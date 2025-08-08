42 người đào vàng trái phép ở khe rừng bị bắt

Sơn La42 người bị bắt với cáo buộc dùng mìn nổ để khai thác vàng trái phép ở khe rừng với tổng giá trị vàng thành phẩm hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 8/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 42 người để điều tra tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Công an đọc lệnh khởi tố các bị can. Ảnh: Cao Thiên

Theo công an, chủ mưu là Đinh Văn Tuấn, 49 tuổi, trú Hà Nội và Nguyễn Văn Vĩnh, 36 tuổi, trú Hải Phòng. Từ tháng 3 đến tháng 7, Tuấn và Vĩnh đã chỉ đạo hơn 60 người tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực khe rừng thuộc bản Suối Chát, xã Gia Phù. Tổng giá trị vàng thành phẩm và quặng vàng ước tính hơn 5 tỷ đồng.

Tại thời điểm khám xét đêm 15, rạng sáng 16/7 ở hiện trường, công an thu nhiều máy móc, vật liệu nổ, vàng thành phẩm, sổ sách và các tài liệu liên quan. Khám những nơi khác, công an thu 1.000 kg chất Amoni Nitrat (NH4NO3) được dùng để nổ mìn, phá đá trong hầm mỏ khai thác vàng.

Trong vụ án, nhà chức trách đã thu giữ tổng 1.412 kíp nổ điện, 31 kg thuốc nổ Amoni Nitrat, 5 máy nghiền quặng, 2 máy phát điện công suất lớn, 1,3 lượng vàng thành phẩm, 1 cân tiểu ly,...

Phạm Dự