400 suất học bổng cho học sinh nghèo Long An

400 suất học bổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng sẽ trao cho đại diện của Hội Khuyến học tỉnh Long An, thay vì trao trực tiếp cho học sinh như những năm trước.

Ngày 29/12, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Hội khuyến học tỉnh Long An phối hợp với Công ty 4 Oranges tổ chức buổi lễ trao học bổng cho học sinh hiếu học tỉnh Long An năm học 2021-2022.

Đại diện Công ty 4 Oranges - ông Smit Cheancharadpong trao học bổng 1,4 tỷ đồng cho lãnh đạo tỉnh Long An và Hội Khuyến học.

Do Covid-19, để hạn chế tập trung đông người, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, hạn chế lây nhiễm cộng đồng, 400 suất học bổng không được trao trực tiếp đến học sinh, sinh viên trên khắp địa bàn tỉnh như những năm trước mà nhà tài trợ sẽ trao các suất học bổng cho đại diện lãnh đạo tỉnh và hội khuyến học tỉnh Long An. Sau đó, Hội khuyến học sẽ phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh, cùng các trường để trao học bổng đến các em học sinh, sinh viên mỗi khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Phạm Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An cho biết trong suốt 14 năm nay, Công ty 4 Oranges đã đồng hành cùng Quỹ Khuyến học, Sở Giáo dục cùng các ban ngành trao 5.800 suất học bổng và 5.000 mũ bảo hiểm, ba lô học sinh với tổng kinh phí trên 16,5 tỷ đồng đến các em học sinh hiếu học tỉnh Long An. Điều này tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên hiếu học của tỉnh có điều kiện học tập, phát triển nhân lực cho địa phương và tỉnh.

"Vài năm gần đây, những học sinh sinh viên được nhận học bổng các năm đầu đã ra trường, về làm việc tại các công ty, cơ quan hành chính sự nghiệp, tạo nguồn nhân lực trẻ, có kiến thức cho tỉnh nhà", ông Thanh Phong nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Long An trò chuyện với đại diện của Công ty 4 Oranges.

400 suất học bổng cho học sinh hiếu học trên địa bàn toàn tỉnh Loang An năm nay có tổng giá trị là 1,4 tỷ đồng. Trong đó 300 suất cho Học sinh THPT trị giá mỗi suất 3 triệu đồng; 100 suất cho sinh viên đỗ vào đại học, cao đẳng năm 2020 kỳ thi THPT quốc gia và sinh viên đang học ở các trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, trường cao Đẳng Sư phạm Long An và trường Cao Đẳng nghề Long An, trị giá mỗi suất 5 triệu đồng.

Chia sẻ về việc sau hai năm đại dịch, Công ty 4 Oranges vẫn thực hiện các hoạt động từ thiện thiết thực như tặng vật tư y tế cho công cuộc phòng chống dịch, hoạt động trao học bổng khuyến học, tặng xe lăn.., ông Chalermsak Pimolsri, đại diện công ty chia sẻ: "Sự giúp đỡ, chia sẻ trong những lúc khó khăn, dịch bệnh là cần thiết hơn bao giờ hết. Vì thế, chúng tôi vẫn duy trì những suất học bổng tặng cho các em học sinh hiếu học, với mong muốn được sẻ chia, hỗ trợ phần nào để các em có điều kiện học tập tốt, trở thành những công dân có ích cho bản thân, gia đình và xã hội".

Là một trong bốn học sinh, sinh viên tham gia buổi lễ trao học bổng, em Đinh Trần Nhã Phương chia sẻ đoạn đường từ nhà đến trườngxa và vất vả, trong khi thu nhập của cả nhà chỉ dao động từ 3-4 triệu một tháng, nên em không dám chia sẻ hay đánh tiếng với mẹ. "Em sẽ đưa hết học bổng cho mẹ cũng như bày tỏ nguyện vọng về một phương tiện đến trường cho thuận tiện hơn", Nhã Phương cho hay.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh tỉnh – Phạm Tấn Hòa trao bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho cá nhân, tập thể Công ty 4 Oranges.

Ghi nhận những đóng góp của nhà tài trợ - Công ty 4 Oranges, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã trao tặng bằng khen cho ông Smit Cheancharadpong - Chủ tịch công ty; bà La Mỹ Phượng - Tổng giám đốc công ty và bằng khen cho tập thể công ty.

Thế Đan