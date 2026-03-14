42.000 người sập bẫy đầu tư tiền ảo Xin

Thanh HóaNguyễn Băng Thảo và đồng phạm dựng lên hệ sinh thái công nghệ triệu đô mang tên Tập đoàn Xintel rồi lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn núp bóng đầu tư công nghệ, sử dụng mạng lưới đa cấp biến tướng.

Cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt giữ gần 50 nghi can, thu nhiều thiết bị điện tử và tang vật quan trọng.

Theo nhà chức trách, từ năm 2024, nghi phạm cầm đầu Nguyễn Băng Thảo chỉ đạo đã lợi dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội của dự án Xfactor Intelligent để tạo vỏ bọc pháp lý. Nhóm này sau đó "vẽ" ra một hệ sinh thái kỹ thuật số đa năng gồm thương mại điện tử (Shop Xintel), du lịch (Xintravel) và tài chính.

Để tăng độ tin cậy, Thảo chỉ đạo thành lập Công ty TNHH Xintel tại Hong Kong, quảng bá đây là đơn vị vận hành quốc tế. Tại Việt Nam, nhóm lập ra Tập đoàn Xintel (trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM) do Hà Tuấn Dũng làm Giám đốc để thực hiện các đợt chào bán cổ phần (IPO) khống, dù công ty này thực chất không có hoạt động kinh doanh thực tế.

Trụ cột của cú lừa là đồng tiền ảo mang tên Xin. Nguyễn Duy Thịnh, Giám đốc công nghệ, đã tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch uy tín nào và không có giá trị pháp lý tại Việt Nam.

Thịnh thừa nhận có thể can thiệp, điều chỉnh tăng giảm giá trị đồng Xin và số dư tài khoản của nhà đầu tư trên website theo ý muốn của Thảo để tạo sự khan hiếm giả và đẩy giá ảo.

Bẫy đa cấp 'máy đào' và những con số khống

Để huy động vốn, Xintel vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Nhà đầu tư được mời gọi mua các gói máy đào ảo (Xnode) hoặc gói đặc quyền (X-NFT) với giá 100-10.000 USDT. Hệ thống hứa hẹn lợi nhuận từ việc đào tiền ảo hàng ngày và lãi suất tiền gửi từ 5% đến 18%/năm.

Thực tế, các máy đào này không tồn tại. Lợi nhuận nhà đầu tư nhìn thấy chỉ là những con số ảo trên màn hình điện thoại. Để rút được tiền, người tham gia phải tích lũy chỉ số Mana bằng cách nạp thêm tiền hoặc lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10%.

Theo cơ quan điều tra, với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo hoành tráng, nhóm này đã giăng bẫy hàng vạn nạn nhân. Một phụ nữ tại Thanh Hoá trình báo, đã tin vào lời quảng cáo về dự án triệu đô được cấp phép nên đầu tư gần 7,3 tỷ đồng. Đến khi hệ thống đóng băng, toàn bộ vốn liếng của chị đều nằm lại trong những con số ảo, không thể thanh khoản.

Chuyên án xác định có hơn 42.000 tài khoản tham gia hệ thống với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.

Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 7/1/2026, hàng chục tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào tổng hành dinh của Xintel tại TP HCM.

Từ đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam 18 người về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Trong số này có nhóm bị can cốt cán gồm: Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi, trú Đồng Nai), Chủ tịch HĐQT, điều hành chính; Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, trú TP HCM), Giám đốc công nghệ, người trực tiếp thao túng hệ thống điện tử và Hà Tuấn Dũng (trú TP HCM), Giám đốc Marketing, phụ trách quảng bá và lôi kéo đầu tư đều bị tạm giam.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo tìm bị hại trên toàn quốc. Nhà chức trách khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào các mô hình đầu tư tiền ảo, hệ sinh thái công nghệ chưa được cấp phép để tránh rủi ro trắng tay.

