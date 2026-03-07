400 thương hiệu quốc tế tại triển lãm Food & Hospitality Vietnam

TP HCMTriển lãm quốc tế Food & Hospitality Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 26/3, mang đến giải pháp vận hành và kết nối cho doanh nghiệp F&B, lưu trú.

Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Với quy mô diện tích lên đến 13.000 m2, triển lãm dự kiến quy tụ khoảng 400 đơn vị trưng bày đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng sự góp mặt của 21 khu gian hàng quốc tế như Anh, Brazil, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Italy, Australia... và khoảng 17.000 lượt khách chuyên ngành.

Ban tổ chức Food & Hospitality Vietnam 2026 trong nghi thức khai mạc. Ảnh: Informa Markets Việt Nam

Không gian trưng bày được xem là bức tranh toàn cảnh về các giải pháp đang định hình lại ngành dịch vụ ăn uống và lưu trú. Ở khối bếp và chế biến, các thương hiệu lớn như Unox, Winterhalter, Hoshizaki Việt Nam sẽ giới thiệu các thiết bị chuyên nghiệp, tập trung vào công nghệ tiết kiệm năng lượng và ổn định chất lượng đầu ra. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu và giải pháp sản xuất như Nestlé Việt Nam, Master Martini, Vinabeef lại nhấn mạnh vào việc tiêu chuẩn hóa đầu vào, yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp kiểm soát biên lợi nhuận và giảm thiểu biến động chi phí.

Ở mảng đồ uống và cà phê, các đơn vị như Espresso Maker và các hệ thống máy bán hàng tự động mở ra mô hình vận hành tinh gọn, giảm sự phụ thuộc vào nhân sự. Đối với khối khách sạn - buồng phòng, xu hướng chuẩn hóa và kiểm định được thể hiện qua các giải pháp amenity từ Natural JSC, hệ thống phòng cháy chữa cháy của TAZ, hay dịch vụ kiểm định chất lượng từ Intertek, những yếu tố tác động trực tiếp đến chi phí rủi ro và tiêu chuẩn vận hành dài hạn.

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, triển lãm còn là diễn đàn tri thức chuyên sâu với các phiên hội thảo thực tiễn. Với sự tham gia của đại diện Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, Câu lạc bộ Quản lý Buồng phòng Việt Nam, cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế, chương trình sẽ đi thẳng vào bài toán vận hành và tăng trưởng. Đồng thời, tại đây cũng thảo luận các chủ đề như chuẩn hóa mô hình nhà hàng theo tiêu chuẩn Michelin, quản trị buồng phòng hiện đại và ứng dụng công nghệ vào sản xuất F&B.

Khách tham quan các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Informa Markets Việt Nam

Cùng với đó, sự kiện còn đóng vai trò chuẩn hóa tay nghề thông qua các cuộc thi chuyên môn quy mô lớn. Đặc biệt, cuộc thi Vô địch Buồng phòng Việt Nam (Vietnam Housekeeping Championship), do Câu lạc bộ Quản lý Buồng Việt Nam (VEHA) phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh kỹ năng và tinh thần chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự buồng phòng - một lực lượng nòng cốt nhưng thường ít được chú ý.

Để hoàn thiện hệ sinh thái, Food & Hospitality Vietnam 2026 mở rộng vai trò kết nối thị trường thông qua chương trình FHV Premier Connect. Chương trình được thiết kế riêng cho các nhà mua hàng tiềm năng và đơn vị triển lãm, tạo cầu nối trực tiếp thông qua các cuộc gặp gỡ 1-1 được sắp xếp trước, giúp tối ưu hóa cơ hội hợp tác thương mại.

Phiên hội thảo thực tiễn được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm. Ảnh: Informa Markets Việt Nam

Tất cả các hoạt động trên diễn ra trong bối cảnh ngành F&B và Hospitality Việt Nam đang bước vào chu kỳ thanh lọc rõ rệt dưới tác động của công nghệ, AI. Theo dữ liệu từ iPOS, hơn 50.000 cửa hàng F&B rời khỏi thị trường chỉ trong nửa đầu năm 2025. "Trong chu kỳ này, doanh nghiệp nào kết hợp được ba yếu tố: kinh nghiệm vận hành, tri thức quản trị và công nghệ tối ưu chi phí sẽ có lợi thế rõ rệt. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện là nơi kiến thức, năng lực chuyên môn và cơ hội kinh doanh hội tụ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vững vàng vượt qua giai đoạn thách thức, định hình lại lợi thế cạnh tranh trong chu kỳ phát triển mới", đại diện ban tổ chức cho biết.

