400 người truy bắt nghi phạm giết cô gái 21 tuổi

Lai ChâuCông an huy động 260 cảnh sát cùng 150 dân quân, an ninh thôn bản lập chốt kiểm soát, truy bắt Lò Văn Xươm - nghi sát hại cô gái 21 tuổi.

Công an tỉnh Lai Châu giải thích do địa hình truy bắt trải rộng, nhiều lối mòn, rừng rậm nên cần huy động nhiều người tham gia. Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy các lực lượng vây bắt.

Lực lượng chức năng kiểm tra người đi đường để truy tìm Xươm. Ảnh: Công an cung cấp

Xươm 23 tuổi, trú tại Nậm Há, Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, bị xác định là nghi phạm giết người tình 21 tuổi tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên.

Hai người từng yêu nhau, cùng đi làm ăn tại Hà Nội. Chiều tối 5/3, Xươm uống rượu về, bị cô gái chửi mắng đuổi khỏi nhà. Cô sau đó đang ngồi sưởi lửa ở sân thì Xươm sát hại.

Xươm cầm theo dao bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ.

