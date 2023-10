400 chuyên gia y tế tham dự hội thảo tim mạch

Hội thảo chủ đề cập nhật điều trị bệnh rối loạn nhịp tim, tim mạch và bệnh đồng mắc tổ chức ngày 14/10 tại Bình Thuận, thu hút 400 bác sĩ tham dự.

Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Công ty Medtronic Việt Nam tổ chức sự kiện, nhằm cập nhật kiến thức điều trị bệnh cho các bác sĩ tuyến tỉnh, hỗ trợ bệnh nhân tại khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, phác đồ mới điều trị rối loạn nhịp tim kết hợp nhiều biện pháp khác nhau như: dùng thuốc (nội khoa); can thiệp bằng các thủ thuật ít xâm lấn như cấy máy tạo nhịp tim, cấy máy phá rung tự động, cấy máy tái đồng bộ tim hay triệt đốt rung nhĩ bằng phương pháp áp lạnh... Từ đó, người bệnh được điều trị kịp thời và hiệu quả.

BSCK II. Kiều Ngọc Dũng, Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy (thứ 2 từ phải qua) tham dự hội thảo tim mạch.

BSCK II. Kiều Ngọc Dũng, Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết rối loạn nhịp tim là tình trạng nhịp tim đập quá nhanh với tần số hơn 100 lần một phút, hoặc quá chậm với tần số dưới 60 lần một phút, hoặc tim đập không đều, lúc nhanh lúc chậm.

Thế giới ước tính có 1,5 đến 5% dân số mắc các bệnh lý rối loạn nhịp khác nhau. Bệnh có thể gặp ở nhiều độ tuổi và ở bất kì thời điểm nào trong cuộc đời. Triệu chứng bệnh đa dạng, nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng, ví dụ hồi hộp, cảm giác đánh trống ngực, tim đập mạnh, hụt hơi, khó thở, ran ngực, yếu sức, đau ngực, vã mồ hôi, chóng mặt, hoa mắt, tối sầm mắt, gần ngất hoặc ngất, mệt đừ... Rối loạn nhịp tim có thể dẫn đến ngưng tim, một trong những nguyên nhân chủ yếu gây đột tử.

Hội thảo "Cập nhật điều trị bệnh lý rối loạn nhịp, tim mạch và Bệnh đồng mắc theo Hướng dẫn mới 2023 của hội tim châu Âu" thu hút 400 bác sĩ tham dự.

Một số bệnh nhân bị rối loạn nhịp nhưng không có biểu hiện, hoặc các biểu hiện khá mơ hồ như cảm giác không khỏe, cảm giác khó chịu ở ngực. Do đó, bác sĩ và bệnh nhân dễ bỏ qua cơ hội phát hiện bệnh sớm, khó đạt hiệu quả điều trị tốt nhất.

Theo bác sĩ Dũng, phương thức điều trị phụ thuộc vào tình trạng bệnh cụ thể. Nếu người bệnh có các rối loạn nhịp đơn giản, có thể điều trị bằng cách dùng thuốc và thay đổi lối sống. Nếu người bệnh có các rối loạn nhịp do sự bất thường về mặt cấu trúc hoặc bất thường di truyền học, họ cần điều trị chuyên sâu triệt bỏ các ổ rối loạn nhịp bằng kỹ thuật thuật thăm dò triệt đốt điện sinh lý đối với các dạng nhịp nhanh nguy hiểm tính mạng hoặc phải đặt máy tạo nhịp tim 1 buồng, 2 buồng đối với các rối loạn nhịp chậm hặc đặt máy tạo nhịp 3 buồng hoặc khử rung tự động với bệnh nhân suy tim hoặc nhanh thất.

"Phương pháp quan trọng gần đây là thăm dò đốt điện sinh lý bằng cách sử dụng sóng tần số radio hoặc bằng cách sử dụng năng lượng bóng áp lạnh, là phương pháp điều trị rất tốt và rất hiệu quả với tỉ lệ thành công đạt đến 98 phần trăm, giúp triệt bỏ hoàn toàn các tình trạng rối loạn nhịp và mạng lại cuộc sống tốt, khỏe cho bệnh nhân", bác sĩ Dũng chia sẻ.

Theo bác sĩ Dũng, các thủ thuật này có thể được thực hiện tại các trung tâm tim mạch lớn trên cả nước, nơi trang bị đầy đủ và đồng bộ hệ thống trang thiết bị can thiệp, và thủ thuật cần được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo, với sự hỗ trợ liên tục của các chuyên viên kỹ thuật máy. Sau khi được can thiệp, bệnh nhân sẽ nằm viện 1 đến 2 ngày để theo dõi và sau đó có thể xuất viện và tái khám, kiểm tra máy định kì theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ông Thomas Sander, Giám đốc nhánh tim mạch Medtronic Việt Nam & Medtronic Cambodia Myanmar, Lào tại hội thảo.

Ông Thomas Sander, Giám đốc nhánh tim mạch Medtronic Việt Nam & Medtronic Cambodia Myanmar, Lào, cho biết các giải pháp điều trị bệnh tim mạch, trong đó có điều trị rối loạn nhịp tim đa dạng và ít xâm lấn, có thể kể đến máy tạo nhịp tim, giải pháp tạo nhịp hệ thống dẫn truyền, giải pháp tái đồng bộ tim và đốt rung nhĩ bằng năng lượng bóng áp lạnh.

Medtronic cam kết hỗ trợ công tác đào tạo các chuyên gia y tế tại Việt Nam, với các chương trình đào tạo như MEDPACE, MedEXPERT, MEDICE và MED SYCHRO dành cho hàng ngàn bác sĩ, nỗ lực để có thể đem đến giải pháp điều trị bệnh tim mạch tiên tiến với chất lượng cao nhất để giúp hàng ngàn bệnh nhân tim mạch Việt Nam mỗi năm.

Văn Hà

Ảnh: Minh Hoàng