hơn 3 năm gia nhập thị trường logistics Việt, BEST Express đã mở rộng dịch vụ chuyển phát nhanh đến 64 tỉnh, thành toàn quốc, trở thành đối tác vận chuyển của nhiều sàn thương mại điện tử trong nước như TikTok Shop, Shopee... Ngoài ra còn có hàng chục nghìn shop online trên cả nước.

Trong hai năm 2021-2022, BEST được Shopee vinh danh là "Đối tác truyền cảm hứng" vì những nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh cho shop online.

Cẩn Y