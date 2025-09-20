42 trai làng hỗn chiến náo loạn vùng quê

Nghệ AnHàng chục thanh thiếu niên có mâu thuẫn trên mạng xã hội đã mang dao, mã tấu, súng cao su, hẹn nhau giải quyết gây náo loạn làng quê.

Ngày 20/9, Công an xã Châu Hồng (thuộc huyện Quỳ Hợp cũ) đã bắt tạm giam, hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú 11 người 15-17 tuổi để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, khoảng 30 thanh thiếu niên khác đang bị phân loại hành vi để xử lý.

Cảnh sát lấy lời khai một nghi phạm. Ảnh: Phan Giang

Theo điều tra, tối 17/7, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm do Hoàng Văn Thiện và Lang Thanh Huỳnh cầm đầu, đã chuẩn bị dao, mã tấu, súng cao su bắn bi sắt, vỏ chai bia rồi hẹn gặp tại khu vực quán cà phê trên địa bàn để "nói chuyện".

Đến điểm hẹn không thấy đối phương, nhóm Huỳnh quay về thì chạm mặt nhóm Thiện ở cầu Địa Giới, xã Châu Hồng. Hai bên lao vào truy đuổi, ném chai bia, dùng dao và gậy đập phá xe máy của nhau, gây náo loạn làng quê.

Nhận trình báo của người dân, Công an xã Châu Hồng vào cuộc điều tra, sau vài ngày đã bắt giữ các nghi phạm.

Cơ quan điều tra xác định có 42 thanh thiếu niên liên quan vụ việc, đa phần dưới 16 tuổi. Những người đứng đầu đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chuẩn bị hung khí, phương tiện để gây rối. Các nghi phạm khi di chuyển đã bốc đầu xe máy, mang hung khí hò hét trên đường khiến người dân hoang mang.

Tang vật bị thu giữ gồm hai con dao, một gậy, ba ná cao su bắn bi sắt, 12 xe máy, 15 điện thoại cùng nhiều mảnh vỡ vỏ chai bia.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng